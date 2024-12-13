Creador de Vídeos de Boletines Internos: Impulsa el Compromiso de los Empleados
Crea vídeos internos atractivos sin esfuerzo con avatares de AI, transformando tus comunicaciones y ahorrando tiempo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo de 45 segundos específicamente para nuevos empleados, detallando actualizaciones esenciales de RRHH y formación. El estilo visual y de audio debe ser amigable, limpio y fácil de digerir, manteniendo una estética de marca consistente en todo momento. Aprovecha las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen para producir de manera eficiente una pieza informativa y acogedora de compromiso con los empleados, asegurando que toda la información vital se transmita de manera efectiva.
Produce un vídeo de 30 segundos sobre cultura y reconocimiento destinado a la distribución en toda la empresa, celebrando los logros recientes del equipo. El estilo visual debe ser inspirador y festivo, con transiciones dinámicas y una narrativa de audio cálida y alentadora. Utiliza la función de generación de Voz en off de HeyGen para crear una experiencia de narración atractiva y emocional, aumentando la moral y fomentando un ambiente de trabajo positivo.
Desarrolla un vídeo de boletín interno de 90 segundos diseñado para equipos globales, proporcionando una actualización sobre un proyecto crítico de colaboración transversal. La presentación visual debe ser moderna y concisa, con una visualización de datos clara cuando sea aplicable, mientras que el audio se mantiene informativo y autoritario. Implementa los Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad y comprensión clara para todos los espectadores, facilitando la comunicación escalable a través de diversos antecedentes lingüísticos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Impulsa el Compromiso en la Formación.
Ofrece actualizaciones de formación atractivas y módulos de microaprendizaje directamente dentro de tus boletines internos para aumentar la retención de los empleados.
Crea Anuncios Internos Rápidamente.
Produce rápidamente vídeos profesionales y alineados con la marca para mensajes de liderazgo y destacados culturales para cautivar a tu audiencia interna.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de boletines de vídeo para comunicaciones internas?
HeyGen actúa como un generador de vídeos AI, permitiéndote transformar texto en boletines de vídeo atractivos. Esto agiliza las comunicaciones internas, facilitando el compartir actualizaciones y aumentando el compromiso de los empleados sin necesidad de edición compleja o equipo.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos alineados con la marca para uso interno?
Absolutamente. HeyGen proporciona plantillas de vídeo personalizables y avatares de AI, permitiéndote producir vídeos consistentes y alineados con la marca. Puedes incorporar fácilmente los logotipos y colores de tu empresa para mantener la identidad de marca en todas tus comunicaciones internas.
¿Cuáles son los beneficios de usar un generador de vídeos AI para las comunicaciones con el personal?
Utilizar un generador de vídeos AI como HeyGen mejora significativamente las comunicaciones con el personal al ofrecer soluciones de comunicación escalables. Proporciona automatización impulsada por AI, reduciendo el tiempo y los recursos típicamente requeridos para la producción de vídeos, convirtiéndolo en una herramienta fácil de usar para actualizaciones de RRHH y formación.
¿Cómo puede HeyGen asegurar que nuestros vídeos de boletines internos sean accesibles para todos los empleados?
HeyGen apoya la creación de vídeos de boletines internos con características como subtítulos automáticos y voces en off multilingües. Estas capacidades aseguran que tu contenido de vídeo sea accesible y comprensible para una fuerza laboral diversa, mejorando el compromiso general de los empleados.