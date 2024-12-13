Creador de vídeos de orientación de TI para agilizar la incorporación de empleados

Agiliza la orientación e incorporación de empleados al instante utilizando avanzados avatares de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de formación conciso de 60 segundos dirigido al personal de TI existente, detallando una nueva actualización de software. El vídeo debe adoptar un estilo visual moderno e instructivo con grabaciones de pantalla y superposiciones animadas, complementado por una entrega de audio confiada e informativa de un "avatar de AI" generado en HeyGen, asegurando claridad y compromiso para temas complejos.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de comunicación interna de 30 segundos para todos los empleados, explicando una nueva actualización de la política de ciberseguridad. Emplea un estilo visual atractivo y directo con gráficos coloridos y texto conciso, acompañado de música de fondo animada. Mejora la accesibilidad y comprensión aprovechando los "Subtítulos/captions" de HeyGen para asegurar que cada detalle sea fácilmente entendido.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo dinámico de orientación de TI de 50 segundos para posibles nuevos empleados, mostrando los aspectos innovadores de tu entorno tecnológico. La presentación visual debe ser enérgica y visionaria, con una narrativa motivadora y articulada generada a través de la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, comunicando efectivamente la visión y los valores de la empresa.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos de orientación de TI

Crea rápidamente vídeos de orientación de TI atractivos e informativos para nuevos empleados, agilizando tu proceso de incorporación con eficiencia impulsada por AI.

1
Step 1
Pega tu guion
Comienza pegando tu guion de orientación de TI. Nuestra potente capacidad de texto a vídeo desde guion convierte instantáneamente tu contenido en escenas editables, formando la base para tus vídeos de formación.
2
Step 2
Elige tus visuales
Mejora tu vídeo de orientación de TI introduciendo un avatar de AI para guiar a tus nuevos empleados. Selecciona entre una diversa gama de avatares para entregar tu contenido con un toque amigable y profesional usando nuestro generador de vídeos de AI.
3
Step 3
Aplica marca y voz
Personaliza tu vídeo con la identidad de tu empresa utilizando controles de marca para logotipos y colores. También puedes generar una voz en off profesional para asegurar una comunicación clara a lo largo de tu orientación de TI.
4
Step 4
Exporta tu vídeo
Genera tu vídeo de orientación de TI de alta calidad, listo para su distribución. Usa el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para asegurar que tu vídeo de comunicación interna se vea perfecto en cualquier plataforma.

Casos de Uso

Aclara conceptos complejos de TI visualmente

Simplifica la información compleja de orientación de TI en vídeos explicativos claros y fáciles de entender, mejorando la comprensión y la comunicación interna.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de incorporación personalizados?

HeyGen ofrece herramientas extensas para personalizar vídeos de orientación de empleados, incluyendo controles de marca para logotipos y colores, y una amplia selección de plantillas y escenas. Esto te permite adaptar vídeos de incorporación atractivos perfectamente a la identidad de tu empresa.

¿Qué características innovadoras ofrece HeyGen para un creador de vídeos de orientación de TI?

HeyGen aprovecha avanzados avatares de AI y capacidades de texto a vídeo desde guion para simplificar la creación de un creador de vídeos de orientación de TI profesional. Puedes generar contenido dinámico fácilmente sin necesidad de actores o configuraciones de producción complejas.

¿Puedo mantener controles de marca consistentes en todos mis vídeos de formación con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen permite controles de marca integrales, permitiéndote aplicar el logotipo, colores y fuentes de tu empresa de manera consistente en todos tus vídeos de formación y comunicación interna. Esto asegura una presencia de marca profesional y unificada.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de diversos vídeos explicativos y de formación de productos?

HeyGen agiliza la producción de diversos contenidos, desde vídeos explicativos atractivos hasta detallados vídeos de formación de productos, utilizando avatares de AI y funcionalidad fácil de texto a vídeo desde guion. Su interfaz intuitiva y plantillas y escenas listas para usar aceleran la creación de contenido para nuevos empleados.

