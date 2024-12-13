Creador de Vídeos de Actualización Interna: Creación de Vídeos con AI Fácil

Crea sin esfuerzo impresionantes vídeos de comunicaciones internas utilizando avatares de AI para actualizaciones de equipo atractivas.

Crea un vídeo de comunicaciones internas de 60 segundos para jefes de departamento y gestores de proyectos, detallando los objetivos críticos del tercer trimestre y los indicadores clave de rendimiento. El estilo visual debe ser profesional y conciso, con una voz en off clara y autoritaria. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para transmitir el mensaje, asegurando una presentación consistente y atractiva de tu estrategia de creación de vídeos impulsada por AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de actualización de noticias de 45 segundos para todos los empleados de la empresa, mostrando los hitos recientes de la empresa y los eventos próximos. El audio debe ser animado con una pista de fondo atractiva, complementado con texto en pantalla y visuales vibrantes. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para una producción rápida y añade subtítulos para mejorar la accesibilidad, convirtiéndolo en un excelente creador de vídeos de actualización interna.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de comunicaciones de formación interna de 90 segundos diseñado para nuevos empleados, detallando los procedimientos esenciales de incorporación de software. El estilo visual debe ser claro y paso a paso, con una voz calmada e instructiva. Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar la narración de manera eficiente e integra visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar cada paso de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo conciso de comunicaciones de equipo de 30 segundos para equipos multifuncionales, anunciando una nueva iniciativa de colaboración. Apunta a un estilo visual amigable y alentador con gráficos limpios y modernos y una pista de audio energética. Asegúrate de que el vídeo sea fácilmente compartible en varias plataformas utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, convirtiéndolo en un versátil creador de vídeos para anuncios rápidos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Actualización Interna

Simplifica tus comunicaciones internas y mantén a tu equipo informado con actualizaciones de vídeo atractivas y profesionales, creadas sin esfuerzo en solo unos pocos pasos simples.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu mensaje de actualización interna. Nuestra plataforma aprovecha el "Texto a vídeo desde guion" para transformar instantáneamente tu texto en un vídeo dinámico, facilitando la producción de claros "vídeos de comunicaciones internas".
2
Step 2
Aplica Tus Elementos de Marca
Asegúrate de que tus actualizaciones sean consistentes con la identidad de tu empresa. Utiliza los "Controles de marca (logotipo, colores)" para integrar sin problemas los elementos visuales de tu marca, reforzando el reconocimiento y la profesionalidad para todos los "vídeos de actualización interna".
3
Step 3
Selecciona Tu Presentador
Da vida a tu mensaje con un presentador virtual. Elige entre una diversa gama de "avatares de AI" para entregar tu actualización, añadiendo un toque humano sin necesidad de un equipo de cámara o estudio.
4
Step 4
Exporta Tu Actualización de Noticias
Finaliza tu vídeo y prepáralo para compartir. Utiliza el "Cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones" para optimizar tus "vídeos de actualización de noticias" para varias plataformas, asegurando que se vean geniales donde sea que tu equipo los vea.

Casos de Uso

Entrega Actualizaciones de Equipo y Noticias Atractivas

Mantén a tu equipo informado y motivado con comunicaciones internas atractivas, actualizaciones de noticias y mensajes de vídeo inspiradores.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de comunicaciones internas utilizando AI?

HeyGen aprovecha la avanzada "creación de vídeos impulsada por AI" para transformar guiones en "vídeos de comunicaciones internas" profesionales. Los usuarios pueden seleccionar entre diversos "avatares de AI" y utilizar la funcionalidad de "texto a vídeo" para generar rápidamente actualizaciones atractivas sin edición compleja.

¿Qué características hacen de HeyGen un eficiente creador de vídeos de actualización interna?

Como un intuitivo "creador de vídeos de actualización interna", HeyGen ofrece una amplia gama de "plantillas" personalizables para iniciar tus proyectos. Sus capacidades integradas de "generación de voz en off" y rápida síntesis de vídeo permiten a los equipos producir vídeos de alta calidad rápidamente.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de marca en los vídeos de actualización de noticias?

Absolutamente. HeyGen soporta robustos "controles de marca", permitiéndote incorporar los logotipos, colores y fuentes de tu empresa en todos tus "vídeos de actualización de noticias". Esto asegura que cada creación impulsada por AI se alinee perfectamente con tu identidad corporativa.

¿Cómo apoya HeyGen varios tipos de comunicaciones de equipo, como vídeos de incorporación o formación?

HeyGen es un versátil "creador de vídeos" diseñado para apoyar diversas necesidades de "comunicaciones de equipo", desde dinámicos "vídeos de incorporación" hasta completas "comunicaciones de formación interna". Su interfaz fácil de usar y su rico conjunto de características lo hacen ideal para cualquier requerimiento de vídeo interno.

