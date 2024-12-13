Creador de Vídeos de Orientación Interna: Simplifica la Integración de Empleados
Optimiza la comunicación interna y crea vídeos de integración atractivos para nuevos empleados con potentes capacidades de texto a vídeo desde el guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 45 segundos explicando nuestra nueva herramienta de comunicación interna para todos los empleados. Apunta a un estilo visual limpio e informativo con un tono útil. Utiliza las capacidades de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para asegurar precisión y aprovecha las plantillas de vídeo para un aspecto coherente y de marca en este vídeo de formación esencial.
Produce un vídeo de 60 segundos celebrando los logros y hitos recientes de la empresa, destinado a la orientación interna para aumentar la moral del equipo. El estilo visual debe ser inspirador y dinámico, con música de fondo motivadora. Asegúrate de incluir subtítulos claros e incorpora diversas imágenes de la biblioteca de medios/soporte de stock para resaltar nuestro éxito colectivo.
Diseña un vídeo de anuncio conciso de 30 segundos para un próximo evento de la empresa, dirigido a todo el personal actual. El vídeo debe tener un estilo visual y de audio moderno y profesional, aprovechando las funciones impulsadas por AI para un resultado pulido. Emplea el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar una visualización óptima en todas las plataformas internas para este creador de vídeos de orientación interna crítico.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Mejora la Formación de Empleados.
Aumenta el compromiso y la retención para nuevos empleados y formación continua con contenido de vídeo potenciado por AI.
Escala el Aprendizaje Interno.
Desarrolla cursos de formación interna más completos y llega efectivamente a todos los empleados de la organización.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de integración de empleados?
HeyGen te permite crear vídeos de integración y orientación interna atractivos con avatares de AI y conversión de texto a vídeo. Esto permite vídeos de bienvenida personalizados para nuevos empleados, asegurando una comunicación interna coherente.
¿Qué papel juegan los avatares de AI en la integración virtual?
Los avatares de AI de HeyGen dan vida a tus vídeos de integración virtual, proporcionando una cara coherente y profesional para tu contenido de formación. Puedes aprovechar la generación de voz en off para articular temas complejos de manera clara, haciendo la experiencia más atractiva para los nuevos empleados.
¿Es HeyGen un creador de vídeos de orientación interna eficiente para empresas?
Absolutamente. HeyGen está diseñado para ser una interfaz intuitiva para empresas, ofreciendo plantillas de vídeo y conversión de texto a vídeo para producir rápidamente vídeos de formación de alta calidad. Nuestras funciones impulsadas por AI optimizan todo el proceso de creación de contenido.
¿Puedo personalizar los vídeos de formación creados con HeyGen?
Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logo y los colores de tu empresa en todos tus vídeos de comunicación interna. Esto asegura que tus vídeos de integración de empleados mantengan una identidad de marca profesional y coherente.