Crea un vídeo de comunicación interna de 60 segundos para todos los empleados, con un líder de la empresa ofreciendo actualizaciones estratégicas clave. El estilo visual debe ser profesional y pulido, utilizando un tono claro y atractivo, mientras que el audio se mantiene formal y tranquilizador. Emplea los avatares de AI de HeyGen para presentar el mensaje, asegurando una apariencia de vídeo coherente y de alta calidad sin necesidad de filmaciones extensas.

