Imagina un vídeo de bienvenida vibrante de 45 segundos diseñado para nuevos empleados del departamento de TI, con "personajes animados" alegres y "vídeos de incorporación atractivos" para presentar a los miembros del equipo y los valores clave de la empresa. El estilo visual debe ser brillante y moderno, acompañado de una locución profesional y animada generada con la generación de voz de HeyGen, creando una sensación inmediata de pertenencia y entusiasmo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un tutorial conciso de 60 segundos para que los miembros del equipo existentes dominen una nueva herramienta de TI, aprovechando grabaciones de pantalla claras y gráficos ilustrativos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen. Esta "documentación en vídeo" debe desglosar pasos complejos en un formato fácilmente digerible, con un estilo visual sencillo, narración informativa y subtítulos precisos para accesibilidad y claridad.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de comunicación interna de 30 segundos dirigido a equipos multifuncionales, anunciando una actualización crítica del sistema de TI con "gráficos ricos" y un toque personalizado. Esta pieza de "contenido personalizado" debe utilizar un diseño visual elegante y profesional, complementado con una locución segura y superposiciones de texto personalizadas, utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para difundir rápidamente información crucial.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de "solución rápida" de 20 segundos para usuarios finales, abordando una consulta común de soporte de TI como "cómo restablecer la contraseña", utilizando un enfoque amigable y directo. Este ejemplo de "generador de vídeo AI" debe emplear un estilo visual limpio e instructivo con animación paso a paso, asegurando una visualización óptima en cualquier dispositivo a través de la función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto de HeyGen, convirtiéndolo en una pieza realmente útil de "vídeos de formación".
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Incorporación de TI

Crea eficientemente vídeos de incorporación de TI profesionales con AI. Guía a los nuevos empleados a través de herramientas y procesos esenciales utilizando automatización inteligente.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza introduciendo tu contenido de incorporación o aprovechando los guiones autogenerados por AI para elaborar una narrativa clara y concisa para tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales
Elige entre una diversa biblioteca de plantillas e integra elementos atractivos como personajes animados o avatares AI para representar a los miembros de tu equipo o roles.
3
Step 3
Personaliza el Contenido
Personaliza tu vídeo con los colores y el logo de tu marca, añade locuciones de texto a voz e incorpora grabaciones de pantalla de software. Personaliza fácilmente el contenido para que coincida con las directrices específicas de tu empresa.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de incorporación de TI y expórtalo en varios formatos adecuados para tus plataformas preferidas. Comparte eficientemente el contenido del vídeo con los nuevos empleados, asegurando un acceso inmediato a información vital.

Casos de Uso

Simplifica Procedimientos de TI Complejos

Mejora la comprensión y reduce las curvas de aprendizaje para los nuevos empleados transformando conceptos y procedimientos de TI intrincados en documentación en vídeo fácilmente digerible.

Preguntas Frecuentes

¿Puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación atractivos?

Sí, HeyGen aprovecha su potente generador de vídeos AI para transformar texto en vídeos de incorporación dinámicos y atractivos. Los usuarios pueden seleccionar entre varias plantillas y avatares AI, creando vídeos impactantes que optimizan el proceso de incorporación.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para la marca en los vídeos de incorporación de HeyGen?

HeyGen permite una amplia personalización de tus vídeos de incorporación, permitiéndote integrar el logo y los colores de tu marca. Elige entre una biblioteca de plantillas, añade gráficos ricos y utiliza varios recursos creativos para asegurar la consistencia de la marca.

¿Ofrece HeyGen funciones impulsadas por AI para la generación de guiones y locuciones?

Sí, HeyGen cuenta con capacidades avanzadas de AI, incluyendo texto a voz para voces AI realistas y guiones autogenerados. Esto agiliza el proceso de generación de contenido, facilitando la creación de locuciones profesionales para tus vídeos de formación.

¿Cómo apoya HeyGen la documentación en vídeo y la colaboración eficiente?

HeyGen proporciona herramientas colaborativas y funciones de Captura de Pantalla y Vídeo para facilitar la documentación en vídeo sin fisuras y la creación de vídeos de formación. Esta plataforma robusta asegura un trabajo en equipo eficiente al desarrollar contenido educativo integral.

