644/2000

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.

Indicación 1
Involucra a tus invitados con una invitación en vídeo de 60 segundos que muestre tu creatividad y personalidad. Ideal para personas con conocimientos tecnológicos que planean un evento único, este vídeo está diseñado para una audiencia que valora la innovación. Con el creador de invitaciones en vídeo con IA de HeyGen, puedes elaborar un mensaje personalizado utilizando herramientas dinámicas de edición de vídeo y animaciones vibrantes. El estilo visual es audaz y colorido, con música animada que acompaña la emoción de tu celebración próxima. Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar tu vídeo con visuales de alta calidad.
Indicación 2
Anuncia tu ocasión especial con un video de invitación en línea de 30 segundos que es conciso e impactante. Este formato es perfecto para profesionales ocupados que desean causar una impresión rápida y memorable en sus colegas y amigos. El video presenta visuales elegantes y minimalistas y una pista de audio sofisticada, atrayendo a una audiencia que valora la simplicidad y la elegancia. Las plantillas y escenas de HeyGen te permiten personalizar tu invitación sin esfuerzo, asegurando que se alinee con el tema de tu evento.
Indicación 3
Para un toque personal y sincero, crea una tarjeta electrónica y un vídeo de felicitación de 45 segundos que capture la esencia de tu celebración. Este vídeo está diseñado para personas orientadas a la familia que valoran las conexiones significativas. El estilo visual es cálido y acogedor, con música suave que complementa el tono sentimental. La función de generación de voz en off de HeyGen te permite añadir un mensaje personal, haciendo tu invitación verdaderamente única. Con las funciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación de HeyGen, puedes compartir fácilmente tu vídeo en diversas plataformas, asegurándote de que llegue a todos tus seres queridos.
Motor Creativo

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA en acción

Creación de Vídeo Nativo

Generación de vídeo de extremo a extremo

Construido con Estructura y Propósito

Cómo funciona un creador de videos de invitación

Crea videos de invitación impresionantes y personalizados sin esfuerzo con nuestra plataforma fácil de usar.

1
Step 1
Elige una plantilla de invitación en vídeo
Comience seleccionando de una variedad de plantillas de invitaciones de video diseñadas profesionalmente. Ya sea una boda o un cumpleaños, encuentre el estilo perfecto que se adapte a su evento.
2
Step 2
Personaliza con visuales generados por IA
Mejora tu invitación añadiendo visuales generados por IA. Personaliza la apariencia y el ambiente para hacer tu video verdaderamente único y cautivador.
3
Step 3
Añadir voz en off y subtítulos
Utiliza nuestra función de generación de voz en off para darle un toque personal a tu invitación. Incluye subtítulos para asegurarte de que tu mensaje sea claro y accesible para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta tu vídeo de invitación
Una vez que estés satisfecho con tu creación, exporta tu vídeo en el formato deseado. Compártelo en línea o envíalo directamente a tus invitados como una tarjeta electrónica memorable.

HeyGen revoluciona el espacio de creación de videos de invitación al ofrecer soluciones impulsadas por IA que simplifican la creación de videos de invitaciones de boda y plantillas de video invitaciones personalizables. Con HeyGen, los usuarios pueden crear sin esfuerzo invitaciones atractivas y personalizadas utilizando visuales generados por IA y herramientas avanzadas de edición de video.

Presenta historias de éxito de clientes con videos atractivos de IA

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar el vídeo de mi invitación de boda?

HeyGen ofrece una variedad de plantillas para invitaciones de boda que puedes personalizar fácilmente con visuales y locuciones generadas por inteligencia artificial, asegurando que tu invitación sea única y memorable.

¿Qué hace que el creador de invitaciones de video con IA de HeyGen sea destacado?

El creador de invitaciones en video con IA de HeyGen destaca por su capacidad de crear invitaciones personalizadas utilizando avatares avanzados de IA y capacidades de texto a video, haciendo el proceso eficiente y creativo.

¿Puedo personalizar invitaciones en video con HeyGen?

Sí, HeyGen te permite personalizar invitaciones en video ofreciendo una variedad de plantillas y escenas, junto con controles de marca como opciones de logotipo y color para que coincidan con tu estilo.

¿Por qué elegir HeyGen para la creación de invitaciones en línea?

HeyGen es una excelente opción para la creación de invitaciones en línea debido a su amplia biblioteca de medios, herramientas intuitivas de edición de video y redimensionamiento de relación de aspecto sin problemas, asegurando que tus invitaciones sean pulidas y profesionales.

