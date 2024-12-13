Tu Creador de Vídeos de Formación Internacional para Equipos Globales

Crea vídeos de formación atractivos para una fuerza laboral global con traducciones sin esfuerzo con un solo clic, asegurando una comprensión universal.

Imagina un vídeo explicativo animado de 60 segundos diseñado para equipos de RRHH y L&D responsables de la incorporación de empleados en un contexto internacional. El estilo visual debe ser brillante y acogedor, con avatares de IA diversos que presenten las políticas clave de la empresa y puntos de cultura. El audio utilizará generación de voz en off cristalina, localizada para múltiples idiomas, asegurando que cada nuevo empleado se sienta incluido y comprenda información vital, transformando efectivamente la experiencia tradicional de creación de vídeos de formación internacional.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de microaprendizaje conciso de 45 segundos dirigido a una fuerza laboral híbrida que necesita actualizaciones rápidas de formación técnica. El estilo visual será moderno y limpio, utilizando texto a vídeo desde el guion para una creación de contenido rápida, complementado con imágenes de archivo relevantes de una biblioteca de medios completa. Un estilo de narración profesional y claro guiará a los espectadores a través de información compleja de manera eficiente, haciendo de esta una solución ideal para el intercambio ágil de conocimientos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de formación en cumplimiento de 90 segundos dirigido a todos los empleados de departamentos internacionales. La presentación visual debe ser clara y autoritaria, aprovechando plantillas y escenas pre-diseñadas para mantener la consistencia de la marca y el profesionalismo. Crucialmente, el vídeo contará con subtítulos automáticos en múltiples idiomas para asegurar la accesibilidad global y la comprensión de información regulatoria crítica, mejorando el impacto general de los esfuerzos de desarrollo de empleados.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional atractivo de 30 segundos para expertos en la materia que desean crear recursos educativos sin esfuerzo. Este vídeo dinámico contará con un avatar de IA entusiasta explicando lo fácil que es producir vídeos de formación de alta calidad. La estética visual será vibrante y de ritmo rápido, demostrando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para distribución en varias plataformas, destacando su poder como creador de vídeos de formación internacional para contenido diverso.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación Internacional

Crea vídeos de formación atractivos y accesibles globalmente de manera eficiente, asegurando que tu mensaje resuene con equipos diversos en todo el mundo.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo de Formación
Comienza convirtiendo tu guion en un vídeo dinámico con nuestra potente función de texto a vídeo, o elige entre plantillas personalizables para configurar tu escena rápidamente.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar y Voz de IA
Mejora tu vídeo con avatares de IA realistas y voces en off de IA naturales en más de 200 voces e idiomas, haciendo que tu contenido sea relatable y atractivo para cualquier audiencia.
3
Step 3
Aplica Traducciones con un Solo Clic
Localiza sin esfuerzo tu contenido de formación con traducciones con un solo clic, alcanzando una fuerza laboral global al traducir automáticamente tu vídeo a múltiples idiomas.
4
Step 4
Exporta para Accesibilidad Global
Finaliza tu vídeo y expórtalo en varios formatos de relación de aspecto, asegurando que tus vídeos de formación internacional estén listos para cualquier plataforma y sean accesibles en todo el mundo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Formación Compleja

Desglosa temas intrincados en contenido de vídeo claro y comprensible, mejorando el aprendizaje para equipos internacionales diversos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación?

HeyGen, una plataforma líder de IA generativa, permite a los usuarios producir eficientemente vídeos de formación de alta calidad para la incorporación de empleados, formación técnica y formación en cumplimiento. Sus avanzados avatares de IA y capacidades de texto a vídeo transforman guiones en contenido atractivo.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de formación internacional ideal?

HeyGen destaca como creador de vídeos de formación internacional al ofrecer robustas traducciones con un solo clic y un reproductor de vídeo multilingüe, asegurando la accesibilidad global de tu contenido. Esto permite a las organizaciones comunicarse efectivamente a través de equipos y regiones diversas.

¿Puede HeyGen soportar varias funciones de edición de vídeo y formatos de contenido?

Sí, HeyGen ofrece completas funciones de edición de vídeo, incluyendo plantillas personalizables y un grabador de pantalla de IA, para mejorar tus vídeos de formación. Los usuarios también pueden aprovechar las voces en off de IA y la grabación de pantalla para la creación de contenido dinámico.

¿Cómo mejora la plataforma de vídeo de IA de HeyGen el aprendizaje y desarrollo?

La plataforma de vídeo de IA de HeyGen aprovecha la avanzada IA generativa para crear recursos educativos atractivos con avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Este enfoque innovador fomenta una mejor retención del conocimiento y simplifica la producción de materiales de aprendizaje de alto impacto.

