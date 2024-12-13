Impulsa el Compromiso con un Generador de Vídeos de Mensajería Interna
Optimiza la comunicación interna y compromete a los empleados más rápido usando avatares de IA.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un módulo de incorporación de 1,5 minutos para todos los nuevos empleados, diseñado para darles la bienvenida e introducir los valores fundamentales de la empresa. El vídeo debe tener una estética visual amigable y de apoyo, y una voz cálida y acogedora, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para presentar información clave y utilizando la generación de voz en off para un toque personal, haciendo que la formación interna sea efectiva y accesible.
Produce un vídeo de anuncio de 1 minuto para toda la empresa, celebrando un hito reciente. El estilo visual y de audio debe ser optimista, profesional e inspirador, asegurando una comunicación interna fluida. Incorpora las Plantillas y escenas pre-diseñadas de HeyGen y complementa con el soporte de la biblioteca de medios/stock relevante para entregar un mensaje impactante y memorable.
Desarrolla un vídeo de 1,5 minutos para mostrar las características del producto interno dirigido a los equipos de ventas y marketing, destacando las nuevas capacidades del "Editor de Vídeo". Emplea un estilo visual dinámico y elegante con una voz enérgica que demuestre claramente la funcionalidad. Asegúrate de que el vídeo comunique efectivamente el valor del Creador de Vídeos de Comunicación Interna utilizando el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen para vistas previas específicas de la plataforma e integrando visuales relevantes de la biblioteca de medios/stock.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Mejora la Formación de Empleados.
Mejora los programas de formación interna y la retención de empleados con vídeos dinámicos de IA que capturan la atención y mejoran los resultados de aprendizaje.
Fomenta la Cultura de la Empresa.
Crea anuncios internos inspiradores y mensajes motivacionales que fomenten una fuerte cultura empresarial y aumenten la moral de los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la mensajería interna con vídeos de IA?
HeyGen funciona como un Generador de Comunicación Interna con IA, transformando hábilmente tus guiones en contenido de vídeo atractivo. Esto permite a las organizaciones producir eficientemente formación interna y anuncios atractivos con avatares de IA realistas y generación de voz en off de alta calidad.
¿Puede HeyGen ayudar a mantener la coherencia de la marca en los vídeos de comunicación interna?
Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar sin problemas el logotipo de tu empresa y colores específicos en cada vídeo. Esto asegura que toda tu mensajería interna, creada con las avanzadas capacidades de texto a vídeo de IA de HeyGen, se alinee perfectamente con la identidad de tu marca establecida.
¿Qué características ofrece HeyGen para hacer los vídeos internos más accesibles?
HeyGen mejora la accesibilidad de los vídeos a través de subtítulos/captions automáticos, asegurando que tus vídeos de comunicación interna sean fácilmente comprendidos por todos los empleados. Esta característica, combinada con diversos avatares de IA, ayuda a optimizar la comunicación interna para una audiencia más inclusiva en toda tu organización.
¿Qué tan eficiente es crear un vídeo de comunicación interna con el editor en línea de HeyGen?
El editor en línea intuitivo de HeyGen permite a los usuarios generar rápidamente vídeos de comunicación interna de alta calidad directamente desde un guion. Puedes aprovechar una amplia gama de plantillas de vídeo y una biblioteca de medios completa para producir contenido profesional de texto a vídeo de IA sin requerir experiencia extensa en edición.