Creador de vídeos de orientación de TI para agilizar la incorporación de empleados
Agiliza la orientación e incorporación de empleados al instante utilizando avanzados avatares de AI.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de formación conciso de 60 segundos dirigido al personal de TI existente, detallando una nueva actualización de software. El vídeo debe adoptar un estilo visual moderno e instructivo con grabaciones de pantalla y superposiciones animadas, complementado por una entrega de audio confiada e informativa de un "avatar de AI" generado en HeyGen, asegurando claridad y compromiso para temas complejos.
Diseña un vídeo de comunicación interna de 30 segundos para todos los empleados, explicando una nueva actualización de la política de ciberseguridad. Emplea un estilo visual atractivo y directo con gráficos coloridos y texto conciso, acompañado de música de fondo animada. Mejora la accesibilidad y comprensión aprovechando los "Subtítulos/captions" de HeyGen para asegurar que cada detalle sea fácilmente entendido.
Desarrolla un vídeo dinámico de orientación de TI de 50 segundos para posibles nuevos empleados, mostrando los aspectos innovadores de tu entorno tecnológico. La presentación visual debe ser enérgica y visionaria, con una narrativa motivadora y articulada generada a través de la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, comunicando efectivamente la visión y los valores de la empresa.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla módulos de formación de TI completos.
Genera vídeos de orientación de TI y vídeos de formación de alta calidad para nuevos empleados, asegurando contenido de incorporación consistente y escalable.
Mejora el compromiso en la orientación de empleados.
Utiliza las capacidades del generador de vídeos de AI para crear contenido dinámico de orientación de empleados que potencie el aprendizaje y la retención para nuevos empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de incorporación personalizados?
HeyGen ofrece herramientas extensas para personalizar vídeos de orientación de empleados, incluyendo controles de marca para logotipos y colores, y una amplia selección de plantillas y escenas. Esto te permite adaptar vídeos de incorporación atractivos perfectamente a la identidad de tu empresa.
¿Qué características innovadoras ofrece HeyGen para un creador de vídeos de orientación de TI?
HeyGen aprovecha avanzados avatares de AI y capacidades de texto a vídeo desde guion para simplificar la creación de un creador de vídeos de orientación de TI profesional. Puedes generar contenido dinámico fácilmente sin necesidad de actores o configuraciones de producción complejas.
¿Puedo mantener controles de marca consistentes en todos mis vídeos de formación con HeyGen?
Absolutamente. HeyGen permite controles de marca integrales, permitiéndote aplicar el logotipo, colores y fuentes de tu empresa de manera consistente en todos tus vídeos de formación y comunicación interna. Esto asegura una presencia de marca profesional y unificada.
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de diversos vídeos explicativos y de formación de productos?
HeyGen agiliza la producción de diversos contenidos, desde vídeos explicativos atractivos hasta detallados vídeos de formación de productos, utilizando avatares de AI y funcionalidad fácil de texto a vídeo desde guion. Su interfaz intuitiva y plantillas y escenas listas para usar aceleran la creación de contenido para nuevos empleados.