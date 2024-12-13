Crea una actualización dinámica de noticias de inversión de 45 segundos dirigida a inversores individuales ocupados. El video debe presentar gráficos financieros fácilmente digeribles y movimientos clave del mercado, presentados con una voz en off confiada y enérgica generada por la función de generación de voz en off de HeyGen. El estilo visual general debe ser elegante y basado en infografías para transmitir información de manera eficiente y captar la atención de los espectadores.

