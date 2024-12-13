Generador de Vídeos de Lanzamiento Interno: Lanza Más Rápido con IA
Crea vídeos de lanzamiento interno atractivos sin esfuerzo. Usa avatares de IA para simplificar información compleja para tu equipo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo explicativo conciso de 60 segundos dirigido a los equipos de ventas y marketing, detallando las características principales de un próximo producto. La estética visual debe ser elegante y profesional, utilizando grabaciones de pantalla y superposiciones animadas, con todos los elementos narrativos producidos eficientemente usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para un mensaje preciso sobre el marketing del producto.
Produce un vídeo de bienvenida de 30 segundos para nuevos empleados, celebrando su llegada. El estilo visual y de audio debe ser cálido y acogedor, presentando a miembros diversos del equipo y una banda sonora inspiradora, fácilmente creado usando las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para asegurar una primera impresión consistente y positiva y mejorar el compromiso de los empleados.
Desarrolla un vídeo corporativo práctico de 50 segundos para gestores de proyectos, describiendo nuevas mejores prácticas para flujos de trabajo ágiles. El enfoque visual debe ser directo e instructivo, incorporando metraje de archivo relevante y diagramas del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen, acompañado de una locución profesional que guíe a los espectadores a través de cada paso de la formación interna.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación Interna.
Mejora los vídeos de formación de empleados para nuevos lanzamientos, asegurando un mayor compromiso y mejor retención de información crítica.
Desarrolla Módulos de Aprendizaje Interno Completos.
Produce rápidamente cursos de formación interna extensos y recorridos de productos, haciendo que el aprendizaje sea accesible para todos los empleados de manera eficiente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestras comunicaciones internas y vídeos de lanzamiento?
HeyGen permite a los equipos crear vídeos de lanzamiento interno profesionales y atractivos de manera eficiente. Nuestro creador de vídeos de IA transforma tus guiones en vídeos pulidos, haciendo que la información compleja sea accesible y emocionante para tus empleados.
¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para recorridos de productos dinámicos?
HeyGen proporciona un motor creativo integral, permitiéndote generar recorridos de productos dinámicos usando avatares de IA y convirtiendo texto a vídeo desde un guion. Utiliza nuestras plantillas de vídeo personalizables y rica biblioteca de medios para crear contenido visualmente atractivo.
¿Puede HeyGen ayudarnos a mantener la consistencia de marca en nuestros vídeos promocionales?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y recursos personalizados en cada vídeo promocional. Esto asegura que todas tus producciones creativas sean consistentes y se alineen con la identidad de tu marca.
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos para formación y acogida?
HeyGen simplifica la generación de vídeos de principio a fin para la formación corporativa y vídeos de acogida. Nuestro creador de vídeos de IA utiliza capacidades de texto a vídeo desde guion y locuciones de IA para producir rápidamente vídeos de formación atractivos impulsados por IA, ahorrando tiempo y recursos significativos.