Generador de Vídeos de Entrevistas: Crea Contenido de IA Atractivo

Transforma indicaciones de texto en vídeos de entrevistas dinámicos, aumentando el compromiso y la eficiencia con la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen.

Crea un vídeo de 1 minuto dirigido a profesionales de RRHH y reclutadores, mostrando cómo una plataforma de entrevistas en vídeo con IA optimiza el proceso de contratación. El estilo visual debe ser profesional y limpio, utilizando un fondo corporativo, mientras que el audio presenta una voz en off clara y articulada de IA. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para representar a los candidatos de la entrevista, demostrando sus respuestas de manera eficiente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Genera un vídeo dinámico de 'entrevista callejera con IA' de 90 segundos diseñado para investigadores de mercado y creadores de contenido que buscan contenido atractivo. Adopta un estilo visual realista de cámara en mano con diversos fondos virtuales de calle y una pista de fondo moderna y animada. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para producir rápidamente múltiples versiones de conversaciones que suenen espontáneas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de preguntas y respuestas de 2 minutos dirigido a formadores técnicos y desarrolladores de software, profundizando en conocimientos impulsados por IA para la codificación. La presentación visual debe ser limpia e informativa, con gráficos claros en pantalla y un entorno de estudio profesional, complementado por un tono de audio autoritario. Emplea los subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión de términos técnicos complejos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 45 segundos para usuarios potenciales y propietarios de pequeñas empresas, actuando como un FAQ interactivo para un producto de 'creador de vídeos de entrevistas'. La estética visual debe ser moderna y fácil de usar, mostrando transiciones rápidas y una paleta de colores brillante, acompañada de una voz en off animada y alentadora. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para configurar rápidamente diferentes segmentos de preguntas y respuestas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Entrevistas

Crea fácilmente vídeos de entrevistas profesionales con herramientas impulsadas por IA, desde el guion hasta la pantalla, mejorando la eficiencia de tu creación de contenido.

1
Step 1
Crea tu guion o elige una plantilla
Comienza escribiendo tu guion de entrevista o seleccionando entre **plantillas y escenas** pre-diseñadas para estructurar rápidamente tu contenido. Este paso inicial ayuda a definir la narrativa y el flujo visual de tu entrevista, agilizando tu proceso creativo.
2
Step 2
Selecciona tu entrevistador y entrevistado de IA
Da vida a tu entrevista eligiendo de una diversa biblioteca de **avatares de IA**. Personaliza su apariencia, voz e incluso gestos para que coincidan perfectamente con el tono y estilo de tu entrevista deseada, creando interacciones realistas.
3
Step 3
Mejora tu vídeo con voces en off de IA y ediciones
Genera diálogos que suenen naturales para tus personajes utilizando la avanzada **generación de voces en off** directamente desde tu guion. Pulsa aún más tu vídeo añadiendo música de fondo, visuales de la biblioteca de medios y ajustando el tiempo para un acabado profesional.
4
Step 4
Exporta y comparte tu vídeo de entrevista convincente
Una vez que tu vídeo de entrevista esté completo, utiliza fácilmente **redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones** para prepararlo para cualquier plataforma. Entrega tu contenido de alta calidad generado por IA a través de varios canales para captar efectivamente a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Entrevistas Dinámicas de Clientes y Expertos

.

Produce vídeos de entrevistas atractivos con testimonios de clientes o conocimientos de expertos para generar confianza y resaltar logros.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de entrevistas callejeras con IA?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de IA para generar metraje realista de entrevistas callejeras utilizando personas de IA personalizables e interacciones sociales dinámicas. Simplemente proporciona una indicación de texto o guion, y la potente plataforma de HeyGen produce contenido atractivo.

¿Qué herramientas de edición de vídeo están disponibles en HeyGen para refinar entrevistas generadas por IA?

HeyGen ofrece un conjunto completo de herramientas de edición de vídeo, incluyendo opciones para recortar clips, añadir subtítulos y ajustar relaciones de aspecto como 9:16 para plataformas de redes sociales. También puedes integrar controles de marca y utilizar nuestra extensa biblioteca de medios para soporte de stock.

¿Puede HeyGen producir voces en off de IA y convertir indicaciones de texto en vídeos de entrevistas completos?

Absolutamente. La sofisticada función de texto a vídeo de HeyGen permite a los usuarios transformar guiones escritos en vídeos de entrevistas completos con voces en off de IA que suenan naturales. Esto agiliza la creación de contenido, facilitando la generación de vídeos de preguntas y respuestas o de reclutamiento laboral.

¿Para qué propósitos se puede utilizar el generador de vídeos de entrevistas con IA de HeyGen?

La plataforma de vídeos de entrevistas con IA de HeyGen es altamente versátil, ideal para crear visualizaciones de investigación de mercado atractivas, contenido educativo de periodismo atractivo o vídeos de reclutamiento dinámicos. Los reclutadores incluso pueden generar preguntas de entrevista y simular respuestas de candidatos para un proceso de contratación optimizado.

