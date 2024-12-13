Imagina un vídeo de bienvenida vibrante de 45 segundos diseñado para nuevos empleados del departamento de TI, con "personajes animados" alegres y "vídeos de incorporación atractivos" para presentar a los miembros del equipo y los valores clave de la empresa. El estilo visual debe ser brillante y moderno, acompañado de una locución profesional y animada generada con la generación de voz de HeyGen, creando una sensación inmediata de pertenencia y entusiasmo.

