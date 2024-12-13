Creador de Vídeos de Incorporación de TI: Simplifica la Formación de Empleados
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo atractivo de 90 segundos para todos los nuevos empleados, explicando las políticas clave de seguridad de TI utilizando avatares de AI. El estilo visual debe ser amigable y accesible, incorporando ejemplos en pantalla para simplificar conceptos complejos, con un audio claro y articulado diseñado para que los vídeos de incorporación de empleados sean accesibles y fáciles de entender para una audiencia no técnica.
Produce un vídeo tutorial conciso de 45 segundos dirigido a empleados que necesitan aprender un software específico, destacando un consejo o truco práctico. El vídeo debe ser visualmente claro y conciso, utilizando segmentos grabados en pantalla con superposiciones de texto, y debe utilizar la capacidad de generación de voz en off para proporcionar un audio instructivo y nítido para un contenido de formación efectivo.
Diseña un vídeo de bienvenida de 60 segundos para todos los nuevos empleados, proporcionando una visión general de alto nivel de la infraestructura de TI de la empresa y los canales de soporte. Este vídeo de incorporación debe tener un estilo visual moderno y alentador, incorporando gráficos de marca, y debe aprovechar las Plantillas y escenas para crear rápidamente una primera impresión atractiva y profesional para los nuevos miembros del equipo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Ampliar el Alcance del Contenido de Formación.
Desarrolla eficientemente numerosos módulos de formación de TI y vídeos de incorporación, accesibles para una fuerza laboral global.
Mejorar la Eficacia de la Formación de Empleados.
Aprovecha los vídeos potenciados por AI para mejorar significativamente el compromiso y la retención de conocimientos en los programas de incorporación de TI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de incorporación de empleados atractivos?
HeyGen te permite producir rápidamente contenido profesional de creación de vídeos de incorporación de TI utilizando Presentadores de AI y plantillas de vídeo personalizables. Esto reduce significativamente el tiempo de producción para crear vídeos de formación atractivos para nuevos empleados.
¿Qué capacidades de AI ofrece HeyGen para generar contenido de vídeo a partir de texto?
HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de creación de vídeos de AI, incluyendo una robusta función de Texto a Vídeo, para transformar tus guiones en vídeos pulidos. Esta capacidad incluye la generación de voces en off realistas y la animación de Presentadores de AI para transmitir tu mensaje de manera efectiva.
¿Permite HeyGen una amplia personalización y branding en sus plantillas de vídeo?
Sí, HeyGen ofrece una variedad de plantillas de vídeo personalizables y controles de branding robustos para asegurar que tus vídeos se alineen con la identidad de tu empresa. Nuestro editor de vídeo intuitivo soporta ajustes fáciles, y características como la colaboración facilitan la aportación del equipo para obtener resultados perfectos.
¿Puede HeyGen apoyar la creación de vídeos de formación y tutoriales multilingües?
Absolutamente. HeyGen está diseñado para apoyar la creación de contenido de formación multilingüe, lo que lo hace ideal para fuerzas laborales diversas. Además, puedes integrar la grabación de pantalla para producir vídeos de demostración de productos y tutoriales completos con facilidad.