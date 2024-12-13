Crea un video cautivador de 45 segundos para mostrar joyas, diseñado para jóvenes adultos conscientes de la moda en plataformas de redes sociales. El estilo visual debe ser dinámico y moderno, con primeros planos nítidos y efectos brillantes para resaltar los detalles intrincados, acompañado de una pista musical animada y moderna. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para articular la historia y las características únicas de cada pieza, convirtiéndolo en un video atractivo para redes sociales.

Generar Vídeo