Optimiza la comunicación interna con vídeos impulsados por IA. Genera contenido atractivo sin esfuerzo utilizando Texto a vídeo desde el guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de anuncio de empresa de 30 segundos para líderes de equipo y jefes de departamento, utilizando un estilo visual profesional y limpio con mensajes directos y subtítulos claros de HeyGen para mejorar la accesibilidad y agilizar las comunicaciones.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de incorporación de 60 segundos para nuevos empleados que sea acogedor e informativo, presentando diversos avatares de IA de HeyGen que presentan información esencial sobre fondos animados para ayudarles a integrarse sin problemas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo explicativo de 90 segundos para equipos de departamentos específicos, como Marketing o Ventas, adoptando un estilo visual atractivo tipo infografía y un tono conversacional, construido de manera eficiente utilizando la amplia biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Mensajería Interna

Optimiza tus comunicaciones internas y aumenta el compromiso de los empleados creando vídeos profesionales y de marca sin esfuerzo con IA.

1
Step 1
Crea tu Guion
Pega tu mensaje interno en el editor de texto. Nuestra plataforma utiliza capacidades avanzadas de "Texto a vídeo desde el guion" para generar automáticamente escenas y voces en off iniciales, transformando tu texto en una base de vídeo dinámica.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla
Explora nuestra diversa biblioteca de "plantillas de vídeo" diseñadas para comunicaciones internas. Elige un diseño de "Plantillas y escenas" que se ajuste a tu mensaje, ya sea para anuncios de la empresa, formación o incorporación.
3
Step 3
Añade tu Presentador de IA
Mejora tu mensaje con un "avatar de IA". Selecciona entre una variedad de "avatares de IA" para representar tu marca y transmitir tu mensaje de manera atractiva, haciendo que tus vídeos internos sean más personales e impactantes.
4
Step 4
Aplica la Marca y Exporta
Personaliza tu vídeo con elementos de "marca de la empresa" como logotipos y colores de marca utilizando nuestros "Controles de marca (logotipo, colores)". Una vez finalizado, exporta tu vídeo interno profesional en el formato deseado.

Casos de Uso

Mejora las Comunicaciones Internas y el Compromiso

Produce vídeos internos atractivos e inspiradores para anuncios de la empresa y moral de los empleados para fomentar un lugar de trabajo conectado.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de comunicación interna?

HeyGen revoluciona los vídeos de comunicación interna al permitir a los usuarios crear rápidamente contenido atractivo con avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Esto ayuda a optimizar las comunicaciones y aumentar el compromiso de los empleados en toda la organización de manera efectiva.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos de IA efectivo para empresas?

HeyGen se destaca como un generador de vídeos de IA efectivo porque combina potentes características de IA como avatares de IA realistas y generación de voz en off con herramientas fáciles de usar. Esto permite a las empresas crear vídeos de alta calidad que se alinean eficientemente con la marca de la empresa.

¿Puede HeyGen usarse para varios tipos de vídeos internos como incorporación o formación?

Sí, HeyGen es altamente versátil para crear diversos vídeos internos, incluyendo vídeos de incorporación completos y vídeos de formación efectivos. Su extensa biblioteca de plantillas de vídeo y funcionalidad de texto a vídeo hace que sea sencillo producir contenido profesional para cualquier necesidad interna.

¿Cómo apoya HeyGen la coherencia de la marca de la empresa en el contenido de vídeo?

HeyGen, como creador de vídeos profesional, asegura la coherencia de la marca de la empresa a través de sus controles de marca dedicados. Los usuarios pueden incorporar fácilmente su logotipo, colores de marca y fuentes personalizadas en cada vídeo, manteniendo una identidad de marca unificada en todas las comunicaciones.

