Generador de Vídeos de Actualización Interna: Optimiza la Comunicación del Equipo
Entrega un flujo de información más rápido y una comunicación escalable en toda tu organización transformando texto en vídeos atractivos con generación de voz en off.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de 45 segundos dirigido a todos los empleados, especialmente a los equipos remotos, sobre un próximo cambio en la política de seguridad informática. El estilo visual debe ser atractivo e informativo, utilizando gráficos profesionales y soporte de stock de la biblioteca de medios para ilustrar conceptos clave, acompañado de una voz en off amigable pero autoritaria generada por HeyGen. Esta pieza de comunicación interna debe aprovechar las plantillas y escenas de HeyGen para un estilo coherente con la marca, haciendo que el proceso de producción de vídeo seguro sea sencillo.
Desarrolla un vídeo de formación de 2 minutos específicamente para nuevos empleados durante la incorporación, demostrando cómo navegar una herramienta interna clave. La presentación visual debe ser clara y paso a paso, con un avatar de AI como presentador virtual, ofreciendo instrucciones con una voz en off útil. Asegúrate de que los vídeos de formación sean atractivos y accesibles, optimizados para varias plataformas de visualización utilizando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen, con subtítulos completos.
Produce un vídeo de actualización semanal de progreso de proyectos de 1 minuto para gerentes de proyecto y líderes de equipo. El estilo visual debe ser dinámico y rico en datos, utilizando gráficos y paneles de control de proyectos, mejorado con las plantillas y escenas de HeyGen y soporte de stock relevante de la biblioteca de medios. Este generador de vídeos de actualización interna debe usar texto a vídeo desde el guion para transmitir eficientemente hitos críticos del proyecto, asegurando un flujo de información más rápido a través de una voz en off concisa y enérgica.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación y Retención de Empleados.
Mejora los resultados de aprendizaje y asegura que el personal absorba información crítica con vídeos de formación impulsados por AI, aumentando el compromiso y la retención.
Escala la Formación y la Incorporación Interna.
Produce rápidamente módulos de formación interna consistentes y de alta calidad y vídeos de incorporación para educar efectivamente a todos los miembros del equipo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo optimiza HeyGen la creación de vídeos de actualización interna?
HeyGen, como una plataforma avanzada de vídeo AI, permite a los equipos generar vídeos de actualización interna profesionales directamente desde texto. Su potente automatización impulsada por AI convierte tus guiones en contenido de vídeo atractivo con avatares de AI realistas y escenas dinámicas, optimizando significativamente tus comunicaciones internas.
¿Puede HeyGen ayudar a mantener la coherencia de marca en todo el contenido de vídeo interno?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos para asegurar que todos tus vídeos internos se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa. Puedes personalizar avatares de AI, aprovechar una amplia gama de plantillas de vídeo e incorporar tu logotipo y colores para crear vídeos consistentemente alineados con la marca para todos los canales internos.
¿Qué características ofrece HeyGen para hacer que los vídeos internos sean accesibles para todos los empleados?
HeyGen mejora la accesibilidad para equipos remotos y fuerzas laborales diversas a través de subtítulos automáticos y características de localización robustas. Estas capacidades aseguran que todos los empleados puedan consumir y entender fácilmente tus comunicaciones internas, fomentando un flujo de información escalable e inclusivo.
¿Es HeyGen una plataforma segura para producir anuncios de empresa sensibles y vídeos de formación?
HeyGen prioriza la producción de vídeos seguros para todo tu contenido interno, incluidos anuncios de empresa sensibles y vídeos de formación esenciales. Nuestra plataforma está diseñada para proporcionar un entorno seguro y controlado para crear y distribuir vídeos profesionales, asegurando que tus datos permanezcan protegidos.