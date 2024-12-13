generador de actualizaciones internas para Comunicaciones Simplificadas

Aumenta el compromiso de los empleados y ahorra tiempo generando anuncios profesionales usando Texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo de 45 segundos para todos los empleados, sirviendo como un generador de actualizaciones internas a nivel de empresa, anunciando los últimos logros trimestrales y los objetivos estratégicos futuros. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con superposiciones de texto dinámicas y un tono de audio seguro e inspirador. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para transmitir mensajes clave, asegurando una comunicación consistente en todos los departamentos y fomentando un sentido de éxito compartido.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 30 segundos específicamente para el departamento de marketing, proporcionando rápidas actualizaciones internas sobre el lanzamiento de la nueva campaña. El estilo visual debe ser enérgico y moderno, incorporando colores vibrantes y música de fondo motivadora para aumentar el compromiso de los empleados. Aprovecha la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar eficientemente las actualizaciones escritas en contenido visual atractivo, asegurando que todos estén informados y motivados.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 60 segundos para gerentes y líderes de equipo, utilizando un Generador de Anuncios de AI para presentar los nuevos cambios de política del tercer trimestre. El estilo visual debe ser claro y autoritario, con gráficos profesionales y una voz en off calmada e informativa para asegurar la alineación organizacional. Emplea las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una presentación pulida que comunique efectivamente información y directrices críticas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de 30 segundos para todos los empleados, compartiendo mensajes alentadores tras la finalización exitosa de un proyecto. El estilo visual debe ser cálido y celebratorio, incorporando animaciones sutiles y música alegre y ligera para transmitir aprecio. Este anuncio que ahorra tiempo puede generarse rápidamente utilizando la función de generación de Voz en off de HeyGen, añadiendo un toque personal sin necesidad de filmación extensa.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona un Generador de Actualizaciones Internas

Crea sin esfuerzo actualizaciones internas atractivas y profesionales que impulsan el compromiso de los empleados y la alineación organizacional con nuestro generador potenciado por AI y herramientas de diseño intuitivas.

1
Step 1
Selecciona tu Plantilla
Comienza eligiendo entre una variedad de Plantillas de Anuncios diseñadas profesionalmente para transmitir rápidamente actualizaciones internas críticas, asegurando un punto de partida consistente para todas tus comunicaciones de la empresa.
2
Step 2
Personaliza con AI
Mejora tu mensaje añadiendo elementos dinámicos. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen o Texto a vídeo desde guion para dar vida a tus actualizaciones internas, haciéndolas más atractivas para los empleados.
3
Step 3
Aplica tu Marca
Mantén una identidad de marca cohesiva en todos los mensajes para los empleados. Aplica fácilmente tu Kit de Marca usando controles de Branding (logo, colores) para asegurar que cada anuncio sea instantáneamente reconocible y profesional.
4
Step 4
Genera y Distribuye
Finaliza tu anuncio interno y genera anuncios profesionales listos para su distribución. Este proceso optimizado asegura que tus mensajes sean claros, impactantes y fomenten un mayor compromiso de los empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Mensajes Inspiradores para Empleados

Genera mensajes motivacionales y actualizaciones de liderazgo con avatares de AI para fomentar una fuerte cultura de empresa y alineación organizacional dentro del equipo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen optimizar las actualizaciones internas y las comunicaciones de la empresa?

HeyGen actúa como un intuitivo Generador de Comunicaciones Internas de AI, permitiéndote producir rápidamente actualizaciones internas atractivas. Usando avatares de AI y texto a vídeo desde guion, puedes entregar mensajes importantes para los empleados de manera eficiente, fomentando una mejor alineación organizacional.

¿Qué hace que HeyGen sea un efectivo Generador de Anuncios de AI para anuncios profesionales?

El Generador de Anuncios de AI de HeyGen proporciona una plataforma poderosa para generar anuncios profesionales con facilidad. Su editor de arrastrar y soltar, ricas Plantillas de Anuncios y características de Kit de Marca te permiten personalizar el diseño y asegurar que tus anuncios de productos reflejen la identidad de tu marca.

¿Cómo mejora HeyGen el compromiso de los empleados a través de mensajes potenciados por AI?

HeyGen mejora significativamente el compromiso de los empleados transformando guiones simples en mensajes de vídeo atractivos. Los avatares de AI de la plataforma y las capacidades de texto a vídeo aseguran que las comunicaciones internas sean dinámicas y más impactantes, haciendo que los mensajes para los empleados sean más memorables y ahorrando tiempo a los creadores.

¿Puedo personalizar el diseño y la marca de mis anuncios usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplios controles de marca, incluyendo la capacidad de incorporar tu logo y colores de marca a través del Kit de Marca. Esto te permite personalizar completamente el diseño de tus actualizaciones internas y anuncios de productos, asegurando una apariencia consistente y profesional en todas las comunicaciones de la empresa.

