Crea un vídeo de 45 segundos para todos los empleados, sirviendo como un generador de actualizaciones internas a nivel de empresa, anunciando los últimos logros trimestrales y los objetivos estratégicos futuros. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con superposiciones de texto dinámicas y un tono de audio seguro e inspirador. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para transmitir mensajes clave, asegurando una comunicación consistente en todos los departamentos y fomentando un sentido de éxito compartido.

