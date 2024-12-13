Generador de Vídeos de Incorporación de TI: Optimiza la Formación de Nuevos Empleados
Crea vídeos de incorporación de TI atractivos que reducen el tiempo de formación y los tickets de soporte, utilizando texto a vídeo desde guion para una producción sin fisuras.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un tutorial conciso de 60 segundos para que los miembros del equipo existentes dominen una nueva herramienta de TI, aprovechando grabaciones de pantalla claras y gráficos ilustrativos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen. Esta "documentación en vídeo" debe desglosar pasos complejos en un formato fácilmente digerible, con un estilo visual sencillo, narración informativa y subtítulos precisos para accesibilidad y claridad.
Crea un vídeo de comunicación interna de 30 segundos dirigido a equipos multifuncionales, anunciando una actualización crítica del sistema de TI con "gráficos ricos" y un toque personalizado. Esta pieza de "contenido personalizado" debe utilizar un diseño visual elegante y profesional, complementado con una locución segura y superposiciones de texto personalizadas, utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para difundir rápidamente información crucial.
Produce un vídeo de "solución rápida" de 20 segundos para usuarios finales, abordando una consulta común de soporte de TI como "cómo restablecer la contraseña", utilizando un enfoque amigable y directo. Este ejemplo de "generador de vídeo AI" debe emplear un estilo visual limpio e instructivo con animación paso a paso, asegurando una visualización óptima en cualquier dispositivo a través de la función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto de HeyGen, convirtiéndolo en una pieza realmente útil de "vídeos de formación".
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Incorporación de TI.
Mejora el compromiso y la retención de nuevos empleados entregando vídeos de formación de TI dinámicos e impulsados por AI que capturan la atención y facilitan el aprendizaje.
Escala la Formación de TI a Nivel Global.
Produce eficientemente numerosos módulos de formación de TI y llega a todos los nuevos empleados, independientemente de su ubicación, asegurando una incorporación consistente y de alta calidad.
Preguntas Frecuentes
¿Puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación atractivos?
Sí, HeyGen aprovecha su potente generador de vídeos AI para transformar texto en vídeos de incorporación dinámicos y atractivos. Los usuarios pueden seleccionar entre varias plantillas y avatares AI, creando vídeos impactantes que optimizan el proceso de incorporación.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para la marca en los vídeos de incorporación de HeyGen?
HeyGen permite una amplia personalización de tus vídeos de incorporación, permitiéndote integrar el logo y los colores de tu marca. Elige entre una biblioteca de plantillas, añade gráficos ricos y utiliza varios recursos creativos para asegurar la consistencia de la marca.
¿Ofrece HeyGen funciones impulsadas por AI para la generación de guiones y locuciones?
Sí, HeyGen cuenta con capacidades avanzadas de AI, incluyendo texto a voz para voces AI realistas y guiones autogenerados. Esto agiliza el proceso de generación de contenido, facilitando la creación de locuciones profesionales para tus vídeos de formación.
¿Cómo apoya HeyGen la documentación en vídeo y la colaboración eficiente?
HeyGen proporciona herramientas colaborativas y funciones de Captura de Pantalla y Vídeo para facilitar la documentación en vídeo sin fisuras y la creación de vídeos de formación. Esta plataforma robusta asegura un trabajo en equipo eficiente al desarrollar contenido educativo integral.