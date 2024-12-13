Simplifica Procesos con un Creador de Vídeos de Procesos Internos
Mejora las comunicaciones internas con vídeos explicativos dinámicos, fácilmente creados con avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un "vídeo explicativo" de 90 segundos para nuestro equipo de soporte informático, ilustrando el nuevo protocolo para manejar alertas críticas del sistema. El estilo visual debe ser preciso y diagramático, utilizando grabaciones de pantalla y anotaciones animadas, acompañado de una voz en off calmada e instructiva, y reforzado con "Subtítulos/captions" para asegurar que no se pierda ningún detalle técnico.
Produce un "vídeo de comunicaciones internas" de 1 minuto anunciando un flujo de trabajo actualizado de gestión de proyectos para todos los líderes departamentales. Apunta a un estilo visual dinámico y atractivo, incorporando activos relevantes de "Biblioteca de medios/soporte de stock" para explicar visualmente los cambios, acompañado de una voz en off optimista y alentadora que destaque las mejoras en eficiencia, fomentando la adopción positiva del nuevo proceso.
Diseña un "vídeo de formación" conciso de 45 segundos para representantes de ventas, demostrando cómo registrar un nuevo cliente potencial en el sistema CRM utilizando la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen. El vídeo necesita una presentación visual directa y paso a paso con una voz amigable pero eficiente, enfocándose en la aplicación práctica, facilitando que los representantes ocupados comprendan rápidamente el nuevo procedimiento de "vídeos de flujo de trabajo" sin explicaciones largas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Acelera los Programas de Formación Interna.
Produce rápidamente más contenido de formación y cursos internos, asegurando un aprendizaje consistente en toda tu organización.
Mejora la Incorporación y Formación de Empleados.
Utiliza IA para crear vídeos atractivos que mejoren significativamente el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos para procesos críticos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica el creador de vídeos de IA de HeyGen la creación de vídeos de procesos internos?
HeyGen funciona como un creador de vídeos de IA intuitivo, permitiendo a los usuarios generar rápidamente vídeos de procesos internos, vídeos de formación y vídeos explicativos a partir de texto o guiones. Su interfaz fácil de usar y plantillas personalizables simplifican significativamente la documentación en vídeo, haciendo que los flujos de trabajo complejos sean fáciles de entender sin requerir habilidades extensas de edición.
¿Qué opciones de personalización y controles técnicos están disponibles para los avatares de IA de HeyGen?
HeyGen ofrece robustos controles técnicos para sus avatares de IA, permitiendo a los usuarios crear contenido altamente personalizado. Puedes seleccionar entre varios avatares de IA, personalizar su apariencia, gestos y voz para que coincidan con tu marca, e integrarlos en vídeos animados. Esta plataforma de IA generativa proporciona un control preciso para una comunicación visual impactante.
¿HeyGen ofrece capacidades avanzadas de texto a vídeo con voz en off y subtítulos?
Absolutamente. HeyGen sobresale en la generación de texto a vídeo con IA, transformando tu guion en contenido de vídeo atractivo con voz en off de IA en múltiples idiomas y estilos. La plataforma añade automáticamente subtítulos y captions, mejorando la accesibilidad y asegurando que tu mensaje sea claro, incluso al explicar conceptos técnicos complejos.
¿Puedo exportar y compartir fácilmente los vídeos de HeyGen en diferentes proporciones de aspecto?
Sí, HeyGen admite opciones flexibles de exportación y compartición, permitiéndote descargar tus vídeos en varias proporciones de aspecto adecuadas para diferentes plataformas, como el formato MP4. Puedes adaptar eficientemente tu contenido para cualquier pantalla, asegurando que tu documentación en vídeo y comunicaciones internas se vean profesionales en todas partes.