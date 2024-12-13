Mejora la Comunicación Interna con un Generador de Vídeos FAQ Interno

Crea vídeos FAQ atractivos para una incorporación y formación sin problemas con avatares de AI dinámicos.

Crea un vídeo instructivo de 1 minuto que demuestre cómo usar el nuevo generador de vídeos FAQ interno. Este vídeo está destinado a los equipos de soporte técnico, guiándolos en el proceso de responder rápidamente a las consultas comunes de los usuarios. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con grabaciones de pantalla claras o ilustraciones, complementadas por una voz en off informativa y amigable. Utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen para transmitir los pasos con precisión y mejorar la claridad con avatares de AI que representen al presentador.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de incorporación de 90 segundos que cubra eficazmente las políticas esenciales de la empresa como parte de la documentación en vídeo para nuevos empleados. Dirigido a los departamentos de RRHH y nuevos empleados, busca un estilo visual moderno y atractivo con animaciones sutiles y una voz calmada y profesional. Aprovecha la amplia biblioteca de Plantillas y escenas de HeyGen para mantener la coherencia de la marca y asegurar que la información crítica sea accesible mediante Subtítulos/captions automáticos para todos los espectadores.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de comunicación interna detallado de 2 minutos explicando una reciente actualización significativa del sistema a los equipos de ingeniería y proyectos multifuncionales. El estilo visual debe ser altamente técnico y detallado, incorporando diagramas precisos y demostraciones funcionales, apoyado por una voz en off conocedora y autoritaria. Utiliza la generación de Voz en off de HeyGen para una calidad de narración consistente y recurre al soporte de la biblioteca de Medios/stock para enriquecer las explicaciones técnicas con visuales relevantes.
Prompt de Ejemplo 3
Crea una serie de vídeos FAQ atractivos, cada uno de aproximadamente 45 segundos, para abordar consultas técnicas comunes sobre una herramienta de software interna. Estos vídeos de preguntas y respuestas son para todos los empleados que usan la herramienta, y deben presentar un estilo visual dinámico y directo con destacados de texto en pantalla, presentados con una voz accesible y conversacional. Implementa los Subtítulos/captions automáticos de HeyGen para mejorar la comprensión y utiliza el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para facilitar la distribución en varias plataformas internas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos FAQ Interno

Crea sin esfuerzo vídeos FAQ internos atractivos e informativos para agilizar el intercambio de conocimientos y mejorar la comprensión de los empleados en toda tu organización.

1
Step 1
Pega Tu Texto FAQ
Comienza pegando tus preguntas y respuestas FAQ internas directamente en el editor de guiones para utilizar nuestra potente función de Texto a vídeo, convirtiendo instantáneamente tu contenido en diálogo hablado.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de AI para representar tu marca y entregar tu contenido FAQ, añadiendo un toque humano sin necesidad de cámara o estudio.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Mejora tu vídeo aplicando los controles de marca de tu empresa, incluyendo logotipos, colores y música de fondo, asegurando la coherencia con tus comunicaciones internas.
4
Step 4
Genera Tu Vídeo
Revisa tu vídeo, luego genera el resultado final. La plataforma incluye automáticamente subtítulos/captions, haciendo que tus vídeos FAQ internos sean accesibles y fáciles de entender para todos los empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Fortalece la Comunicación Interna

Crea vídeos de AI impactantes para las comunicaciones internas, fomentando un ambiente de trabajo positivo y mejorando la moral y el compromiso del equipo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos FAQ internos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos FAQ internos convirtiendo guiones de texto en vídeos atractivos utilizando avatares de AI realistas y tecnología de texto a vídeo. Esta potente plataforma de AI generativa hace que la documentación en vídeo sea sencilla, incluso para temas complejos.

¿Puedo personalizar la marca y apariencia de mis vídeos FAQ con HeyGen?

Por supuesto, HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar el logotipo y los colores de tu empresa en tus vídeos FAQ. Utiliza nuestras plantillas y escenas profesionales, junto con el editor de vídeo intuitivo, para asegurar que tus vídeos FAQ atractivos se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para mejorar la accesibilidad y eficiencia de los vídeos?

HeyGen genera automáticamente subtítulos/captions precisos y ofrece generación avanzada de voz en off, asegurando que tus vídeos de comunicación interna sean accesibles para todos. Nuestra plataforma también admite varios formatos de relación de aspecto y exportaciones de alta calidad, maximizando la eficiencia para diversas plataformas.

Más allá de los FAQs, ¿qué otros tipos de documentación en vídeo puede producir HeyGen?

HeyGen es versátil para diversas necesidades de documentación en vídeo, extendiéndose más allá de solo vídeos FAQ. Puedes crear fácilmente vídeos de formación atractivos, contenido de incorporación integral y vídeos de preguntas y respuestas dinámicos para facilitar el intercambio efectivo de conocimientos en toda tu organización.

