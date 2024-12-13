generador de vídeos de entrevistas internas: Crea vídeos de RRHH atractivos rápidamente

Mejora la comunicación de los empleados y los vídeos de RRHH con nuestra plataforma impulsada por IA. Genera contenido atractivo sin esfuerzo utilizando avatares de IA.

Crea un vídeo convincente de 1 minuto dirigido a Gerentes de Recursos Humanos y Reclutadores Técnicos, diseñado para explicar las sofisticadas ventajas de una Herramienta de Video de Entrevista con IA. Visualmente, apunta a una estética profesional y limpia, presentando nuestros diversos avatares de IA para mostrar los beneficios clave, acompañado de una voz en off segura y clara. Asegúrate de que todos los términos técnicos se entiendan claramente con subtítulos generados automáticamente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de 90 segundos específicamente para Jefes de Departamento de RRHH y Especialistas en Incorporación, ilustrando cómo nuestro generador de vídeos de entrevistas internas agiliza la creación de vídeos de incorporación efectivos. El estilo visual debe ser atractivo y amigable, utilizando las Plantillas y escenas listas para usar de HeyGen, con transiciones dinámicas y una música de fondo animada. Escribe tu contenido para Texto a vídeo desde el guion para resaltar la facilidad de uso.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo corporativo de 2 minutos dirigido a Equipos de Comunicación Corporativa y Directores de RRHH, mostrando el poder de las ideas impulsadas por IA dentro de la comunicación de los empleados. Emplea un estilo visual sofisticado y moderno, incorporando visualizaciones de datos de nuestra biblioteca de medios/soporte de stock para subrayar las ventajas estratégicas, todo narrado por una generación de voz en off pulida. Este vídeo debe resaltar cómo los análisis avanzados refinan la mensajería interna.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo directo de 45 segundos para Gerentes de TI y Líderes de Adquisición de Talento, detallando las capacidades de integración sin problemas de nuestro software de entrevistas en vídeo con IA como herramienta de reclutamiento. La presentación visual debe ser eficiente y técnica, con explicaciones concisas y grabaciones de pantalla de los puntos de integración. Asegura una visualización óptima en varias plataformas utilizando el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto, con términos técnicos importantes reforzados mediante subtítulos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona un generador de vídeos de entrevistas internas

Produce rápidamente vídeos de entrevistas internas profesionales usando IA. Simplifica la comunicación con los empleados y crea contenido de RRHH atractivo sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea tu guion de entrevista
Comienza escribiendo o pegando tus preguntas y respuestas de entrevista en la plataforma. Nuestra capacidad de Texto a vídeo desde el guion te permite transformar texto en escenas dinámicas para tu generador de vídeos de entrevistas internas.
2
Step 2
Selecciona un avatar de IA y personalización de marca
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar a tu entrevistador o entrevistado. Personaliza el vídeo con el logotipo y colores de tu empresa utilizando controles de marca completos.
3
Step 3
Genera y mejora tu vídeo
Con tu guion y avatar listos, genera automáticamente tu vídeo. Mejora la claridad y accesibilidad con subtítulos automáticos, asegurando que tu comunicación con los empleados sea inclusiva.
4
Step 4
Exporta y comparte con facilidad
Previsualiza tus vídeos completos de entrevistas internas, realiza los ajustes finales necesarios y luego exporta en varios formatos de relación de aspecto adecuados para diferentes plataformas internas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce vídeos de comunicación interna atractivos

.

Genera vídeos impactantes e inspiradores para la comunicación interna, fomentando la conexión y motivando a tu fuerza laboral.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de entrevistas internas?

HeyGen funciona como un avanzado generador de vídeos de entrevistas internas, permitiendo a los usuarios transformar fácilmente guiones en vídeos atractivos. Aprovechando los avatares de IA y plantillas intuitivas, simplifica significativamente el proceso de producción de vídeos de entrevistas internas de alta calidad para una comunicación efectiva con los empleados.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar el software de entrevistas en vídeo con IA?

HeyGen, como plataforma impulsada por IA, proporciona controles de marca robustos para asegurar que tu software de entrevistas en vídeo con IA se alinee con la identidad corporativa. Los usuarios pueden personalizar los vídeos con su logotipo y colores, e integrar varios medios de una biblioteca completa, utilizando avatares de IA realistas para presentaciones profesionales.

¿Puede HeyGen ser utilizado como una herramienta efectiva de vídeo de entrevistas con IA para la comunicación con los empleados?

Absolutamente. HeyGen sirve como una herramienta excepcional de vídeo de entrevistas con IA, perfecta para mejorar la comunicación con los empleados a través de vídeos de entrevistas internas dinámicos. Sus capacidades incluyen generación de texto a vídeo sin problemas, generación de voz en off natural y subtítulos automáticos, haciendo que el intercambio de información sea accesible y atractivo.

¿Cómo asegura el software de entrevistas en vídeo con IA de HeyGen una salida de alta calidad?

El software de entrevistas en vídeo con IA de HeyGen utiliza IA generativa de vanguardia y un motor creativo para asegurar una salida de vídeo de calidad profesional. Con características como conversión precisa de texto a vídeo, generación de voz en off de alta calidad y redimensionamiento versátil de relación de aspecto, HeyGen ofrece contenido pulido adecuado para todos tus vídeos de RRHH y necesidades de comunicación.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo