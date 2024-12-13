creador de vídeos de incorporación interna: Incorporación Rápida y Atractiva

Crea vídeos de incorporación atractivos y personalizados que aumenten la satisfacción y retención de los empleados, aprovechando los avanzados "avatares de AI".

Crea un vídeo de 1 minuto para nuevos empleados, presentándoles la cultura de la empresa y los pasos iniciales para una incorporación personalizada. El estilo visual debe ser acogedor y profesional, con avatares de AI diversos, complementado por una voz en off amigable y clara. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para personalizar los saludos y la generación de voz en off para una narración coherente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo corporativo elegante de 90 segundos, dirigido a equipos de RRHH, para demostrar cómo escalar los procesos de incorporación de manera eficiente. El audio debe contar con música de fondo profesional y subtítulos claros para accesibilidad. Incorpora las plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida y aprovecha los subtítulos/captions para un alcance global.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo de 2 minutos diseñado para gerentes de departamento que crean módulos de formación específicos, centrándose en un tutorial de software complejo utilizando vídeos animados. La estética debe ser detallada e instructiva con visuales animados atractivos, acompañados de una voz en off calmada y explicativa. Asegúrate de usar el texto a vídeo de HeyGen desde el guion para convertir guías escritas en presentaciones dinámicas, mejoradas con el soporte de la biblioteca de medios/stock para ayudas visuales.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de 45 segundos dirigido a posibles contrataciones, mostrando una cultura empresarial positiva para mejorar los vídeos de marca empleadora. El estilo visual debe ser optimista y moderno, con visuales dinámicos y una pista musical animada. Aprovecha el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones de HeyGen para optimizar para varias plataformas sociales, y utiliza la generación de voz en off para transmitir mensajes clave de manera sucinta.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Incorporación Interna

Crea vídeos de incorporación atractivos y personalizados para tus nuevos empleados de manera rápida y eficiente, asegurando una introducción fluida a la cultura de tu empresa.

1
Step 1
Selecciona un punto de partida
Elige de una rica biblioteca de plantillas de vídeo preconstruidas para comenzar rápidamente a dar forma a tu mensaje de incorporación.
2
Step 2
Personaliza tu contenido
Da vida a tu vídeo seleccionando un avatar de AI, añadiendo voces en off e incorporando tus módulos de formación específicos.
3
Step 3
Añade tus elementos de marca
Aplica el logo de tu empresa, colores y otros controles de marca para asegurar que tus vídeos de incorporación se alineen con tu identidad corporativa.
4
Step 4
Exporta y distribuye ampliamente
Exporta fácilmente tu vídeo de incorporación finalizado en varios formatos de aspecto para compartir sin problemas en todas las plataformas internas y escalar tus esfuerzos de incorporación.

Casos de Uso

Cultiva la Cultura y Motivación Empresarial

Crea vídeos atractivos para presentar los valores de la empresa, mensajes de liderazgo e inspirar a los nuevos empleados a abrazar la cultura organizacional.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación interna?

HeyGen revoluciona la creación de vídeos de incorporación interna utilizando avanzados avatares de AI y capacidades de texto a vídeo. Este potente generador de vídeos AI agiliza el proceso de producción, permitiéndote transformar rápidamente guiones en vídeos de incorporación atractivos sin necesidad de habilidades técnicas extensas.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar los vídeos de incorporación para nuevos empleados?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplios controles de marca y una rica biblioteca de medios para personalizar tus vídeos de incorporación, asegurando una experiencia altamente personalizada para los nuevos empleados. Puedes incorporar el logo de tu empresa, colores y utilizar varias plantillas de vídeo para alinearte con la identidad de tu marca.

¿Qué características impulsadas por AI ofrece HeyGen para escalar la producción de vídeos de incorporación?

HeyGen proporciona robustas características impulsadas por AI, incluyendo avatares de AI y texto a vídeo desde el guion, que son cruciales para escalar los vídeos de incorporación de manera eficiente. Estas capacidades técnicas permiten una localización sin problemas y un despliegue rápido de módulos de formación a través de diferentes equipos o idiomas.

¿Es HeyGen una herramienta de edición fácil de usar para crear vídeos de incorporación animados?

Sí, HeyGen está diseñado como una herramienta de edición fácil de usar, permitiendo a cualquiera crear vídeos animados profesionales para la incorporación con facilidad. Su interfaz intuitiva, junto con extensas plantillas de vídeo, simplifica el proceso de producir contenido atractivo para nuevos empleados sin requerir experiencia previa en edición de vídeo.

