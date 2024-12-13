Creador de Vídeos de Incorporación de TI: Simplifica la Formación de Empleados

Transforma sin esfuerzo guiones en vídeos de formación atractivos utilizando nuestra potente función de Texto a Vídeo.

Crea un vídeo convincente de 1 minuto para nuevos empleados de TI, sirviendo como una herramienta integral de creación de vídeos de incorporación de TI. Este vídeo debe presentar visualmente el software esencial y los procedimientos de acceso al sistema con un estilo profesional e informativo, aprovechando la función de Texto a vídeo desde guion para asegurar una entrega precisa de la información y una presentación visual limpia.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo atractivo de 90 segundos para todos los nuevos empleados, explicando las políticas clave de seguridad de TI utilizando avatares de AI. El estilo visual debe ser amigable y accesible, incorporando ejemplos en pantalla para simplificar conceptos complejos, con un audio claro y articulado diseñado para que los vídeos de incorporación de empleados sean accesibles y fáciles de entender para una audiencia no técnica.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo tutorial conciso de 45 segundos dirigido a empleados que necesitan aprender un software específico, destacando un consejo o truco práctico. El vídeo debe ser visualmente claro y conciso, utilizando segmentos grabados en pantalla con superposiciones de texto, y debe utilizar la capacidad de generación de voz en off para proporcionar un audio instructivo y nítido para un contenido de formación efectivo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de bienvenida de 60 segundos para todos los nuevos empleados, proporcionando una visión general de alto nivel de la infraestructura de TI de la empresa y los canales de soporte. Este vídeo de incorporación debe tener un estilo visual moderno y alentador, incorporando gráficos de marca, y debe aprovechar las Plantillas y escenas para crear rápidamente una primera impresión atractiva y profesional para los nuevos miembros del equipo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Incorporación de TI

Crea sin esfuerzo vídeos de incorporación de TI profesionales y atractivos para dar la bienvenida a nuevos empleados y agilizar su formación con AI.

1
Step 1
Crea tu Guion
Redacta tu contenido de incorporación de TI y utiliza la función de Texto a Vídeo de HeyGen para convertir tu guion escrito directamente en una narración de vídeo atractiva. Esto asegura un mensaje claro y consistente para los nuevos empleados.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de AI
Elige entre una amplia gama de Presentadores de AI para ser la cara de tu vídeo de incorporación de TI. Selecciona el presentador virtual perfecto para entregar tu contenido de formación de manera amigable y profesional, mejorando el compromiso.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Branding
Personaliza tu vídeo con visuales relevantes, música y el branding de tu empresa. Aprovecha las plantillas de vídeo personalizables e integra tu logo y colores para asegurar que tus vídeos de incorporación de TI se alineen con la identidad corporativa.
4
Step 4
Genera y Comparte tu Vídeo
Con un solo clic, genera tu vídeo de incorporación completo, con generación de voz en off profesional y visuales. Exporta y comparte fácilmente tu contenido de formación finalizado con los nuevos miembros del equipo, asegurando una experiencia de incorporación fluida.

Casos de Uso

Aclarar Información Técnica Compleja

Utiliza presentadores de AI para simplificar conceptos de TI intrincados en vídeos tutoriales y de demostración de productos fáciles de entender para nuevos empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de incorporación de empleados atractivos?

HeyGen te permite producir rápidamente contenido profesional de creación de vídeos de incorporación de TI utilizando Presentadores de AI y plantillas de vídeo personalizables. Esto reduce significativamente el tiempo de producción para crear vídeos de formación atractivos para nuevos empleados.

¿Qué capacidades de AI ofrece HeyGen para generar contenido de vídeo a partir de texto?

HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de creación de vídeos de AI, incluyendo una robusta función de Texto a Vídeo, para transformar tus guiones en vídeos pulidos. Esta capacidad incluye la generación de voces en off realistas y la animación de Presentadores de AI para transmitir tu mensaje de manera efectiva.

¿Permite HeyGen una amplia personalización y branding en sus plantillas de vídeo?

Sí, HeyGen ofrece una variedad de plantillas de vídeo personalizables y controles de branding robustos para asegurar que tus vídeos se alineen con la identidad de tu empresa. Nuestro editor de vídeo intuitivo soporta ajustes fáciles, y características como la colaboración facilitan la aportación del equipo para obtener resultados perfectos.

¿Puede HeyGen apoyar la creación de vídeos de formación y tutoriales multilingües?

Absolutamente. HeyGen está diseñado para apoyar la creación de contenido de formación multilingüe, lo que lo hace ideal para fuerzas laborales diversas. Además, puedes integrar la grabación de pantalla para producir vídeos de demostración de productos y tutoriales completos con facilidad.

