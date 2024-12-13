Creador de Vídeos de Formación en TI para Cursos Rápidos y Atractivos

Optimiza tu flujo de trabajo para crear vídeos de formación en TI atractivos con generación de texto a vídeo impulsada por IA.

Produce un vídeo de formación en TI de 45 segundos diseñado para nuevos empleados tecnológicos, demostrando visualmente los procedimientos esenciales de configuración de software con una estética limpia y profesional y una narración clara y amigable generada por IA. Este vídeo atractivo debe mostrar cómo un creador de vídeos de formación en TI puede agilizar la incorporación de empleados, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar información compleja de manera simple y efectiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo tutorial dinámico de 60 segundos dirigido a usuarios de software existentes, guiándolos rápidamente a través de una actualización reciente de funciones con visuales paso a paso y un tono animado e informativo. Enfatiza la producción rápida aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir eficientemente guías escritas en instrucciones pulidas y fáciles de usar.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de marca atractivo de 30 segundos dirigido a clientes potenciales, ofreciendo una visión moderna y elegante de un nuevo servicio de TI, completo con música de fondo profesional y una narración autoritaria generada por IA. Demuestra cómo un creador de vídeos de formación en TI puede producir fácilmente contenido de marketing de alta calidad, utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para establecer una fuerte presencia de marca.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para crear vídeos de formación para una audiencia global, detallando las mejores prácticas para el soporte remoto de TI con demostraciones claras en pantalla y una narración calmada e instructiva. Este vídeo debe resaltar la importancia de la accesibilidad presentando los subtítulos/captions de HeyGen, asegurando que todos los aprendices puedan seguir efectivamente.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación en TI

Crea vídeos de formación en TI profesionales y atractivos de manera eficiente usando nuestra plataforma de IA generativa, optimizando tu flujo de producción desde el guion hasta la exportación final.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de formación. Nuestra plataforma utiliza texto a vídeo desde el guion, convirtiendo eficientemente tu texto en una narrativa visual para tus lecciones de TI.
2
Step 2
Elige tu Presentador de IA
Selecciona un avatar de IA diverso de nuestra biblioteca para presentar tu material de formación. Esta función añade un toque humano, haciendo que los temas complejos de TI sean más accesibles y atractivos.
3
Step 3
Añade Audio Profesional y Subtítulos
Mejora la claridad y profesionalismo con la generación de narración para tu guion. Esto asegura una narración clara y consistente a lo largo de tu vídeo de formación en TI.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación
Finaliza tu vídeo usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, asegurando que esté perfectamente formateado para cualquier plataforma. Distribuye tu formación en TI de alta calidad sin esfuerzo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplificar Conceptos Complejos de TI

Transforma fácilmente temas complejos de TI en vídeos claros y atractivos, asegurando una mejor comprensión y una educación mejorada para los aprendices.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación atractivos?

La plataforma de IA generativa de HeyGen te permite convertir texto en vídeo sin problemas. Puedes producir fácilmente vídeos de alta calidad y atractivos para diversas necesidades de formación, desde la incorporación hasta tutoriales, reduciendo drásticamente el tiempo de producción.

¿Puedo personalizar mis vídeos de formación con elementos de marca usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote integrar tu logotipo, colores de marca y fuentes personalizadas en tus vídeos. También puedes añadir una narración generada por IA para una experiencia de marca consistente y profesional.

¿Qué hace a HeyGen un creador eficiente de vídeos de formación en TI?

La plataforma de IA generativa de HeyGen optimiza todo el flujo de trabajo de creación de vídeos, eliminando la necesidad de equipos complejos o actores. Nuestras potentes herramientas de IA permiten una producción rápida de vídeos de formación en TI profesionales, ayudándote a escalar tu contenido sin esfuerzo.

¿HeyGen admite funciones como subtítulos para vídeos de formación?

Sí, HeyGen genera automáticamente subtítulos precisos para todos tus vídeos, asegurando accesibilidad y un aprendizaje mejorado. Esta función es particularmente beneficiosa para vídeos tutoriales y contenido destinado a la integración en LMS.

