Casos de uso

HeyGen revoluciona el espacio de creación de videos de invitación al ofrecer soluciones impulsadas por IA que simplifican la creación de videos de invitaciones de boda y plantillas de video invitaciones personalizables. Con HeyGen, los usuarios pueden crear sin esfuerzo invitaciones atractivas y personalizadas utilizando visuales generados por IA y herramientas avanzadas de edición de video.