Creador de vídeos de formación introductoria: Simplifica el Aprendizaje
Construye rutas de formación atractivas sin esfuerzo. Usa avatares de AI para simplificar temas complejos en cursos de vídeo memorables.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo de incorporación de empleados de 90 segundos para nuevos contratados en un entorno de trabajo híbrido, centrándose en su ruta de formación inicial y la cultura de la empresa. El vídeo debe adoptar un estilo visual amigable y alentador, utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para mantener la coherencia de la marca, y presentar avatares de AI atractivos para guiar a la audiencia a través de la información esencial, haciendo que el proceso de incorporación sea acogedor y eficiente.
Produce un vídeo de desglose técnico de 2 minutos dirigido a ingenieros experimentados, detallando la arquitectura de un nuevo módulo de software complejo, destacando los componentes clave y sus interacciones. El estilo visual debe ser altamente informativo, incorporando grabaciones de pantalla y diagramas técnicos de la biblioteca de medios/soporte de stock, junto con una explicación clara y detallada. Asegura la accesibilidad para equipos globales habilitando la función de subtítulos/captions de HeyGen durante toda la presentación para una máxima comprensión.
Elabora un vídeo introductorio de formación de 45 segundos que explique un concepto técnico desafiante para que los equipos de ventas comprendan mejor los beneficios del producto, optimizado para su distribución en varias plataformas de redes sociales. El estilo visual debe ser dinámico y atractivo, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para transmitir rápidamente la información. Es crucial aprovechar el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para asegurar que el vídeo se ajuste perfectamente a formatos horizontales, verticales y cuadrados sin necesidad de reedición manual, maximizando el alcance y el impacto.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande Oportunidades de Aprendizaje.
Crea sin esfuerzo diversos cursos en línea, ampliando el alcance educativo y ofreciendo formación introductoria atractiva a nivel global.
Aumenta la Efectividad de la Formación.
Mejora el compromiso en las rutas de formación y la retención de los aprendices utilizando vídeos AI dinámicos para un impacto educativo mejorado.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación usando AI?
HeyGen utiliza avanzados avatares de AI y capacidades de texto a vídeo, transformando guiones en vídeos de formación profesional de manera eficiente. Este potente creador de vídeos AI permite a los usuarios crear contenido instructivo de alta calidad sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo.
¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para personalizar el contenido de vídeo?
HeyGen proporciona una completa biblioteca de medios, plantillas de vídeo personalizables y controles de marca robustos para asegurar que tus vídeos de formación se alineen con la identidad de tu marca. Los usuarios pueden integrar fácilmente su logotipo y colores de marca para un aspecto cohesivo y profesional.
¿Puede HeyGen generar locuciones dinámicas y subtítulos precisos para mis rutas de formación?
Sí, HeyGen sobresale en la generación de locuciones, ofreciendo una gama de voces de sonido natural para tus proyectos de creador de vídeos de rutas de formación. También genera automáticamente subtítulos y captions precisos, mejorando la accesibilidad y el compromiso de tu audiencia en todos los vídeos de formación.
¿Cómo apoya HeyGen la incorporación efectiva de empleados y los cursos en línea?
HeyGen es un creador ideal de vídeos de rutas de formación, permitiendo a las empresas crear contenido atractivo para la incorporación de empleados y cursos en línea con facilidad. Su plataforma intuitiva ayuda a agilizar la producción de vídeos de formación informativos rápidamente, haciendo sencillo ofrecer experiencias de aprendizaje consistentes.