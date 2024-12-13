generador de actualizaciones internas para Comunicaciones Simplificadas
Aumenta el compromiso de los empleados y ahorra tiempo generando anuncios profesionales usando Texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de 30 segundos específicamente para el departamento de marketing, proporcionando rápidas actualizaciones internas sobre el lanzamiento de la nueva campaña. El estilo visual debe ser enérgico y moderno, incorporando colores vibrantes y música de fondo motivadora para aumentar el compromiso de los empleados. Aprovecha la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar eficientemente las actualizaciones escritas en contenido visual atractivo, asegurando que todos estén informados y motivados.
Produce un vídeo de 60 segundos para gerentes y líderes de equipo, utilizando un Generador de Anuncios de AI para presentar los nuevos cambios de política del tercer trimestre. El estilo visual debe ser claro y autoritario, con gráficos profesionales y una voz en off calmada e informativa para asegurar la alineación organizacional. Emplea las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una presentación pulida que comunique efectivamente información y directrices críticas.
Diseña un vídeo de 30 segundos para todos los empleados, compartiendo mensajes alentadores tras la finalización exitosa de un proyecto. El estilo visual debe ser cálido y celebratorio, incorporando animaciones sutiles y música alegre y ligera para transmitir aprecio. Este anuncio que ahorra tiempo puede generarse rápidamente utilizando la función de generación de Voz en off de HeyGen, añadiendo un toque personal sin necesidad de filmación extensa.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación Interna y la Integración.
Aumenta el compromiso y la retención de los empleados convirtiendo materiales de formación interna complejos y procesos de integración en vídeos dinámicos de AI.
Crea Anuncios Internos Profesionales.
Produce rápidamente anuncios de vídeo de AI pulidos para comunicaciones de empresa, actualizaciones de productos y noticias internas importantes, ahorrando tiempo significativo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen optimizar las actualizaciones internas y las comunicaciones de la empresa?
HeyGen actúa como un intuitivo Generador de Comunicaciones Internas de AI, permitiéndote producir rápidamente actualizaciones internas atractivas. Usando avatares de AI y texto a vídeo desde guion, puedes entregar mensajes importantes para los empleados de manera eficiente, fomentando una mejor alineación organizacional.
¿Qué hace que HeyGen sea un efectivo Generador de Anuncios de AI para anuncios profesionales?
El Generador de Anuncios de AI de HeyGen proporciona una plataforma poderosa para generar anuncios profesionales con facilidad. Su editor de arrastrar y soltar, ricas Plantillas de Anuncios y características de Kit de Marca te permiten personalizar el diseño y asegurar que tus anuncios de productos reflejen la identidad de tu marca.
¿Cómo mejora HeyGen el compromiso de los empleados a través de mensajes potenciados por AI?
HeyGen mejora significativamente el compromiso de los empleados transformando guiones simples en mensajes de vídeo atractivos. Los avatares de AI de la plataforma y las capacidades de texto a vídeo aseguran que las comunicaciones internas sean dinámicas y más impactantes, haciendo que los mensajes para los empleados sean más memorables y ahorrando tiempo a los creadores.
¿Puedo personalizar el diseño y la marca de mis anuncios usando HeyGen?
Absolutamente. HeyGen ofrece amplios controles de marca, incluyendo la capacidad de incorporar tu logo y colores de marca a través del Kit de Marca. Esto te permite personalizar completamente el diseño de tus actualizaciones internas y anuncios de productos, asegurando una apariencia consistente y profesional en todas las comunicaciones de la empresa.