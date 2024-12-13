Creador de Vídeos de Cursos Internos: Crea Vídeos de Capacitación Atractivos

Produce fácilmente vídeos de capacitación profesional para empleados con potentes avatares AI.

Crea un vídeo interno conciso de 1 minuto que demuestre una nueva función de software. Este vídeo debe estar dirigido a los nuevos contratados de soporte técnico, utilizando un estilo visual limpio y paso a paso con una locución informativa y profesional. Asegúrate de que todo el contenido hablado esté acompañado de subtítulos precisos para facilitar la comprensión y accesibilidad, convirtiéndolo en un resultado efectivo de generador de vídeo AI para una capacitación rápida.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de capacitación de 90 segundos para empleados existentes sobre un nuevo procedimiento de cumplimiento crítico. El vídeo debe adoptar un estilo visual atractivo y amigable, incorporando avatares AI para presentar la información de manera conversacional pero autoritaria, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto pulido, mostrando su eficiencia como creador de vídeos de capacitación.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de comunicaciones internas de 2 minutos detallando el lanzamiento de una nueva herramienta de desarrollo interno. Dirige el vídeo al equipo de desarrollo con visuales nítidos e ilustrativos y una voz técnica precisa generada a través de la generación de locuciones de HeyGen. Integra diagramas relevantes y grabaciones de pantalla de manera fluida utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock, mostrando la versatilidad de la plataforma como una completa plataforma de creación de vídeos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un dinámico vídeo "cómo hacer" de 45 segundos explicando un atajo de software común para todos los empleados. Este vídeo de capacitación atractivo debe presentar visuales de cortes rápidos y una narración enérgica, fácilmente creado usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion. Asegúrate de que el resultado final esté optimizado para varios canales de comunicación interna utilizando el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Cursos Internos

Crea sin esfuerzo vídeos de capacitación profesionales y atractivos para comunicaciones internas, transformando contenido complejo en cursos claros e impactantes.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Curso
Comienza pegando tu guion de capacitación directamente en la plataforma, aprovechando la función de texto a vídeo para generar instantáneamente tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador
Elige entre una diversa gama de avatares AI para transmitir tu mensaje, añadiendo un toque profesional y atractivo a tu curso interno.
3
Step 3
Añade Elementos Atractivos
Integra fácilmente medios de stock, música de fondo y asegura la accesibilidad añadiendo subtítulos automáticos a tu vídeo de capacitación.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Curso
Una vez que tu vídeo de curso interno esté perfeccionado, expórtalo en el formato de aspecto deseado y compártelo a través de tus canales de comunicación interna.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comunicaciones Internas Dinámicas

.

Produce comunicaciones internas y vídeos de incorporación convincentes que inspiren y transmitan efectivamente la cultura e información de la empresa.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo aprovecha HeyGen la IA para la creación eficiente de vídeos?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos AI que transforma guiones en vídeos pulidos utilizando avatares AI realistas y tecnología sofisticada de texto a voz AI. Esta plataforma permite a los usuarios crear contenido de alta calidad de manera rápida y eficiente, agilizando todo el proceso de producción de texto a vídeo.

¿Qué hace que HeyGen sea una plataforma intuitiva para creadores de vídeos de capacitación?

HeyGen ofrece una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar y una rica biblioteca de plantillas de vídeo, lo que facilita a cualquier creador de vídeos de capacitación producir contenido profesional. Puedes personalizar fácilmente los vídeos con los logotipos y colores específicos de tu marca, asegurando comunicaciones internas consistentes.

¿Puede HeyGen ayudar con la adición de características de accesibilidad como subtítulos?

Sí, HeyGen genera e incorpora automáticamente subtítulos en tus vídeos, mejorando significativamente la accesibilidad para todos los espectadores. Esta característica asegura que tus vídeos de cursos internos y materiales de capacitación para empleados sean comprensibles y fáciles de seguir, haciendo tu contenido más inclusivo.

¿Cómo puede HeyGen agilizar la producción de vídeos de cursos internos?

Como un creador ideal de vídeos de cursos internos, HeyGen simplifica la creación de contenido combinando avatares AI, funcionalidad de texto a vídeo, y grabación de pantalla y cámara. Esto permite formatos diversos adecuados para vídeos de capacitación atractivos y vídeos claros de cómo hacer, perfectos para la capacitación de empleados y el cumplimiento.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo