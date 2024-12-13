HeyGen está diseñado para la "producción segura de vídeos internos", proporcionando una robusta "plataforma de vídeo de IA" perfecta para "materiales de incorporación" y "formación en cumplimiento". Actúa como un eficiente "generador de vídeos de políticas internas", asegurando que la información sensible de la empresa se comunique de manera clara y segura dentro de tu organización.