Desarrolla un informe periodístico de 60 segundos que muestre historias de éxito de becarios, dirigido a potenciales becarios y al público en general. El vídeo debe tener un estilo visual dinámico con cortes rápidos, utilizando los avatares de AI de HeyGen para entregar las noticias, ejemplificando cómo un creador de vídeos de noticias puede crear impacto.
Produce un segmento moderno e informativo de 30 segundos, actuando como un reportaje de "un día en la vida" para estudiantes que consideran prácticas, destacando aspectos atractivos de los vídeos de prácticas. Emplea un estilo visual brillante y fluido con narración generada por AI, aprovechando la función de texto a vídeo de HeyGen para dar vida a la historia como un generador de vídeos AI.
Diseña un vídeo de 50 segundos, pulido y accesible, al estilo de noticias corporativas, promoviendo oportunidades únicas de prácticas a asesores de carrera y estudiantes universitarios, utilizando efectivamente plantillas de vídeos de noticias. Incorpora elementos de marca y metraje profesional de archivo obtenido de una biblioteca de medios, asegurando accesibilidad con subtítulos automáticos generados por HeyGen para un alcance máximo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera Noticias de Prácticas Atractivas para Redes Sociales.
Crea actualizaciones y clips de noticias de prácticas dinámicos y compartibles para cautivar a las audiencias en varias plataformas de redes sociales rápidamente.
Muestra Historias de Éxito de Prácticas.
Destaca experiencias exitosas de prácticas e impactos del programa con vídeos AI atractivos que inspiran a futuros solicitantes y partes interesadas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de noticias atractivos para prácticas?
HeyGen te permite producir fácilmente vídeos de noticias profesionales, perfectos para destacar prácticas, utilizando avanzadas capacidades de generación de vídeos AI. Con plantillas de vídeos de noticias personalizables y avatares AI realistas, puedes transformar rápidamente texto en contenido de vídeo atractivo.
¿Qué características de AI ofrece HeyGen para agilizar la producción de vídeos?
HeyGen proporciona potentes características de AI como la conversión de texto a vídeo y una diversa selección de avatares AI para animar tu guion. También puedes utilizar controles de marca para mantener un aspecto profesional consistente en todo tu contenido de vídeo.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de prácticas profesionales para redes sociales?
¡Absolutamente! HeyGen ofrece una gama de plantillas de vídeos de noticias y herramientas de edición fáciles de usar, permitiéndote crear vídeos de prácticas profesionales perfectos para compartir en plataformas de redes sociales. Produce contenido de vídeo de alta calidad y atractivo de manera rápida y efectiva.
¿Incluye HeyGen un generador automático de subtítulos y una biblioteca de medios?
Sí, HeyGen cuenta con un generador automático de subtítulos integrado para asegurar accesibilidad y compromiso con tus espectadores. Además, hay una biblioteca de medios completa disponible para enriquecer tus vídeos de prácticas con activos visuales ricos, todo dentro del editor de vídeo intuitivo.