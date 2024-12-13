Creador de Vídeos Explicativos para IPO: Impresiona a los Inversores con IA

Crea fácilmente vídeos explicativos profesionales para IPO con avatares de IA, simplificando datos financieros complejos para los inversores.

Crea un vibrante vídeo explicativo animado de 45 segundos para startups que buscan financiación, mostrando cómo las plantillas y escenas de HeyGen, combinadas con la generación intuitiva de voz en off, pueden convertir rápidamente ideas complejas en un discurso convincente, entregado con visuales dinámicos y una voz entusiasta de IA.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo profesional de 60 segundos para una presentación de salida a bolsa dirigido a equipos ejecutivos, demostrando las capacidades de avatares de IA y de texto a vídeo desde guion de HeyGen para simplificar la creación de presentaciones autoritativas y limpias, mejoradas por un avatar corporativo de IA que habla con gravedad.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo de 30 segundos a ritmo rápido para gerentes de marketing que lanzan nuevos productos, enfocándose en los subtítulos/captions de HeyGen y el soporte de su rica biblioteca de medios/stock para crear contenido moderno y atractivo con texto claro en pantalla y una voz amigable de IA, perfecto para adelantos en redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Ilustra el poder de una plataforma de vídeo de IA en un vídeo tutorial de 40 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, enfatizando cómo el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones de HeyGen y el soporte de su biblioteca de medios/stock simplifican la creación de contenido adaptable para varias plataformas, todo con un estilo visual inspirador y una cálida y alentadora voz de IA.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos para IPO

Crea rápidamente vídeos explicativos profesionales y compatibles con S-1 para IPO con la plataforma de vídeo de IA de HeyGen, diseñada para una comunicación impactante con inversores.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza redactando el guion de tu vídeo explicativo para IPO. Nuestra plataforma aprovecha la avanzada tecnología de "Texto a vídeo desde guion", transformando sin problemas tu contenido escrito en un vídeo dinámico que comunica claramente tu oferta.
2
Step 2
Selecciona Elementos Visuales
Mejora tu narrativa seleccionando entre una amplia gama de activos visuales. Elige y personaliza fácilmente fondos, personajes y accesorios usando nuestras "Plantillas y escenas" intuitivas, construyendo una historia convincente que resuene con los inversores.
3
Step 3
Añade Avatares de IA y Voz en Off
Da vida a tu guion con una presentación profesional. Incorpora "avatares de IA" realistas para narrar tu vídeo y genera voces en off de sonido natural, asegurando que tu mensaje se entregue de manera clara y atractiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo explicativo de alta calidad para IPO. Utiliza la función de "Cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones" para adaptar tu vídeo a varias plataformas y descárgalo, listo para tu roadshow o comunicaciones con inversores.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Amplifica el Marketing Pre-IPO

.

Desarrolla rápidamente vídeos explicativos concisos e impactantes para redes sociales para generar expectación antes de la IPO y llegar efectivamente a potenciales inversores a través de campañas dirigidas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos explicativos animados atractivos?

HeyGen aprovecha su plataforma de vídeo de IA para simplificar la creación de vídeos explicativos animados profesionales y atractivos. Los usuarios pueden seleccionar entre una amplia gama de avatares de IA y plantillas, transformando guiones en contenido de vídeo de alta calidad con facilidad, asegurando un concepto creativo impactante.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma de vídeo de IA ideal para vídeos de Roadshow de IPO?

La plataforma de vídeo de IA de HeyGen está diseñada para producir rápidamente vídeos de Roadshow de IPO de alto valor de producción. Sus capacidades incluyen la generación de texto a vídeo desde guion, permitiendo una mensajería precisa y apoyando el cumplimiento de S-1 para comunicaciones cruciales con inversores.

¿Puedo personalizar mis vídeos explicativos con el editor de HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece un editor de vídeo fácil de usar con una interfaz de arrastrar y soltar para una amplia personalización. Puedes personalizar tus vídeos explicativos con controles de marca, fuentes personalizadas, un generador de voz de IA y una rica biblioteca visual para lograr diversos estilos de vídeo.

¿Qué tan rápido puedo convertir un guion en un vídeo profesional usando HeyGen?

La plataforma de creación de vídeos impulsada por IA de HeyGen agiliza el proceso, permitiéndote transformar un guion en un vídeo profesional con avatares de IA y voces en off sincronizadas en minutos. Esto reduce drásticamente el tiempo y esfuerzo de producción de vídeo tradicional para vídeos cortos y más.

