Crea un vídeo de introducción de 60 segundos para nuevos empleados explicando los valores fundamentales de la empresa. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, con avatares de IA diversos interactuando en un entorno de oficina moderna, acompañado de una locución generada de manera amigable y profesional. Esta pieza de comunicación interna tiene como objetivo sumergir rápidamente a los nuevos miembros del equipo en la cultura de la empresa.

