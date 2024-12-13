Crea un vídeo instructivo de 90 segundos que demuestre las características críticas de seguridad y las comprobaciones operativas adecuadas para un generador de seguridad interna, destacando específicamente las medidas preventivas contra la intoxicación por monóxido de carbono. Este vídeo está dirigido a técnicos de mantenimiento y gestores de instalaciones, empleando un estilo visual preciso y profesional con una voz en off clara y autoritaria. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para representar con precisión a un técnico realizando inspecciones de seguridad y explicando procedimientos técnicos, asegurando una alta retención de los protocolos de seguridad cruciales.

