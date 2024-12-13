Crea un vídeo interno de preguntas frecuentes de 45 segundos para nuevos empleados, abordando preguntas comunes sobre la cultura de la empresa. El estilo visual debe ser brillante y acogedor, con avatares de IA diversos presentando la información con una voz en off cálida y clara generada directamente desde tu guion. Asegúrate de que el vídeo utilice los avatares de IA y la generación de voz en off de HeyGen para un ambiente profesional y accesible, facilitando el intercambio de conocimientos internos esenciales.

Generar Vídeo