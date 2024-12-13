Imagina un vídeo explicativo animado de 60 segundos diseñado para equipos de RRHH y L&D responsables de la incorporación de empleados en un contexto internacional. El estilo visual debe ser brillante y acogedor, con avatares de IA diversos que presenten las políticas clave de la empresa y puntos de cultura. El audio utilizará generación de voz en off cristalina, localizada para múltiples idiomas, asegurando que cada nuevo empleado se sienta incluido y comprenda información vital, transformando efectivamente la experiencia tradicional de creación de vídeos de formación internacional.

