Creador de Vídeos de Certificación ISO para Vídeos de IA Seguros
Asegura que se cumplan los estándares de seguridad de datos y cumplimiento con características de seguridad de nivel empresarial y Texto a vídeo sin fisuras desde el guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de formación corporativa integral de 2 minutos dirigido a organismos de certificación y clientes empresariales, demostrando cómo HeyGen funciona como un creador de vídeos esencial para la certificación ISO. Este vídeo debe adoptar un diseño informativo y elegante a nivel empresarial, incorporando un avatar de IA articulado para guiar a los espectadores a través de complejos estándares de cumplimiento. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para presentar una explicación estructurada y visualmente atractiva de los requisitos de gobernanza de IA.
Produce un vídeo de comunicación interna conciso de 60 segundos dirigido a los departamentos de comunicaciones corporativas y RRHH para la formación en concienciación sobre seguridad, destacando las mejores prácticas para la seguridad de datos y la seguridad de nivel empresarial. El estilo visual y de audio debe ser atractivo y profesional, con animaciones sutiles que refuercen los puntos clave y una voz en off generada por HeyGen que suene humana. Asegúrate de que los subtítulos/captions de HeyGen estén habilitados para la accesibilidad y claridad en la transmisión de información crucial.
Diseña un vídeo explicativo de 1 minuto para desarrolladores de IA, gerentes de producto y equipos legales, simplificando los complejos principios de la ISO 42001 dentro del contexto de una plataforma de vídeo de IA. Este vídeo debe presentar un estilo visual moderno, limpio e instructivo complementado por una voz de IA calmada y clara. Maximiza el impacto integrando diversos visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y optimiza la presentación en varias plataformas utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación en Cumplimiento ISO.
Aumenta el compromiso y la retención de los empleados con vídeos impulsados por IA, asegurando una comprensión integral de los estándares y políticas ISO.
Expande la Educación Global en Cumplimiento.
Desarrolla y distribuye eficientemente extensos cursos de formación ISO a una fuerza laboral global, satisfaciendo diversas necesidades de idioma y aprendizaje.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo asegura HeyGen la creación de vídeos segura para empresas que requieren estándares de cumplimiento?
HeyGen está diseñado como un Creador de Vídeos de Certificación ISO, adhiriéndose a rigurosos estándares de cumplimiento, incluyendo ISO/IEC 27001 e ISO 42001. Este compromiso asegura un entorno de creación de vídeos altamente seguro, protegiendo la integridad de tu contenido y datos durante todo el proceso.
¿Cuál es el compromiso de HeyGen con la gobernanza de IA y el uso responsable dentro de su plataforma de vídeo de IA?
HeyGen prioriza una sólida gobernanza de IA, asegurando el desarrollo y despliegue ético de todas las características impulsadas por IA en nuestra plataforma de vídeo de IA. Nuestra dedicación a la seguridad de datos y estándares de cumplimiento sustenta todos los aspectos de nuestras capacidades de IA, fomentando prácticas responsables de IA.
¿Puede HeyGen garantizar seguridad de nivel empresarial para información sensible procesada durante la generación de vídeos?
Sí, HeyGen está diseñado para la creación de vídeos segura, empleando medidas de seguridad de nivel empresarial para proteger tu contenido sensible y la seguridad de los datos. Ya sea utilizando Texto a vídeo o generando avatares de IA, nuestra plataforma mantiene estrictos protocolos de seguridad para tus proyectos.
¿Qué medidas de seguridad de datos implementa HeyGen para proteger el contenido de los usuarios y la información personal?
HeyGen implementa medidas de seguridad de datos integrales, incluyendo cifrado avanzado, controles de acceso y auditorías regulares, para proteger todo el contenido de los usuarios y la información personal. Nuestra plataforma de creación de vídeos segura está construida para cumplir con altos estándares de protección de datos y privacidad.