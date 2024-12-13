Generador de Noticias Internas: Mejora el Compromiso de los Empleados Hoy
Crea fácilmente actualizaciones de noticias de la empresa atractivas con nuestra herramienta impulsada por IA. Transforma guiones en vídeos atractivos rápidamente usando texto a vídeo desde guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a departamentos de RRHH y personal no técnico, demostrando la interfaz fácil de usar y el editor de arrastrar y soltar de nuestro nuevo Generador de Anuncios. El estilo visual y de audio debe ser animado, brillante y alentador, guiando a los usuarios paso a paso. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la creación y asegurar claridad con subtítulos/captions.
Produce un vídeo de inmersión de 2 minutos para equipos de marketing y creadores de contenido, ilustrando el modelo avanzado de IA que impulsa nuestro Generador de Boletines AI, enfatizando su capacidad para producir contenido libre de plagio. Este vídeo requiere un estilo visual informativo y basado en datos con una voz en off clara y autoritaria. Emplea la generación de voz en off de HeyGen para una narración consistente e integra soporte de biblioteca de medios/stock para explicar visualmente conceptos complejos de IA.
Diseña un breve vídeo de 45 segundos para la alta dirección y CTOs, describiendo los beneficios técnicos clave y la integración fluida de nuestro generador de noticias internas para diversas actualizaciones de noticias de la empresa. El vídeo debe tener un estilo visual elegante y corporativo, destacando las ganancias de eficiencia con una narración concisa e impactante. Utiliza el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar que sea adecuado para varias plataformas internas, presentando avatares de IA para una presentación profesional.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora las Comunicaciones de Formación Interna.
Utiliza IA para crear actualizaciones de vídeo atractivas para programas de formación, cambios de políticas y desarrollo de habilidades, mejorando la comprensión y retención de los empleados.
Crea Anuncios Internos Atractivos.
Desarrolla mensajes de vídeo inspiradores para el liderazgo, celebra logros del equipo o comparte la visión de la empresa, fomentando una cultura interna positiva e informada.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo agiliza el avanzado herramienta de IA de HeyGen la generación de noticias internas?
HeyGen aprovecha un modelo avanzado de IA para transformar texto en vídeos profesionales de noticias internas, completos con avatares de IA y voces en off. Esta herramienta impulsada por IA actúa como un generador de noticias internas eficiente, acelerando significativamente su proceso de creación de contenido.
¿Qué características hacen de HeyGen un Generador de Anuncios intuitivo?
HeyGen ofrece una interfaz fácil de usar con un editor de arrastrar y soltar y plantillas extensas, lo que lo convierte en un Generador de Anuncios intuitivo. Puedes personalizar completamente los vídeos con controles de marca para adaptarlos a tus necesidades específicas de comunicaciones corporativas.
¿Puede HeyGen asegurar la consistencia de marca y calidad para las comunicaciones corporativas?
Absolutamente, HeyGen permite controles de marca robustos, asegurando que tus comunicaciones corporativas mantengan una apariencia y sensación consistentes. Con generación de voz en off profesional y características confiables de creación de contenido, puedes producir comunicaciones internas de alta calidad que reflejen la voz de tu marca.
¿Cuáles son los beneficios de usar HeyGen para actualizaciones de noticias de la empresa y boletines AI?
HeyGen sirve como un poderoso Generador de Boletines AI y Generador de Artículos de Noticias, reduciendo drásticamente el tiempo de lanzamiento al mercado para actualizaciones de noticias de la empresa. Sus capacidades agilizan la creación de contenido, permitiendo una difusión rápida y efectiva de información importante en toda tu organización.