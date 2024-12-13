Mejora el Cumplimiento con tu Generador de Vídeos Explicativos de Políticas Internas

Mejora la comprensión de las políticas y el compromiso en la formación de empleados para profesionales de RRHH con vídeos dinámicos que presentan generación de locuciones.

Crea un vídeo explicativo de 1 minuto sobre la política interna para profesionales de RRHH, presentando a los nuevos empleados la política de permisos de la empresa, con un avatar de IA profesional que ofrece información clara y concisa con una locución generada con confianza, utilizando los avatares de IA de HeyGen para una presentación coherente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 90 segundos para los equipos de comunicaciones internas, simplificando la compleja política de 'Trabajo desde cualquier lugar' para todos los empleados, utilizando un enfoque visual estilo infografía y un tono amigable generado a través de Texto a vídeo desde guion, asegurando claridad con subtítulos automáticos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo integral de 2 minutos dirigido a Oficiales de Cumplimiento y todo el personal, detallando políticas cruciales de Ciberseguridad y Privacidad, presentado con visuales confiables, transiciones dinámicas y música de fondo profesional obtenida de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, aprovechando plantillas listas para usar para un despliegue rápido durante la incorporación de empleados.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de actualización de políticas de la empresa de 45 segundos visualmente atractivo para los equipos de marketing y RRHH, mostrando las enmiendas recientes a la política de reclamación de gastos, manteniendo directrices de marca consistentes con gráficos modernos y elegantes y una locución enérgica, asegurando una presentación perfecta en todas las plataformas utilizando los controles de marca de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Explicativos de Políticas Internas

Transforma políticas complejas de la empresa en vídeos explicativos claros y atractivos sin esfuerzo, asegurando que tu equipo entienda y cumpla con las pautas clave.

1
Step 1
Crea tu Guion de Política
Comienza pegando el texto de tu política. El generador utilizará algoritmos avanzados para convertir tu contenido escrito en un guion de vídeo conciso, listo para la producción utilizando Texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu mensaje. Puedes personalizar su apariencia para que coincida con las directrices de tu empresa.
3
Step 3
Añade Locución y Subtítulos
Mejora tu vídeo con generación de locuciones profesionales desde tu guion, asegurando una narración clara y consistente para tus explicaciones de políticas.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Explicativo Final
Prepara tu vídeo explicativo de políticas para varias plataformas internas utilizando el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto. Esto asegura que tu vídeo se vea perfecto dondequiera que se comparta.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Detalles Complejos de Políticas

Transforma políticas complejas de la empresa en vídeos explicativos de IA fáciles de entender, mejorando la claridad para los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos de políticas internas?

HeyGen funciona como un avanzado "generador de vídeos de IA" y "generador de vídeos explicativos de políticas internas". Permite a los usuarios transformar guiones de texto en "vídeos explicativos de políticas" profesionales utilizando "avatares de IA" realistas y "generación de locuciones" rápidamente, simplificando todo el proceso de producción.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar vídeos explicativos de políticas con la marca de la empresa?

Sí, HeyGen ofrece robustos "controles de marca" que permiten a los usuarios personalizar sus "vídeos explicativos de políticas" con logotipos, colores y fuentes de la empresa. Esto asegura que todos los "vídeos explicativos" mantengan una identidad de marca consistente, haciendo que las "explicaciones claras y simples" resuenen mejor con los empleados.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para asegurar explicaciones de políticas claras y accesibles?

HeyGen ofrece características técnicas críticas como "subtítulos automáticos" y "generación de locuciones" de alta calidad para hacer que las "explicaciones de políticas" sean universalmente accesibles. Combinado con "avatares de IA" expresivos y capacidades de "Texto a vídeo desde guion", asegura que las "políticas complejas" sean fácilmente entendidas por todos los empleados.

¿Cómo puede HeyGen asistir a los profesionales de RRHH y comunicaciones internas con el despliegue de políticas?

Para "profesionales de RRHH" y equipos de "comunicaciones internas", HeyGen agiliza la "incorporación de empleados" y la comunicación de "políticas de la empresa". Al actuar como un eficiente "creador de vídeos explicativos", HeyGen permite la rápida creación de contenido atractivo que asegura la "comprensión de políticas" y mejora el cumplimiento general.

