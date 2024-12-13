Creador de Vídeos de Formación para Entrevistas para una Contratación Eficiente

Mejora tu proceso de contratación con vídeos de formación profesional, generados sin esfuerzo a partir de un guion.

Crea un vídeo de formación profesional de 1 minuto dirigido a profesionales de RRHH, mostrando las mejores prácticas para la evaluación de candidatos. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para construir rápidamente escenarios atractivos, con una narración clara e informativa y superposiciones gráficas limpias para resaltar los puntos clave para una experiencia efectiva en la creación de vídeos de formación para entrevistas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo alentador de 90 segundos para buscadores de empleo, guiándolos a través de preguntas comunes de entrevistas con un avatar de IA. Este moderno y amigable avatar de IA, potenciado por la capacidad de avatares de IA de HeyGen, ofrecerá consejos claros con una voz de IA de apoyo, haciendo que el contenido sea atractivo y fácil de entender para mejorar las habilidades de entrevistas en vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de 45 segundos para departamentos de L&D sobre cómo preparar a los candidatos para entrevistas virtuales. Este vídeo de formación directo y conciso debe emplear un estilo visual formal con texto en pantalla que refuerce consejos críticos, utilizando la función de Subtítulos/captions de HeyGen para claridad y accesibilidad, acompañado de un audio nítido e instructivo para mejorar el aprendizaje.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de preguntas y respuestas de 2 minutos para reclutadores, demostrando técnicas efectivas de cuestionamiento. Este vídeo interactivo, con diversos escenarios de entrevistas extraídos de la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, debe mantener un tono profesional con visuales dinámicos y audio claro, convirtiéndolo en un excelente recurso para refinar el proceso de contratación.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación para Entrevistas

Crea sin esfuerzo vídeos de formación para entrevistas atractivos que preparen a los candidatos y optimicen tu proceso de contratación con la plataforma intuitiva de HeyGen.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza tu vídeo de formación para entrevistas seleccionando de una biblioteca de plantillas profesionales y personalizables adaptadas a varios escenarios.
2
Step 2
Crea tu Guion
Introduce tus preguntas de entrevista, mejores prácticas o escenarios. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion generará automáticamente los visuales.
3
Step 3
Personaliza con Avatares
Mejora tu vídeo con un avatar de IA realista para presentar el contenido, asegurando una entrega atractiva y profesional para tus aprendices.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Finaliza tu vídeo con generación automática de subtítulos para accesibilidad y expórtalo en el formato deseado, listo para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera vídeos y clips atractivos para redes sociales en minutos

.

Crea rápidamente clips de vídeo cortos y atractivos con consejos para entrevistas o para promocionar tus programas de formación en redes sociales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para crear vídeos con avatares de IA?

HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de avatares de IA y la funcionalidad de Texto a vídeo desde guion para transformar texto simple en contenido de vídeo dinámico. Esto permite una Generación de Vídeo de Extremo a Extremo eficiente de vídeos de formación de alta calidad y vídeos de preguntas y respuestas.

¿Puede HeyGen automatizar el proceso de subtítulos y locución para mis vídeos?

Sí, HeyGen cuenta con una robusta generación automática de subtítulos y avanzadas locuciones de IA, incluyendo Doblaje con un Clic. Esto agiliza la creación de vídeos, asegurando accesibilidad y permitiendo a los usuarios producir contenido profesional sin esfuerzo con el editor de vídeo integrado.

¿Cómo puede HeyGen mejorar la producción de vídeos de formación para entrevistas?

HeyGen ofrece plantillas personalizables diseñadas específicamente para las necesidades de creación de vídeos de formación para entrevistas, junto con potentes características de edición de vídeo. Esto permite controles de marca y contenido personalizado, haciendo que la preparación y selección de candidatos sea más efectiva.

¿HeyGen admite la generación integral de vídeos con medios de stock y elementos diversos?

Absolutamente. HeyGen admite la creación integral de vídeos con sus capacidades de Generación de Vídeo de Extremo a Extremo, permitiendo la integración sin problemas de medios de stock de su extensa biblioteca. Los usuarios también pueden incorporar efectos de IA y otros elementos creativos para producir visuales atractivos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo