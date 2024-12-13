Creador de Vídeos de Mentoría Interna para Formación de Equipos Atractiva

Diseña rápidamente vídeos cautivadores de comunicación y formación interna. Usa la función de texto a vídeo de HeyGen para ahorrar tiempo y esfuerzo.

Imagina un vídeo de 45 segundos titulado "Bienvenido al Equipo" diseñado para nuevos empleados, creado por los equipos de RRHH. Este vídeo atractivo debe presentar un avatar de IA diverso que entregue información esencial de incorporación, apoyado por una generación de voz en off cálida y profesional. El estilo visual debe ser limpio y acogedor, con un tono amigable para que los nuevos colegas se sientan cómodos e informados al instante.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación de 60 segundos dirigido a empleados junior, centrado en una habilidad o proceso específico dentro de la empresa. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para estructurar el contenido, permitiendo la funcionalidad de texto a vídeo desde el guion para presentar instrucciones claras, paso a paso. El enfoque visual debe ser instructivo pero motivador, con un estilo de audio calmado y enfocado que fomente el aprendizaje y el crecimiento en un contexto de coaching personalizado.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un vídeo de comunicaciones internas de 30 segundos para todos los empleados, diseñado para anunciar de manera eficiente una nueva iniciativa de la empresa o una actualización importante de políticas. Esta rápida producción de vídeo de IA debe contar con visuales dinámicos, generación de voz en off nítida y subtítulos claros para garantizar accesibilidad e impacto. El estilo debe ser profesional y directo, transmitiendo información clave de manera eficiente y atractiva a través de los departamentos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de 45 segundos de resumen de un creador de vídeos de mentoría interna donde los miembros experimentados del equipo compartan sus tres mejores consejos de productividad para los nuevos colegas. Este vídeo atractivo debe aprovechar la funcionalidad de texto a vídeo desde el guion para articular ideas clave e incorporar soporte de biblioteca de medios/stock para visuales de fondo relevantes. El estilo visual general debe ser inspirador y accesible, acompañado de una pista de audio optimista y alentadora para fomentar una cultura de intercambio de conocimientos y colaboración.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Mentoría Interna

Empodera a tu equipo con vídeos de mentoría interna personalizados. Crea contenido de formación atractivo y de alta calidad de manera rápida y eficiente usando avatares de IA y herramientas intuitivas.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Mentoría
Comienza escribiendo tu contenido de mentoría o seleccionando una plantilla de vídeo. La capacidad de texto a vídeo de HeyGen te permite transformar sin esfuerzo tu orientación escrita en un vídeo pulido.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Selecciona entre una diversa gama de avatares de IA para representar a tu mentor. También puedes generar una voz en off de sonido natural para entregar tu mensaje con claridad y profesionalismo.
3
Step 3
Incorpora Marca y Medios
Personaliza tu contenido de mentoría aprovechando los controles de marca de HeyGen (logo, colores) para mantener una identidad de empresa consistente en todos tus vídeos de comunicaciones internas.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Mentoría
Finaliza tu vídeo con subtítulos generados automáticamente para mejorar la accesibilidad. Exporta fácilmente tu vídeo de alta calidad para compartirlo sin problemas dentro de tu organización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos de Coaching Personalizado

.

Desarrolla mensajes de vídeo personalizados e inspiradores para coaching personalizado, fomentando el crecimiento individual y el desarrollo de habilidades dentro de los equipos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestra formación y comunicaciones internas?

HeyGen permite a los equipos de RRHH crear vídeos de formación atractivos, vídeos de incorporación y vídeos de comunicaciones internas rápidamente. Aprovechando los avatares de IA y la conversión de texto a vídeo, puedes producir contenido profesional de manera eficiente para tu organización.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de IA efectivo para empresas?

HeyGen es un creador de vídeos de IA efectivo porque transforma guiones en vídeos profesionales utilizando avatares de IA realistas y generación avanzada de voz en off. Esto agiliza la creación de vídeos, haciendo que el contenido de alta calidad sea accesible incluso sin habilidades de edición complejas.

¿Ofrece HeyGen varias plantillas de vídeo para simplificar la creación?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables, permitiendo a los usuarios comenzar rápidamente su proceso de creación de vídeos. Su interfaz de usuario intuitiva asegura una manera rentable y eficiente de producir vídeos de alta calidad y atractivos.

¿Puede HeyGen usarse para crear vídeos de coaching personalizado o mentoría interna?

Absolutamente, HeyGen sirve como un excelente creador de vídeos de mentoría interna, permitiendo la creación de vídeos de coaching personalizado con avatares de IA y voz en off personalizada. Esto ayuda a entregar vídeos consistentes y atractivos para el desarrollo y apoyo de los empleados.

