Creador de vídeos de formación en soporte técnico: Crea formación atractiva rápidamente

Genera rápidamente vídeos de formación en soporte técnico atractivos y documentación en vídeo completa. Utiliza avatares de AI para simplificar temas complejos y mejorar la comprensión del equipo.

471/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a equipos de RRHH y L&D, mostrando cómo crear un módulo de 'bienvenida al equipo' atractivo para la incorporación de empleados. Emplea un estilo moderno y visualmente atractivo con un avatar de AI guiando a los nuevos empleados, destacando los avanzados avatares de AI de HeyGen para personalizar vídeos de formación y hacerlos más interactivos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos para desarrolladores de software y gestores de producto, ilustrando la rápida creación de una documentación en vídeo detallada para una nueva función lanzada. El estilo visual y de audio debe ser nítido y directo, utilizando capturas de pantalla con superposiciones de texto dinámico y subtítulos claros, una oferta central de la robusta función de subtítulos/captions de HeyGen, asegurando accesibilidad para todos los usuarios que siguen las guías de usuario.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo promocional de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y formadores, demostrando cómo pueden transformar sin esfuerzo materiales existentes en vídeos de formación profesional. El estilo debe ser inspirador y fácil de seguir, mostrando una variedad de plantillas pre-diseñadas y transiciones suaves disponibles a través de la completa biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen, demostrando el poder de un generador de vídeos de AI para un aprendizaje impactante.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona un creador de vídeos de formación en soporte técnico

Optimiza tu formación y documentación en soporte técnico con herramientas de creación de vídeos impulsadas por AI, haciendo que los temas complejos sean fáciles de entender para tu equipo.

1
Step 1
Crea el guion de tu vídeo de formación
Comienza escribiendo tu contenido de soporte técnico, luego aprovecha la capacidad de la plataforma para convertir texto en vídeo desde el guion, acelerando la creación de guías de cómo hacer con AI.
2
Step 2
Elige tu presentador de AI
Mejora tus guías de soporte técnico seleccionando un avatar de AI profesional para articular tus instrucciones de manera clara y atractiva para tu audiencia.
3
Step 3
Genera voces en off
Acompaña tus visuales de soporte técnico con generación de voces en off nítidas y consistentes, asegurando que cada detalle técnico sea escuchado y entendido a través de voces en off de AI.
4
Step 4
Exporta y comparte tu contenido
Finaliza tu vídeo, luego expórtalo y compártelo fácilmente en toda tu organización, fomentando un intercambio eficiente de conocimientos dentro de tu equipo de soporte técnico.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica conceptos técnicos complejos

.

Simplifica temas IT intrincados en vídeos fáciles de entender, mejorando la formación técnica para equipos de soporte.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creatividad de mis vídeos de formación?

HeyGen te permite crear vídeos de formación atractivos aprovechando avatares de AI realistas y una plataforma robusta de texto a vídeo. Puedes utilizar plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para producir rápidamente material de formación dinámico y creativo con AI, haciendo que tu contenido sea más impactante.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de formación en soporte técnico ideal?

HeyGen está diseñado para ser un creador de vídeos de formación en soporte técnico ideal, simplificando la creación de documentación en vídeo esencial y guías de cómo hacer con AI. Sus características, incluyendo un grabador de pantalla de AI y voces en off de AI, permiten una producción rápida y eficiente de SOPs con AI y guías de usuario, agilizando el intercambio de conocimientos para la formación técnica.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación multilingües con AI?

Sí, HeyGen admite la creación de vídeos de formación multilingües a través de avanzadas voces en off de AI y generación precisa de subtítulos. Esta capacidad asegura que tu valioso material de formación con AI pueda llegar a una audiencia más amplia, fomentando un intercambio efectivo de conocimientos entre equipos diversos.

¿Cómo apoya HeyGen la consistencia de marca en la producción de vídeos de formación?

HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote integrar sin problemas el logotipo de tu empresa, colores y otros elementos visuales en cada vídeo de formación. Con plantillas personalizables y un editor intuitivo, HeyGen asegura que toda tu documentación en vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo