Crea un vídeo interno conciso de 1 minuto que demuestre una nueva función de software. Este vídeo debe estar dirigido a los nuevos contratados de soporte técnico, utilizando un estilo visual limpio y paso a paso con una locución informativa y profesional. Asegúrate de que todo el contenido hablado esté acompañado de subtítulos precisos para facilitar la comprensión y accesibilidad, convirtiéndolo en un resultado efectivo de generador de vídeo AI para una capacitación rápida.

