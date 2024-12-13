Empodera a RRHH con un Creador de Vídeos Explicativos de Políticas Internas

Genera vídeos explicativos atractivos para la comunicación interna. Nuestras capacidades de texto a vídeo convierten tus guiones en vídeos convincentes rápidamente.

Desarrolla un vídeo explicativo interno de políticas de 45 segundos dirigido a nuevos empleados, destacando los valores fundamentales de la empresa. El estilo visual debe ser acogedor y profesional, con avatares de IA amigables para transmitir los mensajes clave, complementado por una pista de audio animada y clara. Este contenido de vídeo atractivo es perfecto para la formación inicial sobre políticas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo de políticas de 60 segundos para todos los empleados, detallando las actualizadas directrices de trabajo híbrido. Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde el guion para asegurar un mensaje coherente. El estilo visual y de audio debe ser moderno e informativo, promoviendo una comunicación interna fluida con tonos claros y alentadores.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una pieza de vídeo de 30 segundos con creador de vídeo de IA para todo el personal sobre un protocolo crítico de seguridad de datos. El estilo visual debe ser nítido y directo, con un tono de audio serio pero claro, aprovechando la generación de voz en off para instrucciones precisas y subtítulos/captions para accesibilidad, haciendo de este un vídeo explicativo corto efectivo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un contenido de vídeo atractivo de 50 segundos para empleados y el equipo de finanzas, ilustrando el proceso paso a paso para presentar informes de gastos. Emplea varias plantillas y escenas para guiar visualmente a la audiencia a través de cada etapa. El estilo visual debe ser organizado y de apoyo, con una pista de audio calmada e instructiva para simplificar la formación en políticas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos de Políticas Internas

Simplifica la formación en políticas y mejora la comunicación interna creando vídeos explicativos profesionales y atractivos con la simplicidad impulsada por IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Políticas
Transforma los detalles de tus políticas internas en un guion de vídeo atractivo usando avanzadas "capacidades de texto a vídeo" para una creación de contenido sin esfuerzo.
2
Step 2
Añade un Presentador de IA
Selecciona entre diversos "avatares de IA" para presentar tu información de políticas, haciendo que las directrices complejas sean accesibles y fáciles de entender para los empleados.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Integra la identidad visual de tu empresa utilizando completos "controles de marca", asegurando que tu vídeo explicativo de políticas se alinee perfectamente con las comunicaciones internas.
4
Step 4
Genera y Comparte
Produce tu vídeo de alta calidad terminado con "generación de voz en off" automática, luego expórtalo fácilmente para una comunicación y formación interna generalizada.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica las Explicaciones de Políticas Complejas

Desmitifica las políticas empresariales complejas y mejora la comprensión de los empleados en toda la organización con vídeos explicativos atractivos con avatares de IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos de políticas internas?

HeyGen agiliza el proceso de convertirse en un "creador de vídeos explicativos de políticas internas" al aprovechar la tecnología de "creador de vídeos de IA". Permite a los "profesionales de RRHH" transformar rápidamente políticas complejas en "contenido de vídeo atractivo" para una "formación en políticas" y "comunicación interna" efectiva en toda la organización.

¿Puede HeyGen crear vídeos explicativos con avatares de IA solo a partir de texto?

Sí, HeyGen permite a los usuarios generar "vídeos explicativos con avatares de IA" directamente desde guiones de texto. Sus avanzadas "capacidades de texto a vídeo" y la realista "generación de voz en off" dan vida a tus "vídeos explicativos" sin necesidad de actores profesionales o equipos de grabación.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para los vídeos explicativos de políticas?

HeyGen proporciona sólidos "controles de marca" para asegurar que tu "vídeo explicativo de políticas" se alinee con la identidad de tu empresa. Puedes personalizar "plantillas", añadir tu logo y seleccionar colores específicos de la marca usando su intuitivo "editor de arrastrar y soltar", haciendo que cada vídeo sea distintivamente tuyo.

¿Es HeyGen un software eficiente para vídeos explicativos para profesionales de RRHH?

Absolutamente, HeyGen está diseñado como un software eficiente de "vídeos explicativos" específicamente beneficioso para "profesionales de RRHH". Ayuda a crear "contenido de vídeo atractivo" de calidad profesional con "subtítulos/captions" automáticos en minutos, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción.

