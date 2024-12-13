Creador de Vídeos de Anuncios de Empleo: Crea Vídeos de Reclutamiento Atractivos

Transforma tus guiones de anuncios de empleo en vídeos publicitarios atractivos sin esfuerzo con texto a vídeo, reduciendo el costo de producción y atrayendo a los candidatos ideales.

Crea un vídeo dinámico de 30 segundos específicamente para profesionales de RRHH y reclutadores, mostrando cómo pueden crear fácilmente contenido atractivo de 'creador de vídeos de anuncios de empleo'. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando acentos de color vibrantes, mientras que el audio debe contar con una pista animada e inspiradora con una voz en off clara y concisa. Destaca el proceso de creación sin esfuerzo utilizando las 'Plantillas y escenas' de HeyGen para atraer rápidamente a los mejores talentos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos dirigido a agencias de marketing y marcas D2C, ilustrando el poder de la tecnología de 'Avatares AI' para vídeos de testimonios o para presentar nuevos roles en el equipo. Emplea un estilo visual amigable y auténtico con animaciones nítidas y limpias, acompañado de una voz en off cálida y acogedora. Demuestra cómo los 'avatares AI' pueden transmitir tu mensaje con calidad consistente y matices emocionales, reduciendo el costo de producción.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo convincente de 60 segundos para redes sociales dirigido a especialistas en marketing de rendimiento y equipos creativos, enfatizando cómo generar anuncios 'UGC' de alta conversión con facilidad. El estilo visual debe ser enérgico y relatable, imitando las tendencias populares de contenido generado por usuarios, acompañado de música de fondo en tendencia. Es crucial incluir 'Subtítulos/captions' automatizados para asegurar el máximo compromiso y accesibilidad en todas las plataformas de redes sociales, transformando metraje bruto en 'vídeos para redes sociales' pulidos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional conciso de 40 segundos dirigido a creadores de contenido y gerentes de contratación, mostrando la eficiencia de HeyGen como un 'creador de anuncios de vídeo AI'. El estilo visual y de audio debe ser moderno y directo, demostrando pasos claros e iteraciones rápidas. Enfócate en cómo las capacidades de 'Texto a vídeo desde guion' permiten a los usuarios convertir rápidamente descripciones de trabajo o copias de marketing en diversas 'variantes de vídeo' para pruebas A/B y alcanzar una audiencia multilingüe, sin necesidad de un gran presupuesto.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Anuncios de Empleo

Crea fácilmente vídeos de anuncios de empleo atractivos que atraigan a los mejores talentos. Convierte texto en visuales atractivos con herramientas impulsadas por AI y plantillas profesionales.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona de una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para reclutamiento. Estas escenas listas para usar proporcionan una base sólida para tu anuncio de empleo, ahorrándote tiempo y esfuerzo.
2
Step 2
Añade los Detalles de tu Empleo con un Avatar AI
Introduce la descripción de tu empleo y la información de tu empresa. Luego, selecciona o personaliza un Avatar AI para narrar tu anuncio, dando vida a tu mensaje con un toque humano.
3
Step 3
Mejora con Subtítulos
Refina tu vídeo añadiendo visuales atractivos, música de fondo y subtítulos automáticos para accesibilidad. Asegúrate de que tu mensaje sea claro y llegue a una audiencia más amplia.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Anuncio
Finaliza tu anuncio de empleo y descárgalo y compártelo fácilmente en varias plataformas. Lleva tu vídeo profesionalmente elaborado a los candidatos potenciales de manera rápida y efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a los Solicitantes con Vídeos AI

.

Genera vídeos motivacionales que destaquen la cultura de tu empresa y el crecimiento profesional, inspirando a los mejores candidatos a postularse.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de anuncios de vídeo AI de alto rendimiento?

El creador de anuncios de vídeo AI de HeyGen simplifica el proceso de creación de anuncios de vídeo atractivos. Simplemente introduce tu guion, elige entre diversos avatares AI y aprovecha las plantillas de vídeo personalizables para producir contenido de alta calidad diseñado para anuncios ganadores.

¿Puedo personalizar los avatares AI y el contenido de vídeo dentro de HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen permite una amplia personalización para tus anuncios de vídeo, incluyendo la selección de varios avatares AI o la creación de un avatar personalizado. Puedes integrar fácilmente los colores de tu marca, añadir B-Rolls y editar guiones para asegurar que tu contenido se alinee perfectamente con el mensaje de tu marca.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para producir vídeos atractivos para redes sociales y anuncios UGC?

HeyGen proporciona una plataforma poderosa para crear vídeos cautivadores para redes sociales y anuncios UGC auténticos. Con una amplia gama de plantillas de vídeo, subtítulos automatizados y diversos actores AI, puedes generar rápidamente contenido atractivo optimizado para varias plataformas de redes sociales, lo que lo hace perfecto para agencias de marketing y creadores de contenido por igual.

¿De qué maneras apoya HeyGen la creación de contenido de vídeo diverso como vídeos explicativos y de testimonios?

HeyGen empodera a los usuarios para producir eficientemente diversos contenidos de vídeo, incluyendo vídeos explicativos profesionales y vídeos de testimonios auténticos. Al transformar guiones en escenas dinámicas con avatares AI, HeyGen reduce drásticamente el costo de producción y permite la generación fácil de múltiples variantes de vídeo, mejorando tus flujos de trabajo de contenido en general.

