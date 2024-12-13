El generador de vídeos de hojas de ruta internas para Visuales Claros

Crea rápidamente "vídeos de hojas de ruta" a partir de cualquier texto, mejorando las "comunicaciones internas" con la potente tecnología de "Texto a vídeo desde guion".

Crea un vibrante vídeo de 60 segundos para los interesados internos y los equipos de producto, detallando las próximas hojas de ruta de productos con animaciones dinámicas y una voz en off segura y entusiasta. El estilo visual debe ser moderno y similar a un infográfico, haciendo que la información compleja sea fácilmente digerible y atractiva a través de la robusta generación de voz en off de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo conciso de 30 segundos dirigido a equipos de proyecto y colaboradores interfuncionales, anunciando hitos clave para nuevas hojas de ruta de proyectos y fomentando un sentido de colaboración. Este vídeo debe presentar cortes rápidos e impactantes y texto en pantalla, transmitiendo urgencia y emoción, fácilmente alcanzable aprovechando la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una innovadora presentación de 45 segundos dirigida a equipos de innovación y liderazgo, demostrando la visión para hojas de ruta interactivas. El estilo visual y de audio debe ser futurista y elegante, presentando un avatar de AI mostrando visuales dinámicos y puntos de datos, exhibiendo los avanzados avatares de AI de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo informativo de 90 segundos para equipos interesados en optimizar las comunicaciones internas, ilustrando cómo un generador de vídeos de hojas de ruta internas agiliza su flujo de trabajo. Emplea un estilo visual conversacional y auténtico, utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para presentar una visión clara y paso a paso del proceso con una narración accesible.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona un generador de vídeos de hojas de ruta internas

Crea hojas de ruta visuales atractivas para comunicaciones internas. Transforma tus planes estratégicos en vídeos dinámicos con AI, haciendo que la información compleja sea clara y accesible para tu equipo.

1
Step 1
Crea tu Guion
Introduce los detalles de tu hoja de ruta como texto o pega un guion existente para generar contenido de vídeo al instante. Aprovecha el poder de Texto a vídeo desde guion para dar vida a tus planes sin esfuerzo.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales
Mejora tu presentación de hoja de ruta eligiendo entre diversos avatares de AI para narrar tu vídeo o incorpora escenas y plantillas relevantes para representar visualmente hitos clave.
3
Step 3
Añade Voz y Pulido
Genera voces en off de sonido natural en varios idiomas y estilos para transmitir tu mensaje claramente. Personaliza elementos para asegurar que tus vídeos de hojas de ruta se alineen con las directrices de comunicación interna de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Descarga fácilmente tu vídeo terminado en múltiples formatos y proporciones. Comparte sin problemas tu dinámico vídeo de hoja de ruta interna con interesados y equipos para fomentar la alineación y claridad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Información Compleja de Hojas de Ruta

Simplifica las actualizaciones complejas de hojas de ruta de productos o proyectos, haciéndolas fáciles de entender y absorber efectivamente para todos los interesados internos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de hojas de ruta visuales?

HeyGen simplifica la creación de hojas de ruta visuales atractivas aprovechando avanzados avatares de AI y diversas plantillas de vídeo. Puedes transformar rápidamente tus hojas de ruta de productos en vídeos dinámicos para comunicaciones internas claras.

¿Puedo generar un vídeo de hoja de ruta directamente desde mi guion con HeyGen?

Absolutamente, la potente función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen te permite producir vídeos de hojas de ruta profesionales sin esfuerzo. Puedes personalizarlos con los controles de tu marca y seleccionar entre varias voces en off de AI para que coincidan con el estilo de tu marca.

¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para hojas de ruta de proyectos visualmente atractivas?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo una rica biblioteca de plantillas de vídeo y avatares de AI, para crear hojas de ruta visualmente atractivas e interactivas. Adapta fácilmente las proporciones y exporta y comparte tus hojas de ruta de proyectos en todas las plataformas.

¿Cómo puede HeyGen mejorar las comunicaciones internas para hojas de ruta de productos?

HeyGen actúa como un eficiente creador de vídeos de AI, transformando complejas hojas de ruta de productos en vídeos de hojas de ruta atractivos para comunicaciones internas más claras. Esto asegura que tu equipo entienda las iniciativas clave con contenido dinámico y visualmente rico.

