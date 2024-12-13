Creador de Vídeos de Mensajes Internos para Comunicaciones Atractivas

Produce rápidamente vídeos internos atractivos utilizando la potente función de texto a vídeo de HeyGen para una comunicación fluida.

Crea un vídeo de comunicación interna de 45 segundos para celebrar la exitosa finalización de los objetivos del primer trimestre, dirigido específicamente a todos los empleados para aumentar la moral y el compromiso. El estilo visual y de audio debe ser motivador y profesional, con gráficos dinámicos y una voz alentadora. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar fácilmente los mensajes clave en visuales atractivos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de incorporación de 60 segundos diseñado para nuevos empleados, que sirva como mensaje de bienvenida y una introducción a la cultura central de la empresa. Emplea un estilo visual y de audio claro, instructivo y amigable, aprovechando un avatar de AI para presentar la información directamente. Este vídeo de formación puede introducir eficazmente conceptos clave con la ayuda de la función de avatares de AI de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un clip de 30 segundos de creador de mensajes internos para líderes de departamento, anunciando una guía actualizada para usar los elementos de marca de la empresa de manera consistente en todos los materiales internos y externos. El estilo debe ser nítido, autoritario y conciso, incorporando generación de voz en off profesional para entregar el mensaje con impacto. Esto asegura una presencia de marca unificada.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo de 50 segundos para equipos de proyecto, describiendo una nueva implementación de flujo de trabajo ágil para próximas iniciativas. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y atractivo, utilizando elementos animados para ilustrar claramente pasos complejos, complementado por subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión para todos los espectadores, fomentando vídeos de comunicación interna efectivos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Mensajes Internos

Crea mensajes internos atractivos y fomenta el compromiso de los empleados con vídeos profesionales, rápidamente.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Crea tu vídeo de mensaje interno comenzando con un guion claro. Nuestra capacidad de texto a vídeo transforma automáticamente tu texto en contenido de vídeo atractivo.
2
Step 2
Elige Tu Avatar
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para entregar tu mensaje, o sube el tuyo propio. Personaliza su apariencia y voz para adaptarse al estilo de tu empresa.
3
Step 3
Aplica la Marca
Aplica los elementos de marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, utilizando nuestros controles de marca para asegurar que tus vídeos de mensajes internos se alineen con la identidad de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta tu vídeo de mensaje interno completado en varios formatos de aspecto. Luego, personalízalo y compártelo fácilmente a través de tus canales de comunicación interna para un alcance máximo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Impulsa el Compromiso y la Comunicación de los Empleados

Crea vídeos de comunicación interna y anuncios atractivos para inspirar a tu equipo y fomentar una fuerte cultura empresarial.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo mejora HeyGen los vídeos de comunicación interna?

HeyGen revoluciona los vídeos de comunicación interna permitiéndote transformar texto en contenido de vídeo atractivo con Avatares de AI realistas y Actores de Voz de AI. Esta capacidad asegura mensajes consistentes, aumenta el compromiso de los empleados y refuerza los elementos de marca de tu empresa sin esfuerzo.

¿Qué tipos de vídeos de formación puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir fácilmente una variedad de vídeos de formación profesional, incluyendo vídeos de incorporación completos, explicaciones detalladas de productos y guías paso a paso. Nuestras diversas plantillas de vídeo y robustas capacidades de voz en off hacen que los temas complejos sean simples y atractivos para tu audiencia.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener una marca de empresa consistente en los vídeos?

Absolutamente. HeyGen proporciona potentes controles de marca, permitiéndote incorporar los elementos de marca de tu empresa como logotipos, colores y fuentes directamente en cada vídeo. Esto asegura que todos tus vídeos de mensajes internos reflejen consistentemente la identidad de tu marca antes de personalizarlos y compartirlos con tu equipo.

¿Es fácil de usar el creador de vídeos de HeyGen para nuevos creadores?

Sí, HeyGen cuenta con una interfaz muy fácil de usar diseñada para creadores de todos los niveles de experiencia, lo que lo convierte en un creador de vídeos ideal. Puedes generar fácilmente vídeos explicativos animados dinámicos a partir de una simple conversión de texto a vídeo, eliminando la necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo.

