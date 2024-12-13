Generador de Vídeos de Incorporación Internacional para Equipos Globales

Entrega contenido de formación multilingüe impactante a nivel global con Texto a vídeo desde guion sin esfuerzo.

438/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a nuevos empleados internacionales, explicando las políticas esenciales de la empresa utilizando un generador de vídeos con IA. El tono debe ser profesional y claro, con un diseño visual limpio y una voz calmada y autoritaria, aprovechando la generación de Voz en off y Subtítulos/captions de HeyGen para proporcionar contenido de formación multilingüe.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vibrante vídeo introductorio de 30 segundos para líderes de equipo, diseñado para dar la bienvenida a nuevos empleados e introducir la cultura de la empresa a través de un Creador de Vídeos de Incorporación. Este vídeo debe presentar un estilo visual atractivo y acogedor, posiblemente con un toque ligeramente caprichoso, utilizando los diversos avatares de IA de HeyGen y la función de Texto a vídeo desde guion para dar vida al mensaje.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo informativo de 50 segundos de incorporación para empleados en varias ubicaciones internacionales, centrándose en beneficios y procedimientos localizados. El estilo visual y de audio debe ser claro y culturalmente sensible, utilizando el soporte de la Biblioteca de medios/stock de HeyGen para incluir imágenes locales relevantes y demostrando el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones para diferentes necesidades de plataforma, asegurando que el contenido de incorporación localizado se entregue de manera efectiva.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Incorporación Internacional

Crea rápidamente vídeos de incorporación atractivos y localizados para tu equipo global con potentes herramientas de IA y características personalizables.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza la creación de tu `vídeo de incorporación de empleados` eligiendo entre una variedad de `Plantillas y escenas` profesionales, proporcionando un punto de partida optimizado para tu proyecto.
2
Step 2
Pega tu Guion
Pega tu mensaje de incorporación en el editor y deja que nuestra plataforma genere un borrador de vídeo utilizando la funcionalidad de `Texto a vídeo desde guion`.
3
Step 3
Añade Avatares de IA
Mejora la personalización y el compromiso para tu `incorporación de empleados globales` añadiendo diversos `avatares de IA` para presentar tus mensajes clave.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Finaliza tu `generador de vídeos de incorporación internacional` y utiliza las flexibles `opciones de Exportación y Compartición` para distribuir sin problemas tu `contenido de incorporación localizado` a nuevos empleados en todo el mundo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Cultiva la Motivación del Equipo Global

.

Produce contenido de vídeo impactante e inspirador para motivar a nuevos empleados internacionales, fomentando un sentido de pertenencia y entusiasmo desde el primer día.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso creativo para vídeos de incorporación de empleados?

HeyGen actúa como un intuitivo Creador de Vídeos de Incorporación, ofreciendo una amplia gama de Plantillas y escenas personalizables. Esto permite una rápida creación de contenido, simplificando el proceso creativo mientras se mantiene una alta calidad de producción.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos para una marca específica y audiencias globales?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca para integrar tu logo y colores. También soporta Subtítulos/captions y voces en off de IA para contenido de formación multilingüe, perfecto para contenido de incorporación localizado para la incorporación de empleados globales.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para crear vídeos de IA atractivos?

HeyGen, un avanzado generador de vídeos con IA, empodera a los usuarios con avatares de IA realistas y capacidades de Texto a vídeo desde guion sin problemas. Esto permite la generación dinámica de Voz en off, transformando texto en contenido visual atractivo con facilidad.

¿Cómo puede HeyGen agilizar la producción de vídeos para la incorporación internacional?

HeyGen es un eficiente generador de vídeos de incorporación internacional, diseñado para la escalabilidad en la producción de contenido. Sus Plantillas preconstruidas y robustas opciones de Exportación y Compartición permiten la rápida creación y distribución de materiales de incorporación consistentes y de alta calidad en todo el mundo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo