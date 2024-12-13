Generador de Vídeos de Lanzamiento Interno: Lanza Más Rápido con IA

Crea vídeos de lanzamiento interno atractivos sin esfuerzo. Usa avatares de IA para simplificar información compleja para tu equipo.

Crea un dinámico vídeo de lanzamiento interno de 45 segundos para todos los empleados, anunciando una nueva iniciativa de la empresa. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, utilizando colores vibrantes y gráficos nítidos, acompañado de una locución amigable y profesional generada por los avatares de IA de HeyGen para asegurar un tono y claridad consistentes en todas las comunicaciones internas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo explicativo conciso de 60 segundos dirigido a los equipos de ventas y marketing, detallando las características principales de un próximo producto. La estética visual debe ser elegante y profesional, utilizando grabaciones de pantalla y superposiciones animadas, con todos los elementos narrativos producidos eficientemente usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para un mensaje preciso sobre el marketing del producto.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de bienvenida de 30 segundos para nuevos empleados, celebrando su llegada. El estilo visual y de audio debe ser cálido y acogedor, presentando a miembros diversos del equipo y una banda sonora inspiradora, fácilmente creado usando las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para asegurar una primera impresión consistente y positiva y mejorar el compromiso de los empleados.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo corporativo práctico de 50 segundos para gestores de proyectos, describiendo nuevas mejores prácticas para flujos de trabajo ágiles. El enfoque visual debe ser directo e instructivo, incorporando metraje de archivo relevante y diagramas del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen, acompañado de una locución profesional que guíe a los espectadores a través de cada paso de la formación interna.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona el generador de vídeos de lanzamiento interno

Produce rápidamente vídeos de lanzamiento interno de calidad profesional para informar y comprometer a tu equipo, optimizando la comunicación con IA.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza pegando o escribiendo tu guion de lanzamiento interno. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion transformará automáticamente tu texto en un vídeo dinámico.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Mejora el compromiso eligiendo un avatar de IA profesional para presentar tu mensaje. Selecciona entre una amplia gama para representar mejor tu marca y tono.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Asegura la consistencia de marca integrando el logo y colores de tu empresa. Utiliza los controles de marca (logo, colores) para personalizar la identidad visual de tu vídeo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo añadiendo subtítulos/captions para accesibilidad. Luego, exporta tu vídeo de lanzamiento interno completado en el formato deseado, listo para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Impulsa la Comunicación y el Compromiso de los Empleados

Crea vídeos atractivos para comunicaciones internas, inspirando a los equipos y fomentando el entusiasmo por nuevos proyectos o iniciativas de la empresa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestras comunicaciones internas y vídeos de lanzamiento?

HeyGen permite a los equipos crear vídeos de lanzamiento interno profesionales y atractivos de manera eficiente. Nuestro creador de vídeos de IA transforma tus guiones en vídeos pulidos, haciendo que la información compleja sea accesible y emocionante para tus empleados.

¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para recorridos de productos dinámicos?

HeyGen proporciona un motor creativo integral, permitiéndote generar recorridos de productos dinámicos usando avatares de IA y convirtiendo texto a vídeo desde un guion. Utiliza nuestras plantillas de vídeo personalizables y rica biblioteca de medios para crear contenido visualmente atractivo.

¿Puede HeyGen ayudarnos a mantener la consistencia de marca en nuestros vídeos promocionales?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y recursos personalizados en cada vídeo promocional. Esto asegura que todas tus producciones creativas sean consistentes y se alineen con la identidad de tu marca.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos para formación y acogida?

HeyGen simplifica la generación de vídeos de principio a fin para la formación corporativa y vídeos de acogida. Nuestro creador de vídeos de IA utiliza capacidades de texto a vídeo desde guion y locuciones de IA para producir rápidamente vídeos de formación atractivos impulsados por IA, ahorrando tiempo y recursos significativos.

