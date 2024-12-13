Simplifica Procesos con un Creador de Vídeos de Procesos Internos

Mejora las comunicaciones internas con vídeos explicativos dinámicos, fácilmente creados con avatares de IA.

Crea un "vídeo de incorporación" de 2 minutos para nuevos ingenieros de software, detallando el proceso de configuración de nuestro entorno de desarrollo interno. Este vídeo debe contar con un avatar de IA profesional que guíe al espectador a través de cada paso técnico, manteniendo un tono claro y autoritario, con superposiciones de texto en pantalla para los comandos clave, asegurando que todos los nuevos empleados puedan navegar con confianza la configuración inicial.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un "vídeo explicativo" de 90 segundos para nuestro equipo de soporte informático, ilustrando el nuevo protocolo para manejar alertas críticas del sistema. El estilo visual debe ser preciso y diagramático, utilizando grabaciones de pantalla y anotaciones animadas, acompañado de una voz en off calmada e instructiva, y reforzado con "Subtítulos/captions" para asegurar que no se pierda ningún detalle técnico.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un "vídeo de comunicaciones internas" de 1 minuto anunciando un flujo de trabajo actualizado de gestión de proyectos para todos los líderes departamentales. Apunta a un estilo visual dinámico y atractivo, incorporando activos relevantes de "Biblioteca de medios/soporte de stock" para explicar visualmente los cambios, acompañado de una voz en off optimista y alentadora que destaque las mejoras en eficiencia, fomentando la adopción positiva del nuevo proceso.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un "vídeo de formación" conciso de 45 segundos para representantes de ventas, demostrando cómo registrar un nuevo cliente potencial en el sistema CRM utilizando la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen. El vídeo necesita una presentación visual directa y paso a paso con una voz amigable pero eficiente, enfocándose en la aplicación práctica, facilitando que los representantes ocupados comprendan rápidamente el nuevo procedimiento de "vídeos de flujo de trabajo" sin explicaciones largas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Procesos Internos

Optimiza tus comunicaciones internas y formación con vídeos atractivos y fáciles de crear, simplificando procesos complejos para tu equipo.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo a partir de una Plantilla
Comienza seleccionando de una biblioteca de plantillas personalizables diseñadas para satisfacer diversas necesidades de procesos internos, dándote un inicio rápido.
2
Step 2
Pega Tu Guion para Generación de IA
Introduce tu documentación de procesos o guion, y nuestra función de texto a vídeo de IA lo convertirá instantáneamente en un vídeo dinámico con voz en off de IA realista.
3
Step 3
Integra Tus Elementos de Marca
Personaliza tu vídeo con los controles de marca de tu empresa, añadiendo logotipos y ajustando colores para mantener una apariencia profesional consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo Final
Una vez que tu vídeo esté completo, expórtalo fácilmente en el formato deseado o compártelo directamente con tus colegas y equipos para acceso inmediato.

Optimiza Vídeos Explicativos y de Flujos de Trabajo

Transforma procesos internos complejos y documentación en vídeos explicativos claros y atractivos, mejorando la comprensión y la eficiencia operativa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica el creador de vídeos de IA de HeyGen la creación de vídeos de procesos internos?

HeyGen funciona como un creador de vídeos de IA intuitivo, permitiendo a los usuarios generar rápidamente vídeos de procesos internos, vídeos de formación y vídeos explicativos a partir de texto o guiones. Su interfaz fácil de usar y plantillas personalizables simplifican significativamente la documentación en vídeo, haciendo que los flujos de trabajo complejos sean fáciles de entender sin requerir habilidades extensas de edición.

¿Qué opciones de personalización y controles técnicos están disponibles para los avatares de IA de HeyGen?

HeyGen ofrece robustos controles técnicos para sus avatares de IA, permitiendo a los usuarios crear contenido altamente personalizado. Puedes seleccionar entre varios avatares de IA, personalizar su apariencia, gestos y voz para que coincidan con tu marca, e integrarlos en vídeos animados. Esta plataforma de IA generativa proporciona un control preciso para una comunicación visual impactante.

¿HeyGen ofrece capacidades avanzadas de texto a vídeo con voz en off y subtítulos?

Absolutamente. HeyGen sobresale en la generación de texto a vídeo con IA, transformando tu guion en contenido de vídeo atractivo con voz en off de IA en múltiples idiomas y estilos. La plataforma añade automáticamente subtítulos y captions, mejorando la accesibilidad y asegurando que tu mensaje sea claro, incluso al explicar conceptos técnicos complejos.

¿Puedo exportar y compartir fácilmente los vídeos de HeyGen en diferentes proporciones de aspecto?

Sí, HeyGen admite opciones flexibles de exportación y compartición, permitiéndote descargar tus vídeos en varias proporciones de aspecto adecuadas para diferentes plataformas, como el formato MP4. Puedes adaptar eficientemente tu contenido para cualquier pantalla, asegurando que tu documentación en vídeo y comunicaciones internas se vean profesionales en todas partes.

