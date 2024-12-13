Para "profesionales de RRHH" y equipos de "comunicaciones internas", HeyGen agiliza la "incorporación de empleados" y la comunicación de "políticas de la empresa". Al actuar como un eficiente "creador de vídeos explicativos", HeyGen permite la rápida creación de contenido atractivo que asegura la "comprensión de políticas" y mejora el cumplimiento general.