Crea un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a proveedores de servicios de TI, mostrando lo fácil que es producir contenido de marketing atractivo. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con cambios rápidos de escena y una voz en off clara y segura. Este vídeo debe resaltar la eficiencia de utilizar plantillas diseñadas profesionalmente para una creación rápida de vídeos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos dirigido a startups tecnológicas que necesitan articular claramente sus servicios complejos. El estilo visual debe ser minimalista con animaciones sofisticadas, complementado por un avatar de IA amigable pero autoritario que narre la solución. Enfatiza cómo la creación de vídeos con IA simplifica el proceso de producir contenido atractivo.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de 30 segundos para redes sociales dirigido a equipos de marketing dentro de empresas de TI. Este vídeo necesita un estilo visual animado y enérgico con cortes rápidos y música de fondo atractiva, junto con texto en pantalla nítido. Ilustra cómo aprovechar una biblioteca de medios diversa/soporte de stock puede mejorar los esfuerzos de marketing en vídeo, impulsando el compromiso del espectador.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo profesional de 90 segundos dirigido a empresas que desean transformar contenido escrito en narrativas visuales. El estilo debe ser corporativo y autoritario, utilizando transiciones suaves y una voz en off articulada y tranquilizadora. Demuestra el poder de la funcionalidad de texto a vídeo desde el guion para generar vídeos pulidos a partir de documentación existente.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Servicios de TI

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales para servicios de TI con herramientas y plantillas impulsadas por IA, optimizando tu mensaje para un impacto máximo.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza con IA
Inicia la creación de tu vídeo de servicios de TI seleccionando entre una variedad de plantillas diseñadas profesionalmente o transforma tu guion en escenas al instante con la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.
2
Step 2
Añade Tus Elementos de Marca
Personaliza tu vídeo con elementos visuales únicos de la extensa biblioteca de medios/soporte de stock, asegurando que se alinee perfectamente con la identidad de marca de tus servicios de TI.
3
Step 3
Genera Tu Voz en Off
Mejora la claridad e impacto de tu mensaje utilizando texto a voz de IA para generar una voz en off realista, dando a tu explicación de servicios de TI un sonido profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo aplicando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones adecuadas para cualquier plataforma, asegurando que tu contenido profesional de servicios de TI llegue efectivamente a tu audiencia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos Sociales de TI Atractivos

Produce rápidamente vídeos profesionales y llamativos para redes sociales para comercializar tus servicios de TI y expandir tu alcance en línea.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA?

HeyGen transforma guiones en vídeos profesionales utilizando avanzados avatares de IA y texto a voz de IA, aprovechando plantillas diseñadas profesionalmente para una creación de vídeos sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen producir vídeos profesionales para marketing?

Absolutamente, HeyGen permite la creación de vídeos de alta calidad y profesionales perfectos para el marketing en vídeo, con controles de marca como logotipos y colores personalizados para mantener la identidad de tu marca.

¿Qué recursos multimedia ofrece HeyGen para la edición de vídeos?

HeyGen proporciona una completa biblioteca de medios de stock y soporta grabaciones de pantalla y cámara, permitiendo a los usuarios mejorar fácilmente su contenido de vídeo a través de su editor intuitivo de arrastrar y soltar.

¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos explicativos de servicios de TI?

Sí, HeyGen es un excelente creador de vídeos para servicios de TI, perfecto para elaborar vídeos explicativos atractivos, vídeos animados y vídeos para redes sociales que comuniquen claramente información técnica compleja.

