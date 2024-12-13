Generador de Vídeos de Incorporación Internacional para Equipos Globales
Entrega contenido de formación multilingüe impactante a nivel global con Texto a vídeo desde guion sin esfuerzo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a nuevos empleados internacionales, explicando las políticas esenciales de la empresa utilizando un generador de vídeos con IA. El tono debe ser profesional y claro, con un diseño visual limpio y una voz calmada y autoritaria, aprovechando la generación de Voz en off y Subtítulos/captions de HeyGen para proporcionar contenido de formación multilingüe.
Produce un vibrante vídeo introductorio de 30 segundos para líderes de equipo, diseñado para dar la bienvenida a nuevos empleados e introducir la cultura de la empresa a través de un Creador de Vídeos de Incorporación. Este vídeo debe presentar un estilo visual atractivo y acogedor, posiblemente con un toque ligeramente caprichoso, utilizando los diversos avatares de IA de HeyGen y la función de Texto a vídeo desde guion para dar vida al mensaje.
Genera un vídeo informativo de 50 segundos de incorporación para empleados en varias ubicaciones internacionales, centrándose en beneficios y procedimientos localizados. El estilo visual y de audio debe ser claro y culturalmente sensible, utilizando el soporte de la Biblioteca de medios/stock de HeyGen para incluir imágenes locales relevantes y demostrando el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones para diferentes necesidades de plataforma, asegurando que el contenido de incorporación localizado se entregue de manera efectiva.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande Programas de Incorporación Globales.
Desarrolla y distribuye sin esfuerzo más cursos de formación a una base de empleados diversa y global, mejorando la accesibilidad.
Mejora el Compromiso en la Incorporación de Empleados.
Aprovecha la IA para crear experiencias de incorporación atractivas e interactivas que mejoren la retención de nuevos empleados y la participación general.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso creativo para vídeos de incorporación de empleados?
HeyGen actúa como un intuitivo Creador de Vídeos de Incorporación, ofreciendo una amplia gama de Plantillas y escenas personalizables. Esto permite una rápida creación de contenido, simplificando el proceso creativo mientras se mantiene una alta calidad de producción.
¿Puede HeyGen personalizar vídeos para una marca específica y audiencias globales?
Absolutamente. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca para integrar tu logo y colores. También soporta Subtítulos/captions y voces en off de IA para contenido de formación multilingüe, perfecto para contenido de incorporación localizado para la incorporación de empleados globales.
¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para crear vídeos de IA atractivos?
HeyGen, un avanzado generador de vídeos con IA, empodera a los usuarios con avatares de IA realistas y capacidades de Texto a vídeo desde guion sin problemas. Esto permite la generación dinámica de Voz en off, transformando texto en contenido visual atractivo con facilidad.
¿Cómo puede HeyGen agilizar la producción de vídeos para la incorporación internacional?
HeyGen es un eficiente generador de vídeos de incorporación internacional, diseñado para la escalabilidad en la producción de contenido. Sus Plantillas preconstruidas y robustas opciones de Exportación y Compartición permiten la rápida creación y distribución de materiales de incorporación consistentes y de alta calidad en todo el mundo.