El Mejor Creador de Vídeos de Lanzamiento Interno para Comunicaciones Sin Fisuras
Mejora la comprensión y el compromiso de los empleados con vídeos profesionalmente marcados utilizando controles avanzados de Branding.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo conciso de 45 segundos dirigido a líderes de equipo y gerentes, anunciando una próxima actualización de políticas diseñada para mejorar el compromiso de los empleados. El estilo visual y de audio debe ser moderno, dinámico y atractivo, presentando diversos avatares de IA para transmitir el mensaje principal de manera accesible, utilizando la capacidad de avatares de IA de HeyGen para personalizar la entrega.
Produce un vídeo explicativo práctico de 90 segundos para el departamento de Ventas, detallando cómo navegar por la nueva función de integración de CRM. El vídeo necesita un enfoque visual claro y paso a paso con demostraciones en pantalla y una voz en off calmada e instructiva, asegurando plena accesibilidad y comprensión al generar subtítulos precisos a través de HeyGen para toda la información crítica.
Genera un inspirador vídeo de comunicaciones internas de 30 segundos celebrando un reciente logro a nivel de toda la empresa, dirigido a todo el personal para elevar la moral y reforzar el éxito compartido. El estilo visual debe ser edificante, vibrante y celebratorio, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente gráficos atractivos y transiciones dinámicas con una partitura musical motivadora.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Optimiza la Creación de Contenido Interno.
Desarrolla rápidamente módulos de formación completos y vídeos informativos para el lanzamiento global de empleados.
Mejora la Comprensión y el Compromiso de los Empleados.
Mejora la comprensión y retención de información clave durante los lanzamientos internos y sesiones de formación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de lanzamiento interno?
HeyGen permite a los equipos producir vídeos de lanzamiento interno atractivos de manera eficiente. Nuestro creador de vídeos de IA utiliza tecnología de Texto a vídeo, permitiéndote transformar guiones en contenido profesional con avatares de IA realistas y Plantillas y escenas personalizables, fomentando un mejor compromiso de los empleados.
¿Puede HeyGen generar vídeos solo a partir de texto?
Absolutamente. El potente creador de vídeos de IA de HeyGen se especializa en la generación de Texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen creará un vídeo completo con una voz en off de IA natural, agilizando tu proceso de creación de contenido de vídeo.
¿Qué opciones de branding están disponibles para los vídeos de comunicaciones internas?
HeyGen ofrece robustos controles de Branding, permitiéndote aplicar de manera consistente el logo, colores y fuentes de tu empresa a todos tus vídeos de comunicaciones internas. Aprovecha nuestras Plantillas y escenas personalizables para asegurar que cada vídeo refleje profesionalmente la identidad de tu marca.
Más allá de los vídeos de lanzamiento interno, ¿qué otros tipos de contenido puedo crear con HeyGen?
HeyGen es un versátil creador de vídeos de IA que va más allá de ser solo un creador de vídeos de lanzamiento interno. Puedes crear de manera eficiente vídeos de formación de alta calidad, vídeos explicativos atractivos, vídeos de lanzamiento de productos convincentes y diversas otras necesidades de creación de contenido de vídeo para mejorar la comunicación interna.