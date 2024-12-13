Imagina un vídeo promocional vibrante de 60 segundos diseñado para los profesionales del marketing global, presentando el lanzamiento de un nuevo producto. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con avatares de IA diversos presentando sin problemas en varios idiomas, acompañados de una banda sonora contemporánea y animada. Utiliza la potente función de avatares de IA de HeyGen para demostrar lo fácil que es que un generador de vídeos de IA internacional localice contenido sin necesidad de múltiples presentadores.

Generar Vídeo