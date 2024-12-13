Creador de Vídeos de Hojas de Ruta Internas: Mejora la Claridad de tu Equipo

Transforma las actualizaciones de proyectos en hojas de ruta visuales claras y atractivas al instante usando avatares de IA.

Crea un vídeo convincente de 60 segundos para equipos multifuncionales y alta dirección, delineando las hojas de ruta de productos del próximo trimestre. Emplea un estilo visual profesional y atractivo con una locución clara y autoritaria generada usando la generación de voz de HeyGen, y considera utilizar avatares de IA para presentar actualizaciones clave, mejorando la claridad y el impacto en tu comunicación interna.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos para jefes de departamento y líderes de proyecto, mostrando actualizaciones recientes de proyectos y avances en iniciativas clave. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar tu guion en una narrativa concisa, complementada con un estilo visual vibrante y texto animado derivado de las plantillas y escenas de HeyGen para una visión rápida e impactante de tus hojas de ruta visuales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo animado de 30 segundos para nuevos miembros del equipo, presentando un proyecto nuevo específico o un proceso interno. Adopta un estilo visual y de audio moderno y amigable, incorporando medios relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para hacer que la información compleja sea fácilmente comprensible, y asegura una generación de voz suave y profesional para guiar al espectador a través de los puntos clave de este vídeo de IA.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo informativo de 90 segundos para todos los empleados, especialmente útil para equipos de RRHH y de incorporación, proporcionando una visión detallada de cómo usar eficazmente el nuevo creador de vídeos de hojas de ruta internas. Presenta este contenido con un estilo visual corporativo acogedor, informativo pero accesible, utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para la estructura, incorporando avatares de IA para explicar diferentes características, y añadiendo subtítulos claros para accesibilidad y comprensión.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Hojas de Ruta Internas

Transforma sin esfuerzo los detalles de tu hoja de ruta de productos en vídeos atractivos impulsados por IA para una comunicación interna más clara y una alineación de proyectos más rápida.

1
Step 1
Crea tu Guion de Hoja de Ruta
Comienza pegando tus 'actualizaciones de desarrollo de productos' en el editor. La función de 'texto a vídeo desde guion' de HeyGen convierte instantáneamente tu texto en escenas dinámicas para tu vídeo.
2
Step 2
Añade Avatares de IA Atractivos
Da vida a tus 'hojas de ruta visuales' seleccionando un 'avatar de IA' para presentar tus actualizaciones clave, haciendo que tus comunicaciones internas sean más personales y atractivas.
3
Step 3
Aplica Controles de Marca
Aplica los 'controles de marca' de tu equipo, incluyendo logotipos y colores, para asegurar que el resultado de tu 'creador de vídeos de hojas de ruta internas' se alinee perfectamente con las directrices internas.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Una vez finalizado, 'exporta' tu 'vídeo de hoja de ruta' profesional en varios formatos de aspecto, listo para compartir inmediatamente en toda tu organización para una 'comunicación interna' efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Motiva a los Equipos con Hojas de Ruta Visionarias

.

Crea vídeos de IA inspiradores para comunicar futuras hojas de ruta de productos, uniendo y motivando a los equipos internos hacia objetivos compartidos y actualizaciones de desarrollo de productos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de hojas de ruta internas?

HeyGen es una plataforma de vídeo de IA intuitiva que simplifica la creación de vídeos de hojas de ruta internas atractivos. Puedes transformar texto en presentaciones de vídeo usando avatares de IA y locuciones realistas, mejorando tu comunicación interna y actualizaciones de proyectos.

¿Qué hace de HeyGen una herramienta efectiva para hojas de ruta visuales?

HeyGen ofrece una interfaz fácil de usar con diversas plantillas de vídeo y opciones de texto animado, facilitando la producción de hojas de ruta visuales claras. Esto permite actualizaciones dinámicas de desarrollo de productos que mantienen informados a los interesados.

¿Puede HeyGen usarse para actualizaciones más amplias de desarrollo de productos?

Absolutamente, HeyGen es una excelente solución en línea para todo tipo de actualizaciones de proyectos y desarrollo de productos, fomentando una mejor comunicación interna. Permite a los equipos compartir rápidamente el progreso y los planes con claridad.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de hojas de ruta de productos detalladas?

HeyGen permite crear hojas de ruta de productos detalladas convirtiendo tus guiones en vídeos atractivos con avatares de IA realistas y locuciones profesionales. Con controles de marca, puedes asegurar la consistencia en todas tus presentaciones de vídeos de hojas de ruta.

