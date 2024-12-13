Generador de Vídeos para Boletines Internos: Aumenta el Compromiso de los Empleados

Crea boletines de vídeo profesionales y atractivos rápidamente. Aprovecha la conversión de texto a vídeo desde el guion para una generación de contenido fluida y una mejora en las comunicaciones internas.

Imagina un vídeo de 45 segundos para un boletín interno que celebre los logros recientes del equipo, diseñado para aumentar el compromiso de los empleados en toda la empresa. Este vídeo debe presentar un estilo visual animado y profesional con gráficos brillantes y positivos y un tono de audio amigable y alentador, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar actualizaciones clave de manera consistente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo conciso de 60 segundos para todos los gerentes y líderes de equipo, centrado en compartir información precisa sobre una nueva actualización de política de la empresa. El estilo visual debe ser limpio y autoritario, presentando puntos de datos claramente, mientras que el audio presenta una narración calmada y precisa, aprovechando la generación de voz en off de HeyGen para asegurar claridad y profesionalismo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo animado de 30 segundos para distribución en toda la empresa, proporcionando un rápido reconocimiento a un departamento de alto rendimiento para fomentar el intercambio positivo de noticias internas. El estilo visual y de audio debe ser enérgico y celebratorio, incorporando animaciones de texto dinámicas y música de fondo inspiradora, fácilmente creado usando las Plantillas y escenas listas para usar de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo atractivo de 50 segundos dirigido a nuevos empleados o departamentos específicos, diseñado para compartir conocimientos sobre una próxima iniciativa transversal. Este vídeo debe tener un estilo visual acogedor e informativo con transiciones suaves y texto en pantalla, apoyado por una narración clara y subtítulos automáticos de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos para Boletines Internos

Crea sin esfuerzo boletines de vídeo atractivos y profesionales para tus comunicaciones internas, aumentando el compromiso de los empleados y compartiendo información precisa.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo
Selecciona una plantilla fácil de usar de nuestra diversa biblioteca de Plantillas y escenas o pega el texto de tu boletín para generar instantáneamente escenas de vídeo iniciales, optimizando tu flujo de trabajo con vídeos de calidad profesional.
2
Step 2
Personaliza Tu Contenido
Mejora tu vídeo seleccionando uno de nuestros Avatares AI realistas para transmitir tu mensaje, asegurando boletines de vídeo atractivos que resuenen con tu equipo.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Incorpora el logo de tu empresa y los colores de tu marca usando los controles de Branding para mantener un aspecto consistente y profesional en todos los boletines internos.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta fácilmente tu vídeo pulido, completo con Subtítulos automáticos para accesibilidad, listo para compartir y optimizar tu comunicación escalable.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Celebra Logros y Hitos

.

Destaca los éxitos del equipo, el reconocimiento de empleados y los hitos de la empresa con segmentos de vídeo dinámicos, fortaleciendo la moral y el aprecio interno.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para boletines internos?

HeyGen actúa como un Generador de Vídeos AI, permitiéndote producir fácilmente boletines de vídeo atractivos y vídeos de calidad profesional para comunicaciones internas. Su plataforma intuitiva y plantillas fáciles de usar eliminan la necesidad de experiencia extensa en edición, optimizando tu estrategia de comunicación.

¿Ofrece HeyGen características para mantener la coherencia de marca en los vídeos internos?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de Branding completos, escenas de vídeo personalizables y plantillas de marca para asegurar que cada vídeo interno se alinee con la identidad corporativa. Esto ayuda a crear vídeos coherentes con la marca que resuenen con tus empleados.

¿Qué capacidades de AI utiliza HeyGen para generar contenido de vídeo atractivo?

HeyGen utiliza tecnología AI avanzada, incluyendo Avatares AI, conversión de texto a vídeo y generación de voz en off, para crear vídeos dinámicos y de calidad profesional. Esto permite una comunicación escalable y un mayor compromiso de los empleados a través de contenido personalizado.

¿Puede HeyGen ayudar en la creación eficiente de vídeos de formación y actualizaciones de RRHH de alta calidad?

Sí, HeyGen es un generador ideal de vídeos para boletines internos para vídeos de formación, anuncios de RRHH y liderazgo. Ofrece Plantillas de Vídeo listas para usar y soporte de Subtítulos, permitiéndote producir vídeos profesionales para formación interna y compartir información precisa rápidamente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo