Creador de vídeos de formación introductoria: Simplifica el Aprendizaje

Construye rutas de formación atractivas sin esfuerzo. Usa avatares de AI para simplificar temas complejos en cursos de vídeo memorables.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de incorporación de empleados de 90 segundos para nuevos contratados en un entorno de trabajo híbrido, centrándose en su ruta de formación inicial y la cultura de la empresa. El vídeo debe adoptar un estilo visual amigable y alentador, utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para mantener la coherencia de la marca, y presentar avatares de AI atractivos para guiar a la audiencia a través de la información esencial, haciendo que el proceso de incorporación sea acogedor y eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de desglose técnico de 2 minutos dirigido a ingenieros experimentados, detallando la arquitectura de un nuevo módulo de software complejo, destacando los componentes clave y sus interacciones. El estilo visual debe ser altamente informativo, incorporando grabaciones de pantalla y diagramas técnicos de la biblioteca de medios/soporte de stock, junto con una explicación clara y detallada. Asegura la accesibilidad para equipos globales habilitando la función de subtítulos/captions de HeyGen durante toda la presentación para una máxima comprensión.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo introductorio de formación de 45 segundos que explique un concepto técnico desafiante para que los equipos de ventas comprendan mejor los beneficios del producto, optimizado para su distribución en varias plataformas de redes sociales. El estilo visual debe ser dinámico y atractivo, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para transmitir rápidamente la información. Es crucial aprovechar el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para asegurar que el vídeo se ajuste perfectamente a formatos horizontales, verticales y cuadrados sin necesidad de reedición manual, maximizando el alcance y el impacto.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Formación Introductoria

Crea sin esfuerzo vídeos de formación atractivos e informativos que guíen a tu audiencia a través de cualquier viaje de aprendizaje, desde la incorporación hasta el desarrollo de habilidades.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Inicia tu proyecto de vídeo de formación seleccionando de una biblioteca de plantillas diseñadas profesionalmente. Estas escenas preconstruidas proporcionan una base rápida y fácil, asegurando que tus vídeos de rutas de formación introductoria luzcan pulidos y profesionales desde el principio.
2
Step 2
Pega tu Guion
Introduce el guion de tu contenido de formación, luego utiliza nuestra potente función de Texto a vídeo desde guion para generar automáticamente locuciones realistas. Esto acelera la producción de tus vídeos de rutas de formación introductoria, haciendo que la información compleja sea digerible.
3
Step 3
Selecciona tu Avatar de AI
Eleva tu formación seleccionando de una diversa gama de avatares de AI. Estos presentadores digitales pueden entregar tu mensaje directamente a tu audiencia, haciendo tus rutas de formación más atractivas y profesionales.
4
Step 4
Aplica la Marca
Asegura que tu contenido de formación se alinee con la identidad de tu marca utilizando controles de marca. Personaliza logotipos y colores para mantener la consistencia en todos tus vídeos de rutas de formación introductoria, reforzando la presencia de tu marca.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos

Simplifica temas intrincados para un aprendizaje mejorado, haciendo que los temas complejos sean digeribles para cualquier ruta de formación introductoria.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación usando AI?

HeyGen utiliza avanzados avatares de AI y capacidades de texto a vídeo, transformando guiones en vídeos de formación profesional de manera eficiente. Este potente creador de vídeos AI permite a los usuarios crear contenido instructivo de alta calidad sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para personalizar el contenido de vídeo?

HeyGen proporciona una completa biblioteca de medios, plantillas de vídeo personalizables y controles de marca robustos para asegurar que tus vídeos de formación se alineen con la identidad de tu marca. Los usuarios pueden integrar fácilmente su logotipo y colores de marca para un aspecto cohesivo y profesional.

¿Puede HeyGen generar locuciones dinámicas y subtítulos precisos para mis rutas de formación?

Sí, HeyGen sobresale en la generación de locuciones, ofreciendo una gama de voces de sonido natural para tus proyectos de creador de vídeos de rutas de formación. También genera automáticamente subtítulos y captions precisos, mejorando la accesibilidad y el compromiso de tu audiencia en todos los vídeos de formación.

¿Cómo apoya HeyGen la incorporación efectiva de empleados y los cursos en línea?

HeyGen es un creador ideal de vídeos de rutas de formación, permitiendo a las empresas crear contenido atractivo para la incorporación de empleados y cursos en línea con facilidad. Su plataforma intuitiva ayuda a agilizar la producción de vídeos de formación informativos rápidamente, haciendo sencillo ofrecer experiencias de aprendizaje consistentes.

