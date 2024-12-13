Generador de vídeos guía internos para vídeos de formación fáciles

Optimiza la incorporación y la formación técnica con documentación en vídeo dinámica. Nuestro generador de vídeos guía internos cuenta con potentes avatares de AI.

Crea un vídeo guía interno de 60 segundos para nuevos empleados, dirigido a una audiencia profesional con un estilo visual limpio y corporativo y una voz en off amigable y profesional de AI, demostrando cómo navegar por los sistemas internos de la empresa utilizando las voces en off de AI de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una guía paso a paso de 45 segundos explicando una nueva función de software a los empleados existentes, con una estética visual moderna y vibrante y música de fondo animada, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para una generación de contenido eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una documentación en vídeo de 75 segundos para un Procedimiento Operativo Estándar (SOP) crítico, dirigido a todo el personal departamental, empleando un estilo visual sencillo e informativo con una voz en off clara y directa, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida y consistente.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de formación conciso de 30 segundos anunciando una actualización menor de producto para el equipo de ventas, incorporando gráficos dinámicos y una voz en off enérgica, aprovechando en gran medida la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para resaltar visualmente los cambios clave y beneficios para la formación de empleados.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona un generador de vídeos guía internos

Crea rápidamente vídeos de formación profesional, SOPs y guías de incorporación de empleados utilizando herramientas impulsadas por AI para optimizar la comunicación y documentación interna.

1
Step 1
Crea tu guion o comienza con una plantilla
Comienza escribiendo el guion de tu guía o elige entre una biblioteca de plantillas profesionales. Aprovecha la funcionalidad de texto a vídeo para transformar tu contenido en una narrativa visual sin esfuerzo.
2
Step 2
Selecciona tu avatar de AI y voz en off
Mejora tu guía con un presentador atractivo. Elige entre diversos avatares de AI y genera voces en off de sonido natural para transmitir tu mensaje de manera clara y consistente.
3
Step 3
Aplica elementos de marca y visuales
Personaliza tu vídeo con los controles de marca de tu empresa, incluyendo logotipos y esquemas de color. Integra medios de la biblioteca o sube los tuyos para enriquecer tu documentación en vídeo.
4
Step 4
Exporta tu vídeo de formación terminado
Una vez que tu guía interna esté completa, expórtala en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Incluye subtítulos/captions generados automáticamente para accesibilidad, haciendo que tus vídeos de formación estén listos para su distribución.

Casos de Uso

Aclara información técnica compleja

Transforma la formación técnica intrincada y los procedimientos internos complejos en guías en vídeo claras y digeribles para una comprensión y aplicación más fáciles.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos guía internos y contenido de formación?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de AI diseñado para optimizar la producción de vídeos guía internos de alta calidad y contenido de formación. Transforma texto en documentación en vídeo atractiva con avatares de AI realistas y voces en off profesionales de AI, reduciendo significativamente el tiempo de producción.

¿Qué características ofrece HeyGen para producir rápidamente guías en vídeo paso a paso?

HeyGen proporciona una potente funcionalidad de texto a vídeo, permitiendo a los usuarios convertir guiones en guías en vídeo detalladas paso a paso sin esfuerzo. Su extensa biblioteca de plantillas y escenas ayuda a acelerar el proceso de creación, asegurando guías en vídeo consistentes y profesionales para todas tus necesidades.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar vídeos generados por AI para la coherencia de marca en la formación de empleados?

Sí, HeyGen admite controles de marca robustos, permitiendo a las empresas mantener la coherencia de marca en todos los vídeos de formación de empleados y SOP. Puedes personalizar avatares de AI y utilizar los logotipos y colores de tu marca para alinear los vídeos perfectamente con tu identidad corporativa.

¿Qué tipos de documentación en vídeo se pueden crear usando la plataforma de HeyGen?

HeyGen es altamente versátil, facilitando la creación de diversas documentaciones en vídeo, incluyendo formación técnica integral, materiales de incorporación atractivos y guías en vídeo claras. Sus capacidades apoyan diversas necesidades de comunicación interna, desde tutoriales básicos hasta procedimientos operativos complejos.

