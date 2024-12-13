Generador de vídeos de IA internacional para contenido global

Transforma sin esfuerzo guiones en contenido de vídeo multilingüe utilizando nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion.

Imagina un vídeo promocional vibrante de 60 segundos diseñado para los profesionales del marketing global, presentando el lanzamiento de un nuevo producto. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con avatares de IA diversos presentando sin problemas en varios idiomas, acompañados de una banda sonora contemporánea y animada. Utiliza la potente función de avatares de IA de HeyGen para demostrar lo fácil que es que un generador de vídeos de IA internacional localice contenido sin necesidad de múltiples presentadores.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un tutorial dinámico de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas ansiosos por expandir su presencia en línea. Este vídeo debe tener una estética visual amigable y alentadora con superposiciones de texto claras y concisas y una voz en off cálida y accesible. Enfatiza lo sencillo que es crear contenido de vídeo multilingüe, aprovechando la avanzada generación de voz en off de HeyGen para traducir instantáneamente y llevar tu mensaje a nuevos mercados.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un anuncio de redes sociales de 30 segundos, rápido y visualmente atractivo, dirigido a fundadores de startups que promueven su tecnología de vanguardia. El vídeo debe estar lleno de gráficos energéticos y cortes rápidos, con un ritmo electrónico moderno y dinámico. Ilustra la velocidad y simplicidad de producir vídeos de marketing de alta calidad utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para impulsar su proceso creativo.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un corto narrativo convincente de 75 segundos, dirigido a aspirantes a narradores y cineastas independientes, transformando un concepto escrito simple en una rica experiencia visual. El estilo visual debe evocar una calidad cinematográfica con iluminación atmosférica e imágenes evocadoras, complementado por una banda sonora dramática y expresiva y una narración conmovedora. Muestra la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para dar vida a las historias más intrincadas con una facilidad sin precedentes.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona un generador de vídeos de IA internacional

Produce sin esfuerzo contenido de vídeo profesional y localizado para una audiencia global utilizando tecnología de IA de vanguardia, simplificando la creación desde el guion hasta la pantalla.

1
Step 1
Crea tu guion e inicia
Comienza escribiendo tu guion de vídeo, que nuestro generador de IA de texto a vídeo transformará en contenido visual dinámico con un avatar de IA elegido.
2
Step 2
Genera voces en off multilingües
Aprovecha nuestro traductor de vídeos de IA para generar automáticamente voces en off de sonido natural en más de 175 idiomas y dialectos para un alcance global.
3
Step 3
Personaliza visuales y marca
Mejora tu vídeo añadiendo medios de nuestra biblioteca y aplica controles de marca como logotipos y colores para mantener una apariencia consistente.
4
Step 4
Exporta tu vídeo localizado
Produce y descarga tu vídeo de alta calidad, optimizado para la relación de aspecto, listo para compartir con audiencias internacionales en varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Involucra a audiencias internacionales con vídeos sociales

.

Crea rápidamente contenido de redes sociales atractivo, fácilmente localizado con IA, para conectar con comunidades globales y expandir tu alcance.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo empodera HeyGen a los usuarios para crear vídeos de IA a partir de texto?

HeyGen es un generador de IA de texto a vídeo líder, que permite a los usuarios transformar guiones simples en vídeos de calidad de estudio. Con nuestra plataforma, puedes generar contenido cautivador sin esfuerzo utilizando avatares de IA realistas y una amplia gama de plantillas de vídeo, simplificando todo el proceso de creación de vídeos de IA.

¿Puedo personalizar los elementos visuales y la marca de mis vídeos generados por IA?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote personalizar expresiones e incluso la ropa de los avatares. También puedes integrar B-roll cinematográfico y aplicar los colores específicos de tu marca para asegurar que todos tus vídeos de IA estén perfectamente alineados con tu marca y sean visualmente atractivos.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos de IA internacional efectivo?

HeyGen se destaca como un generador de vídeos de IA internacional al soportar más de 175 idiomas y dialectos, permitiendo contenido de vídeo verdaderamente multilingüe. Nuestro avanzado doblaje de IA y voces en off aseguran que tus mensajes resuenen globalmente, facilitando el alcance a audiencias diversas con tu generador de vídeos de IA.

¿Cómo puede HeyGen agilizar la producción de vídeos de marketing atractivos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de marketing a través de un editor en línea intuitivo y un generador de guiones de IA. Este proceso de creación de vídeos fácil permite a los profesionales del marketing producir rápidamente contenido profesional, aprovechando potentes herramientas de edición de vídeo para crear narrativas impactantes de manera eficiente.

