Creador de Vídeos de Cursos Internos: Crea Vídeos de Capacitación Atractivos
Produce fácilmente vídeos de capacitación profesional para empleados con potentes avatares AI.
Desarrolla un vídeo de capacitación de 90 segundos para empleados existentes sobre un nuevo procedimiento de cumplimiento crítico. El vídeo debe adoptar un estilo visual atractivo y amigable, incorporando avatares AI para presentar la información de manera conversacional pero autoritaria, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto pulido, mostrando su eficiencia como creador de vídeos de capacitación.
Diseña un vídeo de comunicaciones internas de 2 minutos detallando el lanzamiento de una nueva herramienta de desarrollo interno. Dirige el vídeo al equipo de desarrollo con visuales nítidos e ilustrativos y una voz técnica precisa generada a través de la generación de locuciones de HeyGen. Integra diagramas relevantes y grabaciones de pantalla de manera fluida utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock, mostrando la versatilidad de la plataforma como una completa plataforma de creación de vídeos.
Produce un dinámico vídeo "cómo hacer" de 45 segundos explicando un atajo de software común para todos los empleados. Este vídeo de capacitación atractivo debe presentar visuales de cortes rápidos y una narración enérgica, fácilmente creado usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion. Asegúrate de que el resultado final esté optimizado para varios canales de comunicación interna utilizando el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Cursos Internos Simplificada.
Desarrolla y despliega eficientemente más cursos internos, ampliando tu alcance de capacitación a todos los empleados.
Capacitación de Empleados Atractiva.
Aprovecha la IA para crear vídeos de capacitación dinámicos que mejoren significativamente el compromiso y la retención de conocimientos de los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo aprovecha HeyGen la IA para la creación eficiente de vídeos?
HeyGen es un avanzado generador de vídeos AI que transforma guiones en vídeos pulidos utilizando avatares AI realistas y tecnología sofisticada de texto a voz AI. Esta plataforma permite a los usuarios crear contenido de alta calidad de manera rápida y eficiente, agilizando todo el proceso de producción de texto a vídeo.
¿Qué hace que HeyGen sea una plataforma intuitiva para creadores de vídeos de capacitación?
HeyGen ofrece una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar y una rica biblioteca de plantillas de vídeo, lo que facilita a cualquier creador de vídeos de capacitación producir contenido profesional. Puedes personalizar fácilmente los vídeos con los logotipos y colores específicos de tu marca, asegurando comunicaciones internas consistentes.
¿Puede HeyGen ayudar con la adición de características de accesibilidad como subtítulos?
Sí, HeyGen genera e incorpora automáticamente subtítulos en tus vídeos, mejorando significativamente la accesibilidad para todos los espectadores. Esta característica asegura que tus vídeos de cursos internos y materiales de capacitación para empleados sean comprensibles y fáciles de seguir, haciendo tu contenido más inclusivo.
¿Cómo puede HeyGen agilizar la producción de vídeos de cursos internos?
Como un creador ideal de vídeos de cursos internos, HeyGen simplifica la creación de contenido combinando avatares AI, funcionalidad de texto a vídeo, y grabación de pantalla y cámara. Esto permite formatos diversos adecuados para vídeos de capacitación atractivos y vídeos claros de cómo hacer, perfectos para la capacitación de empleados y el cumplimiento.