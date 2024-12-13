Creador de Vídeos de Políticas Internas para Políticas Claras y Atractivas
Transforma sin esfuerzo políticas complejas en vídeos claros y atractivos usando avanzadas capacidades de texto a vídeo desde guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo de bienvenida de 3 minutos para nuevos empleados, mostrando la cultura de la empresa y los pasos iniciales. Emplea un estilo visual amigable y accesible con escenas dinámicas y un tono acogedor, utilizando los avatares de AI de HeyGen para transmitir mensajes clave y personalizar la experiencia para los recién llegados, asegurando una presencia de marca consistente y profesional.
Produce un vídeo explicativo dinámico de 90 segundos para el equipo de ventas, demostrando la nueva integración de CRM con un estilo visual vibrante y fácil de seguir, usando música de fondo animada para mantener el interés. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente secuencias de aspecto profesional, haciendo que los procesos complejos sean simples y comprensibles para su aplicación inmediata.
Desarrolla un vídeo de comunicaciones internas pulido de 1 minuto para todo el personal, entregando la actualización de rendimiento trimestral con una estética visual sofisticada que incorpore elementos de la marca de la empresa y un tono seguro y profesional. Asegúrate de que el mensaje se transmita claramente a través de la generación precisa de voz en off de HeyGen, proporcionando claridad y autoridad, facilitando que los empleados asimilen la información clave.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Mejora la Formación en Políticas y la Retención.
Mejora la comprensión y retención de los empleados sobre las políticas internas a través de vídeos de formación atractivos impulsados por AI.
Optimiza el Aprendizaje y Desarrollo Interno.
Desarrolla de manera eficiente módulos de formación interna y explicadores de políticas, alcanzando a todos los empleados sin esfuerzo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos AI para comunicaciones internas?
HeyGen aprovecha avanzadas capacidades de texto a vídeo, permitiendo a los usuarios transformar guiones en contenido de vídeo atractivo con avatares AI realistas y generación de voz en off profesional, ideal para vídeos de comunicación interna y de formación.
¿Puede HeyGen ayudar a mantener nuestra identidad de marca en vídeos internos?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de personalización de marca completos, permitiéndote integrar sin problemas los elementos de marca de tu empresa como logotipos y colores específicos en tus vídeos de políticas internas y anuncios de la empresa, asegurando una generación visual consistente.
¿Qué características hacen de HeyGen un software intuitivo para vídeos explicativos?
HeyGen proporciona un editor intuitivo de arrastrar y soltar y una diversa colección de plantillas de vídeo, estableciéndose como un software de vídeos explicativos fácil de usar. Puedes crear rápidamente contenido de vídeo de alta calidad, incluyendo vídeos de bienvenida para empleados, sin requerir experiencia previa en edición de vídeo.
¿Cómo puede HeyGen acelerar la producción de vídeos de formación profesional?
HeyGen agiliza significativamente la creación de vídeos de formación profesional al ofrecer una vasta biblioteca de plantillas de vídeo personalizadas, avatares AI y conversión eficiente de texto a vídeo. Esto permite a los profesionales de RRHH producir contenido de vídeo atractivo de manera eficiente para la formación en políticas y la bienvenida de empleados.