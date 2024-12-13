Creador de Vídeos de Políticas Internas para Políticas Claras y Atractivas

Transforma sin esfuerzo políticas complejas en vídeos claros y atractivos usando avanzadas capacidades de texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo interno conciso de 2 minutos para todos los empleados, presentando las actualizadas directrices de privacidad de datos con texto claro en pantalla y animaciones profesionales. El estilo visual debe ser moderno e informativo, complementado por una voz en off segura y explicativa, fácilmente generada usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para asegurar precisión y consistencia en todas las comunicaciones.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de bienvenida de 3 minutos para nuevos empleados, mostrando la cultura de la empresa y los pasos iniciales. Emplea un estilo visual amigable y accesible con escenas dinámicas y un tono acogedor, utilizando los avatares de AI de HeyGen para transmitir mensajes clave y personalizar la experiencia para los recién llegados, asegurando una presencia de marca consistente y profesional.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo dinámico de 90 segundos para el equipo de ventas, demostrando la nueva integración de CRM con un estilo visual vibrante y fácil de seguir, usando música de fondo animada para mantener el interés. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente secuencias de aspecto profesional, haciendo que los procesos complejos sean simples y comprensibles para su aplicación inmediata.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de comunicaciones internas pulido de 1 minuto para todo el personal, entregando la actualización de rendimiento trimestral con una estética visual sofisticada que incorpore elementos de la marca de la empresa y un tono seguro y profesional. Asegúrate de que el mensaje se transmita claramente a través de la generación precisa de voz en off de HeyGen, proporcionando claridad y autoridad, facilitando que los empleados asimilen la información clave.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Políticas Internas

Transforma políticas internas complejas en vídeos atractivos y fáciles de entender en minutos, asegurando una comunicación clara y una mejor comprensión por parte de los empleados en toda tu organización.

1
Step 1
Crea tu Guion de Políticas
Comienza introduciendo el texto de tu política. El creador de vídeos AI convertirá instantáneamente tu guion en un vídeo, utilizando sus capacidades de texto a vídeo para un inicio rápido.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar AI
Mejora tu mensaje eligiendo entre una amplia gama de avatares AI. Estos presentadores digitales entregarán la información de tu política de manera clara y profesional.
3
Step 3
Aplica Personalización de Marca
Integra la identidad de tu empresa aplicando controles de marca como logotipos y colores. Esto asegura que tus vídeos de políticas internas mantengan una apariencia consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu vídeo de políticas internas seleccionando la relación de aspecto y calidad deseadas. Exporta tu vídeo de alta calidad para una distribución fluida a través de todos los canales de comunicación interna.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Comunicación de Políticas Complejas

Traduce políticas internas complejas en vídeos explicativos claros y concisos, mejorando la comprensión y el cumplimiento en toda la organización.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos AI para comunicaciones internas?

HeyGen aprovecha avanzadas capacidades de texto a vídeo, permitiendo a los usuarios transformar guiones en contenido de vídeo atractivo con avatares AI realistas y generación de voz en off profesional, ideal para vídeos de comunicación interna y de formación.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener nuestra identidad de marca en vídeos internos?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de personalización de marca completos, permitiéndote integrar sin problemas los elementos de marca de tu empresa como logotipos y colores específicos en tus vídeos de políticas internas y anuncios de la empresa, asegurando una generación visual consistente.

¿Qué características hacen de HeyGen un software intuitivo para vídeos explicativos?

HeyGen proporciona un editor intuitivo de arrastrar y soltar y una diversa colección de plantillas de vídeo, estableciéndose como un software de vídeos explicativos fácil de usar. Puedes crear rápidamente contenido de vídeo de alta calidad, incluyendo vídeos de bienvenida para empleados, sin requerir experiencia previa en edición de vídeo.

¿Cómo puede HeyGen acelerar la producción de vídeos de formación profesional?

HeyGen agiliza significativamente la creación de vídeos de formación profesional al ofrecer una vasta biblioteca de plantillas de vídeo personalizadas, avatares AI y conversión eficiente de texto a vídeo. Esto permite a los profesionales de RRHH producir contenido de vídeo atractivo de manera eficiente para la formación en políticas y la bienvenida de empleados.

