Creador de Vídeos de Noticias sobre Prácticas: Crea Contenido Atractivo Rápidamente

Transforma rápidamente tu texto en vídeos de noticias atractivos para prácticas utilizando la potente función de texto a vídeo de HeyGen.

Crea un vídeo de anuncio de 45 segundos, al estilo de noticias y con un tono animado, dirigido a estudiantes universitarios y jóvenes profesionales, presentando un emocionante nuevo programa de prácticas remuneradas. El estilo visual debe ser profesional e inspirador, con gráficos limpios y una voz en off clara y entusiasta generada utilizando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, funcionando efectivamente como un creador de vídeos de noticias sobre prácticas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un informe periodístico de 60 segundos que muestre historias de éxito de becarios, dirigido a potenciales becarios y al público en general. El vídeo debe tener un estilo visual dinámico con cortes rápidos, utilizando los avatares de AI de HeyGen para entregar las noticias, ejemplificando cómo un creador de vídeos de noticias puede crear impacto.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un segmento moderno e informativo de 30 segundos, actuando como un reportaje de "un día en la vida" para estudiantes que consideran prácticas, destacando aspectos atractivos de los vídeos de prácticas. Emplea un estilo visual brillante y fluido con narración generada por AI, aprovechando la función de texto a vídeo de HeyGen para dar vida a la historia como un generador de vídeos AI.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de 50 segundos, pulido y accesible, al estilo de noticias corporativas, promoviendo oportunidades únicas de prácticas a asesores de carrera y estudiantes universitarios, utilizando efectivamente plantillas de vídeos de noticias. Incorpora elementos de marca y metraje profesional de archivo obtenido de una biblioteca de medios, asegurando accesibilidad con subtítulos automáticos generados por HeyGen para un alcance máximo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Noticias sobre Prácticas

Crea vídeos de noticias sobre prácticas atractivos con facilidad. Transforma texto en contenido atractivo que informa e inspira, listo para tu audiencia.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Selecciona entre una variedad de "Plantillas y escenas" o comienza con un lienzo en blanco para crear tu proyecto de "creador de vídeos de noticias sobre prácticas" de manera eficiente.
2
Step 2
Crea Tu Narrativa
Utiliza "Texto a vídeo desde guion" para transformar tu contenido escrito en visuales dinámicos y voces en off, perfectos para tu "creador de vídeos de noticias".
3
Step 3
Añade Toques Profesionales
Mejora tu vídeo con "avatares AI" realistas e incorpora fácilmente elementos visuales de la "biblioteca de medios" para hacer tu contenido atractivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu "contenido de vídeo atractivo" y utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para optimizarlo para varias plataformas, asegurando un amplio alcance.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Anuncios y Actualizaciones Rápidas de Prácticas

Produce anuncios de vídeo profesionales, al estilo de noticias, para oportunidades de prácticas o actualizaciones de programas rápidamente utilizando la generación de vídeos AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de noticias atractivos para prácticas?

HeyGen te permite producir fácilmente vídeos de noticias profesionales, perfectos para destacar prácticas, utilizando avanzadas capacidades de generación de vídeos AI. Con plantillas de vídeos de noticias personalizables y avatares AI realistas, puedes transformar rápidamente texto en contenido de vídeo atractivo.

¿Qué características de AI ofrece HeyGen para agilizar la producción de vídeos?

HeyGen proporciona potentes características de AI como la conversión de texto a vídeo y una diversa selección de avatares AI para animar tu guion. También puedes utilizar controles de marca para mantener un aspecto profesional consistente en todo tu contenido de vídeo.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de prácticas profesionales para redes sociales?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece una gama de plantillas de vídeos de noticias y herramientas de edición fáciles de usar, permitiéndote crear vídeos de prácticas profesionales perfectos para compartir en plataformas de redes sociales. Produce contenido de vídeo de alta calidad y atractivo de manera rápida y efectiva.

¿Incluye HeyGen un generador automático de subtítulos y una biblioteca de medios?

Sí, HeyGen cuenta con un generador automático de subtítulos integrado para asegurar accesibilidad y compromiso con tus espectadores. Además, hay una biblioteca de medios completa disponible para enriquecer tus vídeos de prácticas con activos visuales ricos, todo dentro del editor de vídeo intuitivo.

