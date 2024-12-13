Generador de Vídeos de Políticas Internas para Simplificar la Formación

Crea sin esfuerzo vídeos explicativos de políticas atractivos para la formación de empleados y el cumplimiento, aprovechando Texto a vídeo desde el guion.

Desarrolla un vídeo de 1 minuto explicando la nueva política de trabajo remoto de nuestra empresa para todos los nuevos empleados, utilizando un avatar de IA profesional para presentar la información de manera clara y acogedora, acompañado de una voz en off amigable y tranquilizadora.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de formación sobre cumplimiento de 90 segundos detallando las políticas de privacidad de datos actualizadas para todos los empleados, empleando Texto a vídeo desde el guion para asegurar precisión y un estilo visual formal con infografías atractivas y una voz autoritaria.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de comunicaciones internas de 45 segundos para líderes de equipo y gerentes, anunciando el lanzamiento de una nueva herramienta de gestión de proyectos, aprovechando varios Plantillas y escenas para crear un estilo visual dinámico y moderno con música de fondo animada.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo explicativo de políticas de 30 segundos para el departamento de RRHH que describa las enmiendas recientes a la política de permisos, asegurando que todos los puntos clave estén resaltados con Subtítulos/captions claros para referencia rápida en un estilo visual directo y profesional con narración concisa, manteniendo estándares seguros de producción de vídeo interna.
Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Políticas Internas

Transforma sin esfuerzo políticas complejas de la empresa en explicaciones en vídeo atractivas para tu equipo usando una plataforma de vídeo de IA.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza pegando tu texto de política o guion directamente en la plataforma. Esto sirve como la base para tu "generador de vídeos de políticas internas", convirtiendo automáticamente tu contenido escrito en un formato visual dinámico.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA y Estilo
Selecciona un "avatar de IA" para ser el presentador de tu explicación de política. Personaliza su apariencia y voz para asegurar una representación profesional y consistente de la marca.
3
Step 3
Añade Voz en Off y Subtítulos
Mejora la claridad usando "generación de voz en off" para crear una narración de sonido natural para tu vídeo. También puedes añadir fácilmente subtítulos para asegurar la accesibilidad para todos los empleados.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo de Política
Una vez finalizado, exporta tu vídeo pulido en el formato deseado. Tus nuevos "vídeos explicativos de políticas" están ahora listos para una distribución segura a través de tus canales de comunicación interna, asegurando que tu equipo esté bien informado.

Casos de Uso

Simplifica las Explicaciones de Políticas Complejas

Desglosa políticas complejas de la empresa en explicaciones en vídeo fáciles de entender, mejorando la claridad y el cumplimiento para los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de políticas internas usando IA?

HeyGen agiliza el proceso permitiendo a los usuarios generar "vídeos explicativos de políticas" desde "Texto a vídeo desde el guion". Nuestro avanzado "generador de vídeos de IA" emplea "avatares de IA" realistas y "generación de voz en off" para dar vida a tu contenido de manera rápida y eficiente, haciendo que las "políticas de la empresa" complejas sean fáciles de entender.

¿Puedo personalizar el aspecto y la sensación de los vídeos de políticas creados con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplios "controles de marca", permitiéndote usar "plantillas de marca" e integrar tus "kits de marca" con logotipos, colores y fuentes personalizados. Esto asegura que todas tus "comunicaciones internas", incluidos los "vídeos explicativos de políticas", se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa.

¿HeyGen admite opciones multilingües y características de accesibilidad para el contenido de políticas?

Sí, HeyGen mejora la accesibilidad de tus "comunicaciones internas" con "subtítulos automáticos" y capacidades robustas de "traducción multilingüe". Esto asegura que tus "vídeos explicativos de políticas" sean comprendidos por una fuerza laboral diversa, fomentando una "formación de empleados" y cumplimiento integrales.

¿Qué hace que HeyGen sea adecuado para crear vídeos seguros de políticas internas y formación?

HeyGen está diseñado para la "producción segura de vídeos internos", proporcionando una robusta "plataforma de vídeo de IA" perfecta para "materiales de incorporación" y "formación en cumplimiento". Actúa como un eficiente "generador de vídeos de políticas internas", asegurando que la información sensible de la empresa se comunique de manera clara y segura dentro de tu organización.

