Descubre la esencia de ser un "generador de orientación interna" en este iluminador vídeo de 45 segundos, creado para principiantes en Diseño Humano y aquellos curiosos sobre su funcionamiento interno. Desmitificaremos el poder de tu Autoridad Sacral, guiándote para reconocer tu auténtico sí o no. El estilo visual será limpio e informativo, con gráficos animados dinámicos y escenas serenas de introspección, complementadas por un avatar educativo de IA que narra el contenido.

