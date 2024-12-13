Creador de Videos de Presentación para Inversores para Ganar Rondas de Financiación

Convierte tus conceptos en presentaciones cautivadoras sin esfuerzo. Utiliza avatares de AI para presentar tu visión con un acabado profesional y atraer inversiones cruciales.

Crea un video de presentación para inversores de 60 segundos diseñado para potenciales inversores en etapas tempranas, destacando una nueva solución tecnológica disruptiva. El estilo visual debe ser elegante y futurista, con un avatar de AI que ofrezca una presentación clara y segura sobre un fondo limpio y animado, complementado por una función de generación de voz en off profesional para articular ideas complejas con precisión.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video dinámico de 45 segundos que transforme una presentación estática en una narrativa visual atractiva dirigida a Capitalistas de Riesgo e Inversores Ángeles. El estilo visual y de audio debe ser enérgico y profesional, utilizando diversos plantillas y escenas para transiciones impactantes e integrando subtítulos claros para asegurar la accesibilidad y retención de métricas financieras clave.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un video de presentación de 30 segundos dirigido a fundadores de startups tecnológicas que buscan financiación rápida, ilustrando cómo convertir fácilmente un guion en bruto en una presentación pulida. La estética debe ser rápida, moderna e inspiradora, aprovechando la capacidad de texto a video desde guion para generar rápidamente una narrativa atractiva, apoyada por visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un video persuasivo de 90 segundos para mostrar un producto a inversores corporativos y socios estratégicos, enfatizando la oportunidad de mercado y el ROI. El diseño visual debe ser pulido y corporativo, incorporando visuales de alta calidad de la biblioteca de medios/soporte de stock para lograr una estética profesional similar al uso de plantillas de video premium, asegurando una visualización óptima en todas las plataformas mediante el uso de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para una distribución diversa.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Videos de Presentación para Inversores

Elabora un video de presentación profesional y atractivo sin esfuerzo para cautivar a potenciales inversores y transmitir claramente tu visión.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza delineando tu mensaje clave. Utiliza la capacidad de texto a video desde guion para transformar tu presentación escrita en contenido de video dinámico.
2
Step 2
Elige Tu Avatar
Selecciona un avatar de AI para representar tu marca o a ti mismo. Mejora tu presentación con visuales generados por AI o sube los tuyos propios para ilustrar tus puntos de manera efectiva.
3
Step 3
Aplica la Marca
Personaliza tu video con kits de personalización de marca, incluyendo tu logo y colores de marca. Refina las escenas usando plantillas y escenas para asegurar un aspecto profesional y cohesivo.
4
Step 4
Exporta Tu Presentación
Finaliza tu video de presentación y expórtalo en la relación de aspecto deseada. Tu video convincente está ahora listo para compartir con potenciales inversores.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entregar Presentaciones Inspiradoras para Inversores

.

Elabora videos de presentación motivacionales e inspiradores que resuenen profundamente con los inversores, articulando la visión de tu empresa y su potencial de crecimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de un video de presentación para inversores?

HeyGen ofrece una plataforma intuitiva para producir videos de presentación para inversores de manera eficiente. Aprovecha nuestras diversas plantillas de video y avatares de AI para transformar tu presentación y guion en una presentación profesional.

¿Puede HeyGen mejorar mi presentación con avatares de AI?

Sí, HeyGen te permite integrar sin problemas avatares de AI realistas en tus videos de presentación. Estos visuales generados por AI añaden un elemento dinámico y atractivo, ayudando a que tu mensaje resuene fuertemente con los inversores.

¿Qué características ofrece HeyGen para la conversión de guion a video?

HeyGen te permite convertir tu guion directamente en un video de presentación de alta calidad utilizando tecnología de texto a video. También puedes añadir una voz en off profesional para asegurar que tu mensaje se entregue de manera clara y efectiva.

¿HeyGen admite la personalización de marca para videos de presentación?

Absolutamente, HeyGen ofrece kits de personalización de marca completos para mantener la identidad visual de tu empresa. Puedes aplicar tu logo, colores y fuentes para asegurar un aspecto consistente y profesional en todos tus videos de presentación para inversores.

