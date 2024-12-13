Generador de Programas de Prácticas: Optimiza la Adquisición de Talento

Construye experiencias de prácticas personalizadas con automatización que ahorra tiempo, asegurando que atraigas a los mejores candidatos utilizando 'avatares de AI' dinámicos.

450/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo inspirador y dinámico de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas y medianas empresas, enfatizando cómo un programa personalizado les permite atraer a los mejores candidatos para prácticas. El estilo visual debe incluir cortes rápidos de proyectos exitosos de becarios y testimonios entusiastas, todo respaldado por una voz en off amigable y persuasiva. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para dar vida a personajes diversos, representando varios roles e industrias.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo y claro de 60 segundos para gestores de programas, detallando cómo implementar experiencias de prácticas estructuradas con facilidad. El estilo visual debe adoptar una estética de recorrido paso a paso, demostrando la configuración intuitiva, sin necesidad de código, con una voz en off calmada y autoritaria. Asegura la accesibilidad utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen para todo el contenido hablado.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de 30 segundos confiable y seguro para gerentes de RRHH, centrado en el robusto rastreador de programas de prácticas y su compromiso con el manejo seguro de datos. El estilo visual debe incorporar visualizaciones de datos profesionales y un tono tranquilizador, con una voz en off calmada y autoritaria. Emplea la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una experiencia de audio consistente y de alta calidad en todos los segmentos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Programas de Prácticas

Diseña e implementa programas de prácticas completos para atraer a los mejores talentos y crear experiencias estructuradas, todo con automatización que ahorra tiempo.

1
Step 1
Crea la Base de tu Programa
Comienza utilizando el generador de programas de prácticas para definir detalles clave como la duración del programa y las asignaciones departamentales, aprovechando la edición y personalización sin esfuerzo para adaptarse a tus necesidades.
2
Step 2
Selecciona Experiencias Estructuradas
Selecciona entre sugerencias generadas por AI o construye roles y tareas personalizadas, asegurando que cada becario obtenga experiencias de prácticas valiosas y estructuradas diseñadas por nuestro asistente inteligente de AI.
3
Step 3
Genera Formularios Esenciales
Genera automáticamente Formularios de Aplicación para Prácticas personalizados y documentos necesarios con automatización que ahorra tiempo, optimizando tu proceso de recolección de candidatos.
4
Step 4
Revisa y Finaliza tu Programa
Revisa tu programa de prácticas completo y finaliza todos los detalles, confiando en que todos los datos y configuraciones están protegidos con manejo seguro de datos, ayudándote a atraer a los mejores candidatos para prácticas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación y Retención de Becarios con Contenido Potenciado por AI

.

Mejora la efectividad de las experiencias de prácticas estructuradas entregando materiales de formación atractivos y memorables.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo optimiza HeyGen la creación de vídeos para iniciativas de adquisición de talento?

HeyGen aprovecha los "algoritmos de AI" y la "automatización que ahorra tiempo" para transformar guiones en vídeos profesionales con avatares de AI y voces en off. Esto acelera significativamente la producción de contenido atractivo, ideal para mostrar tu "programa de prácticas" o atraer a los mejores talentos.

¿Puedo personalizar los vídeos de HeyGen sin habilidades técnicas extensas?

Absolutamente. HeyGen está diseñado para la "Edición y Personalización Sin Esfuerzo", permitiendo a los usuarios personalizar vídeos con branding, avatares diversos y guiones únicos sin necesidad de código. Esto te permite crear una presentación de "programa personalizado" o una guía de aplicación con facilidad.

¿Qué ventajas ofrece HeyGen para atraer a los mejores candidatos para prácticas?

Al generar contenido de vídeo atractivo, HeyGen ayuda a las organizaciones a crear presentaciones dinámicas y testimonios que comunican efectivamente su cultura y oportunidades. Estos vídeos de alta calidad pueden "atraer a los mejores candidatos para prácticas" proporcionando una introducción moderna y convincente a tus ofertas.

¿Funciona HeyGen como un generador de programas de prácticas para contenido de vídeo atractivo?

Aunque HeyGen no genera el *programa en sí*, actúa como un potente "generador" de contenido de vídeo para comunicar efectivamente tu "programa de prácticas". Puedes usar HeyGen para crear un "Generador de Propuestas de Programas de Prácticas" en formato de vídeo o "Formularios de Aplicación para Prácticas" visuales para una experiencia de reclutamiento completa y moderna.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo